https://uz.sputniknews.ru/20210529/chislo-gospredpriyatiy-v-uzbekistane-sokratyat-na-75-k-2025-godu-18977013.html

Количество госпредприятий в Узбекистане сократят на 75% к 2025 году

Количество госпредприятий в Узбекистане сократят на 75% к 2025 году

Сегодня присутствие государства в экономике республики составляет порядка 55 процентов, тогда как, например, в Южной Корее данный показатель — 22 процента, а в... 29.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-29T15:46+0500

2021-05-29T15:46+0500

2021-05-29T15:51+0500

предприятия

экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Число государственных предприятий в Узбекистане планируется сократить на 75 процентов к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по управлению госактивами (АУГА) по итогам организованного им международного форума высокого уровня "Трансформация и приватизация государственных предприятий в Республике Узбекистан: новый этап экономических реформ". Мероприятие состоялось в Ташкенте 27 мая.В числе его участников — министр экономического развития и сокращения бедности РУз Джамшид Кучкаров, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде (ВБ помог организовать форум. — Прим. ред.), министр финансов республики Тимур Ишметов, председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов и другие ответственные лица.Как рассказал директор АУГА Акмалхон Ортиков, на сегодня в Узбекистане почти каждый госорган и органы местной власти являются учредителями предприятий. Из действующих 2541 госпредприятия 1210 созданы в форме унитарного предприятия. По словам Ортикова, присутствие государства в экономике Узбекистана сегодня составляет порядка 55 процентов. "В Южной Корее данный показатель составляет 22 процента, Германии — 18 процентов, США — 11 процентов, в Японии — пять процентов", — сказал директор АУГА.В этой связи разработана "Стратегия по управлению и реформированию предприятий с государственным участием на 2021-2025". Правительство утвердило ее 29 марта. Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту, оглашенном в декабре 2020-го, определил ускорение трансформации госкомпаний, приватизация, сокращение участия государства в экономике одними из приоритетных направлений структурных преобразований в стране.

https://uz.sputniknews.ru/20210521/poytaxt-bank-i-uzagroeksportbank-vystavili-na-prodaju-18837347.html

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предприятия, узбекистан