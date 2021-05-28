https://uz.sputniknews.ru/20210528/pochemu-v-andijane-voznikla-pylnaya-burya--otvet-uzgidrometa-18969576.html
Почему в Андижане возникла пыльная буря — ответ Узгидромета
Почему в Андижане возникла пыльная буря — ответ Узгидромета
По информации ведомства, такие процессы происходят в регионе чаще всего весной и в начале лета. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T20:22+0500
2021-05-28T20:22+0500
2021-05-28T20:28+0500
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. На днях в Андижане прошелся пыльный ураган. В Узгидромете прокомментировали необычное природное явление.По информации ведомства, такие процессы обычно происходят в регионе весной и в начале лета. Именно в этот промежуток времени воздух достаточно прогрет в приземном слое атмосферы, а с высотой температура начинает быстро падать, добавили в госструктуре."Активные вертикальные движения, вызванные термической неустойчивостью воздушной массы, возникают, обычно, во второй половине дня, ближе к вечеру и приводят формированию кучево-дождевой облачности и развитию шквалов", – пояснили в Узгидромете.Сильная влажность чаще всего становится причиной появления грозы и ливневого дождя. Однако из-за недостаточного насыщения воздуха влажной массой, ситуация ограничилась только возникновением сильного ветра, поднявшим частицы песка и пыли с поверхности земли. По данным метеостанции, сильный шквалистый ветер наблюдался в Андижане 26 мая с 18 до 19 часов вечера, его скорость достигала 16 м/с.Ранее кадрами песчаной бури андижанцы поделились на своих страницах в соцсетях. Стихия обрушилась на город неожиданно и продолжалась недолго.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/illyuziya-ili-nauka-uzbekistantsy-uvideli-v-nebe-redkoe-prirodnoe-yavlenie--video-18664192.html
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стихия, узгидромет, андижан
Почему в Андижане возникла пыльная буря — ответ Узгидромета
20:22 28.05.2021 (обновлено: 20:28 28.05.2021)
По информации ведомства, такие процессы происходят в регионе чаще всего весной и в начале лета.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
На днях в Андижане прошелся пыльный ураган. В Узгидромете прокомментировали
необычное природное явление.
По информации ведомства, такие процессы обычно происходят в регионе весной и в начале лета. Именно в этот промежуток времени воздух достаточно прогрет в приземном слое атмосферы, а с высотой температура начинает быстро падать, добавили в госструктуре.
"Активные вертикальные движения, вызванные термической неустойчивостью воздушной массы, возникают, обычно, во второй половине дня, ближе к вечеру и приводят формированию кучево-дождевой облачности и развитию шквалов", – пояснили в Узгидромете.
Сильная влажность чаще всего становится причиной появления грозы и ливневого дождя. Однако из-за недостаточного насыщения воздуха влажной массой, ситуация ограничилась только возникновением сильного ветра, поднявшим частицы песка и пыли с поверхности земли.
По данным метеостанции, сильный шквалистый ветер наблюдался в Андижане 26 мая с 18 до 19 часов вечера, его скорость достигала 16 м/с.
Ранее кадрами песчаной бури андижанцы поделились
на своих страницах в соцсетях. Стихия обрушилась на город неожиданно и продолжалась недолго.