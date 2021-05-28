https://uz.sputniknews.ru/20210528/v-kazaxstane-nachalis-prodaji-populyarnogo-krossovera-chevrolet-equinox-18967209.html
В Казахстане начались продажи популярного кроссовера Chevrolet Equinox
В Казахстане начались продажи популярного кроссовера Chevrolet Equinox
В республике автомобиль представлен в комплектации RS в трех цветах: белом, сером и черном. Его стоимость составляет 13 490 тысяч тенге (почти $31,5). 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T17:38+0500
2021-05-28T17:38+0500
2021-05-28T17:40+0500
в мире
chevrolet
производство
автомобиль
казахстан
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ТАШКЕНТ, 28 май — Sputnik. В Казахстане начались продажи нового кроссовера Chevrolet Equinox. Выпуск модели производится на базе "СарыаркаАвтоПрома" в Костанае. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского агентства "Капитал".В соседней республике автомобиль представлен в комплектации RS в трех цветах: белом, сером и черном. Его стоимость составляет 13 490 тысяч тенге (почти $31,5)."Разгон от 0 до 100 км/ч у автомобиля занимает 7,8 секунды, его максимальная скорость составляет 210 км/ч, а расход топлива варьируется от 8,2 литра - в смешанном цикле, до 10,7 литра — в городском", — информируют в агентстве.С мая прошлого года дистрибуция автомобильного бренда Chevrolet входит в состав AllurGroup. Запуск производства автомобилей Chevrolet на костанайском заводе "СарыаркаАвтоПром" состоялся в марте 2020-го.В Казахстане Chevrolet стал самым быстрорастущим брендом в стране. Он вошел в топ популярных брендов 2020 года. За сравнительно небольшой промежуток времени было реализовано около 13 892 автомобилей Chevrolet и Ravon.
https://uz.sputniknews.ru/20191125/Novyy-Chevrolet-Equinox-pervye-snimki-v-Uzbekistane-12868262.html
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chevrolet, производство, автомобиль, казахстан
В Казахстане начались продажи популярного кроссовера Chevrolet Equinox
17:38 28.05.2021 (обновлено: 17:40 28.05.2021)
В республике автомобиль представлен в комплектации RS в трех цветах: белом, сером и черном. Его стоимость составляет 13 490 тысяч тенге (почти $31,5).
ТАШКЕНТ, 28 май — Sputnik. В Казахстане начались продажи нового кроссовера Chevrolet Equinox. Выпуск модели производится на базе "СарыаркаАвтоПрома" в Костанае. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского агентства "Капитал".
В соседней республике автомобиль представлен в комплектации RS в трех цветах: белом, сером и черном. Его стоимость составляет 13 490 тысяч тенге (почти $31,5).
"Разгон от 0 до 100 км/ч у автомобиля занимает 7,8 секунды, его максимальная скорость составляет 210 км/ч, а расход топлива варьируется от 8,2 литра - в смешанном цикле, до 10,7 литра — в городском", — информируют в агентстве.
С мая прошлого года дистрибуция автомобильного бренда Chevrolet входит в состав AllurGroup. Запуск производства автомобилей Chevrolet на костанайском заводе "СарыаркаАвтоПром" состоялся в марте 2020-го.
В Казахстане Chevrolet стал самым быстрорастущим брендом в стране. Он вошел в топ популярных брендов 2020 года. За сравнительно небольшой промежуток времени было реализовано около 13 892 автомобилей Chevrolet и Ravon.