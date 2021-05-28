https://uz.sputniknews.ru/20210528/skorost-interneta-budet-ukazyvatsya-bez-pristavki-do--uzkomnazorat--18967351.html

Скорость Интернета будет указываться без приставки "до" — "Узкомназорат"

Скорость Интернета будет указываться без приставки "до" — "Узкомназорат"

В Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана заявили о необходимости указания точной скорости Интернета в тарифных планах. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T17:38+0500

2021-05-28T17:38+0500

2021-05-28T17:41+0500

общество

узкомназорат

скорость

интернет

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. "Узкомназорат" обязал интернет-операторов и IT-провайдеров предоставлять телекоммуникационные услуги бесперебойно, качественно и в объеме (скорости), указанном в договорах.В выданном предписании говорится, что с 1 июня 2021 года в сообщениях о скорости Интернета при предоставлении тарифных планов и услуг вместо предлога "до..." необходимо указывать более конкретную информацию.Напомним, в этом году в Узбекистане увеличены расходы на социальную сферу не менее чем на 15% по сравнению с прошлым годом. Впервые из бюджета выделены 100 млрд сумов на подключение школ к сети "Интернет", а также 200 млрд сумов — на оборудование.

https://uz.sputniknews.ru/20210219/Uzbekistan-podnyalsya-v-reytinge-po-skorosti-mobilnogo-interneta-16043921.html

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