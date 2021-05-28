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В Узбекистане спецавтомобилей скорой помощи станет на одну тысячу больше — постановление
В Узбекистане спецавтомобилей скорой помощи станет на одну тысячу больше — постановление
Также в стране планируется создать семь учреждений Национальной референс-лаборатории по международным стандартам. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T13:39+0500
2021-05-28T13:43+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
здравоохранение
постановление
автомобили
скорая помощь
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Глава государства подписал постановление "О мерах по реализации проекта "Принятие неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Узбекистан" с участием Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.В соответствии с документом, в стране планируется создать семь учреждений Национальной референс-лаборатории по международным стандартам.Кроме того, намечено повысить квалификацию свыше 17,5 тысячи сотрудников центрального аппарата, территориальных управлений, районных (городских) отделов санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). К тому же планируется реконструировать и оснастить 475 учреждений СЭС.Помимо этого, ожидается увеличение объема тестов для выявления коронавирусной инфекции до 500 тысяч.Также до 1 октября 2021 года планируется закупить тысячу спецавтомобилей для последующего укрепления материально-технической базы службы скорой медицинской помощи в республике, до 1 октября 2021-го будет закуплено 1 000 единиц специальных автотранспортных средств скорой медицинской помощи.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-uzbekistane-ekipaji-skoroy-perestanut-ezdit-na-damas-18902674.html
https://uz.sputniknews.ru/20200707/Uzbekistan-zakupil-reanimobili-dlya-perevozki-zarazhennykh-COVID-19-14492899.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, здравоохранение, постановление, автомобили, скорая помощь

В Узбекистане спецавтомобилей скорой помощи станет на одну тысячу больше — постановление

13:39 28.05.2021 (обновлено: 13:43 28.05.2021)
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© УзавтосаноатАвтомобили скорой помощи на базе VW Caddy доставлены медикам
Автомобили скорой помощи на базе VW Caddy доставлены медикам - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© Узавтосаноат
Также в стране планируется создать семь учреждений Национальной референс-лаборатории по международным стандартам.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Глава государства подписал постановление "О мерах по реализации проекта "Принятие неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Узбекистан" с участием Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
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В соответствии с документом, в стране планируется создать семь учреждений Национальной референс-лаборатории по международным стандартам.
Кроме того, намечено повысить квалификацию свыше 17,5 тысячи сотрудников центрального аппарата, территориальных управлений, районных (городских) отделов санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). К тому же планируется реконструировать и оснастить 475 учреждений СЭС.
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Помимо этого, ожидается увеличение объема тестов для выявления коронавирусной инфекции до 500 тысяч.
Также до 1 октября 2021 года планируется закупить тысячу спецавтомобилей для последующего укрепления материально-технической базы службы скорой медицинской помощи в республике, до 1 октября 2021-го будет закуплено 1 000 единиц специальных автотранспортных средств скорой медицинской помощи.
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