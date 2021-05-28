https://uz.sputniknews.ru/20210528/v-uzbekistane-spetsavtomobiley-skoroy-pomoschi-stanet-na-odnu-tysyachu-bolshe--postanovlenie-18958654.html

В Узбекистане спецавтомобилей скорой помощи станет на одну тысячу больше — постановление

В Узбекистане спецавтомобилей скорой помощи станет на одну тысячу больше — постановление

Также в стране планируется создать семь учреждений Национальной референс-лаборатории по международным стандартам. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T13:39+0500

2021-05-28T13:39+0500

2021-05-28T13:43+0500

общество

пандемия

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус

здравоохранение

постановление

автомобили

скорая помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/13/14797691_0:332:1080:940_1920x0_80_0_0_b8481125e40a9953e6f4a7e1581afcf4.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Глава государства подписал постановление "О мерах по реализации проекта "Принятие неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Узбекистан" с участием Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.В соответствии с документом, в стране планируется создать семь учреждений Национальной референс-лаборатории по международным стандартам.Кроме того, намечено повысить квалификацию свыше 17,5 тысячи сотрудников центрального аппарата, территориальных управлений, районных (городских) отделов санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). К тому же планируется реконструировать и оснастить 475 учреждений СЭС.Помимо этого, ожидается увеличение объема тестов для выявления коронавирусной инфекции до 500 тысяч.Также до 1 октября 2021 года планируется закупить тысячу спецавтомобилей для последующего укрепления материально-технической базы службы скорой медицинской помощи в республике, до 1 октября 2021-го будет закуплено 1 000 единиц специальных автотранспортных средств скорой медицинской помощи.

https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-uzbekistane-ekipaji-skoroy-perestanut-ezdit-na-damas-18902674.html

https://uz.sputniknews.ru/20200707/Uzbekistan-zakupil-reanimobili-dlya-perevozki-zarazhennykh-COVID-19-14492899.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, здравоохранение, постановление, автомобили, скорая помощь