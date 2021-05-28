https://uz.sputniknews.ru/20210528/pochemu-v-andijane-voznikla-pylnaya-burya--otvet-uzgidrometa-18969576.html

Почему в Андижане возникла пыльная буря — ответ Узгидромета

Почему в Андижане возникла пыльная буря — ответ Узгидромета

По информации ведомства, такие процессы происходят в регионе чаще всего весной и в начале лета. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T20:22+0500

2021-05-28T20:22+0500

2021-05-28T20:28+0500

общество

стихия

узгидромет

андижан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/11/15000353_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd2e002475043994d79b32b3ac0c774e.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. На днях в Андижане прошелся пыльный ураган. В Узгидромете прокомментировали необычное природное явление.По информации ведомства, такие процессы обычно происходят в регионе весной и в начале лета. Именно в этот промежуток времени воздух достаточно прогрет в приземном слое атмосферы, а с высотой температура начинает быстро падать, добавили в госструктуре."Активные вертикальные движения, вызванные термической неустойчивостью воздушной массы, возникают, обычно, во второй половине дня, ближе к вечеру и приводят формированию кучево-дождевой облачности и развитию шквалов", – пояснили в Узгидромете.Сильная влажность чаще всего становится причиной появления грозы и ливневого дождя. Однако из-за недостаточного насыщения воздуха влажной массой, ситуация ограничилась только возникновением сильного ветра, поднявшим частицы песка и пыли с поверхности земли. По данным метеостанции, сильный шквалистый ветер наблюдался в Андижане 26 мая с 18 до 19 часов вечера, его скорость достигала 16 м/с.Ранее кадрами песчаной бури андижанцы поделились на своих страницах в соцсетях. Стихия обрушилась на город неожиданно и продолжалась недолго.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/illyuziya-ili-nauka-uzbekistantsy-uvideli-v-nebe-redkoe-prirodnoe-yavlenie--video-18664192.html

https://uz.sputniknews.ru/20180201/superlunie-krovavaya-luna-i-golubaya-tri-yavleniya-za-odnu-noch-7398633.html

андижан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

стихия, узгидромет, андижан