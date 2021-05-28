https://uz.sputniknews.ru/20210528/v-uzbekistan-pribyla-delegatsiya-rossiyskix-ekspertov-v-oblasti-zdravooxraneniya-18956468.html
В Узбекистан прибыла делегация российских экспертов в области здравоохранения
В Узбекистан прибыла делегация российских экспертов в области здравоохранения
По итогам визита планируется подписание соглашения между Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова и Минздравом... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T12:12+0500
2021-05-28T12:12+0500
2021-05-28T12:25+0500
общество
эксперт
российские ученые
министерство здравоохранения узбекистана
медицина
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В республику прибыла делегация Минздрава РФ во главе с министром Михаилом Мурашко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Во время визита экспертов запланированы встречи на высоком уровне, а также посещение ведущих медучреждений страны. К тому же в ходе подготовки к открытию филиала ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" российские специалисты осмотрят Чиланзарский медицинский колледж. По итогам встречи планируется подписание соглашения между Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова и Министерством здравоохранения Узбекистана. Визит российских экспертов предусмотрен в рамках реализации прежде достигнутых договоренностей по актуальным направлениям здравоохранения. В частности, во время официальной поездки министра здравоохранения Узбекистана Абдухакима Хаджибаева в Россию в марте текущего года между сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве.Таким образом, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нефрологии и трансплантации почки уже приступили к обучению на базе ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова" Минздрава России.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/laboratoriya-uspexa-v-uzbekistane-otkrylsya-filial-glavnogo-ximicheskogo-vuza-rossii-18951417.html
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эксперт, российские ученые, министерство здравоохранения узбекистана, медицина
В Узбекистан прибыла делегация российских экспертов в области здравоохранения
12:12 28.05.2021 (обновлено: 12:25 28.05.2021)
По итогам визита планируется подписание соглашения между Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова и Минздравом республики.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
В республику прибыла делегация Минздрава РФ во главе с министром Михаилом Мурашко. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Во время визита экспертов запланированы встречи на высоком уровне, а также посещение ведущих медучреждений страны. К тому же в ходе подготовки к открытию филиала ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" российские специалисты осмотрят Чиланзарский медицинский колледж.
По итогам встречи планируется подписание соглашения между Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова и Министерством здравоохранения Узбекистана.
Визит российских экспертов предусмотрен в рамках реализации прежде достигнутых договоренностей по актуальным направлениям здравоохранения. В частности, во время официальной поездки министра здравоохранения Узбекистана Абдухакима Хаджибаева в Россию в марте текущего года между сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве.
Таким образом, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нефрологии и трансплантации почки уже приступили к обучению на базе ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова" Минздрава России.