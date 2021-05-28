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https://uz.sputniknews.ru/20210528/skorost-interneta-budet-ukazyvatsya-bez-pristavki-do--uzkomnazorat--18967351.html
Скорость Интернета будет указываться без приставки "до" — "Узкомназорат"
Скорость Интернета будет указываться без приставки "до" — "Узкомназорат"
В Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана заявили о необходимости указания точной скорости Интернета в тарифных планах. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T17:38+0500
2021-05-28T17:41+0500
общество
узкомназорат
скорость
интернет
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. "Узкомназорат" обязал интернет-операторов и IT-провайдеров предоставлять телекоммуникационные услуги бесперебойно, качественно и в объеме (скорости), указанном в договорах.В выданном предписании говорится, что с 1 июня 2021 года в сообщениях о скорости Интернета при предоставлении тарифных планов и услуг вместо предлога "до..." необходимо указывать более конкретную информацию.Напомним, в этом году в Узбекистане увеличены расходы на социальную сферу не менее чем на 15% по сравнению с прошлым годом. Впервые из бюджета выделены 100 млрд сумов на подключение школ к сети "Интернет", а также 200 млрд сумов — на оборудование.
https://uz.sputniknews.ru/20210219/Uzbekistan-podnyalsya-v-reytinge-po-skorosti-mobilnogo-interneta-16043921.html
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узкомназорат, скорость, интернет

Скорость Интернета будет указываться без приставки "до" — "Узкомназорат"

17:38 28.05.2021 (обновлено: 17:41 28.05.2021)
542
© Depositphotos / DmitrimarutaСемья с интернет зависимостью
Семья с интернет зависимостью - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© Depositphotos / Dmitrimaruta
В Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана заявили о необходимости указания точной скорости Интернета в тарифных планах.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. "Узкомназорат" обязал интернет-операторов и IT-провайдеров предоставлять телекоммуникационные услуги бесперебойно, качественно и в объеме (скорости), указанном в договорах.
В выданном предписании говорится, что с 1 июня 2021 года в сообщениях о скорости Интернета при предоставлении тарифных планов и услуг вместо предлога "до..." необходимо указывать более конкретную информацию.
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Напомним, в этом году в Узбекистане увеличены расходы на социальную сферу не менее чем на 15% по сравнению с прошлым годом.
Впервые из бюджета выделены 100 млрд сумов на подключение школ к сети "Интернет", а также 200 млрд сумов — на оборудование.
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