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Количество госпредприятий в Узбекистане сократят на 75% к 2025 году
Количество госпредприятий в Узбекистане сократят на 75% к 2025 году
Сегодня присутствие государства в экономике республики составляет порядка 55 процентов, тогда как, например, в Южной Корее данный показатель — 22 процента, а в... 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-29T15:46+0500
2021-05-29T15:46+0500
2021-05-29T15:51+0500
предприятия
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Число государственных предприятий в Узбекистане планируется сократить на 75 процентов к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по управлению госактивами (АУГА) по итогам организованного им международного форума высокого уровня "Трансформация и приватизация государственных предприятий в Республике Узбекистан: новый этап экономических реформ". Мероприятие состоялось в Ташкенте 27 мая.В числе его участников — министр экономического развития и сокращения бедности РУз Джамшид Кучкаров, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде (ВБ помог организовать форум. — Прим. ред.), министр финансов республики Тимур Ишметов, председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов и другие ответственные лица.Как рассказал директор АУГА Акмалхон Ортиков, на сегодня в Узбекистане почти каждый госорган и органы местной власти являются учредителями предприятий. Из действующих 2541 госпредприятия 1210 созданы в форме унитарного предприятия. По словам Ортикова, присутствие государства в экономике Узбекистана сегодня составляет порядка 55 процентов. "В Южной Корее данный показатель составляет 22 процента, Германии — 18 процентов, США — 11 процентов, в Японии — пять процентов", — сказал директор АУГА.В этой связи разработана "Стратегия по управлению и реформированию предприятий с государственным участием на 2021-2025". Правительство утвердило ее 29 марта. Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту, оглашенном в декабре 2020-го, определил ускорение трансформации госкомпаний, приватизация, сокращение участия государства в экономике одними из приоритетных направлений структурных преобразований в стране.
https://uz.sputniknews.ru/20210521/poytaxt-bank-i-uzagroeksportbank-vystavili-na-prodaju-18837347.html
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предприятия, узбекистан
Количество госпредприятий в Узбекистане сократят на 75% к 2025 году
15:46 29.05.2021 (обновлено: 15:51 29.05.2021)
Сегодня присутствие государства в экономике республики составляет порядка 55 процентов, тогда как, например, в Южной Корее данный показатель — 22 процента, а в Японии — и вовсе пять.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Число государственных предприятий в Узбекистане планируется сократить на 75 процентов к 2025 году.
Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по управлению госактивами (АУГА) по итогам организованного им международного форума высокого уровня "Трансформация и приватизация государственных предприятий в Республике Узбекистан: новый этап экономических реформ". Мероприятие состоялось в Ташкенте 27 мая.
В числе его участников — министр экономического развития и сокращения бедности РУз Джамшид Кучкаров, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде (ВБ помог организовать форум. — Прим. ред.), министр финансов республики Тимур Ишметов, председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов и другие ответственные лица.
Как рассказал директор АУГА Акмалхон Ортиков, на сегодня в Узбекистане почти каждый госорган и органы местной власти являются учредителями предприятий. Из действующих 2541 госпредприятия 1210 созданы в форме унитарного предприятия.
"Подтвержденный высокий уровень участия государства в экономике Узбекистана препятствует развитию здоровой конкурентной среды. Без осуществления прозрачного процесса приватизации невозможно завоевать доверие отечественных и иностранных инвесторов", — говорится в релизе.
По словам Ортикова, присутствие государства в экономике Узбекистана сегодня составляет порядка 55 процентов.
"В Южной Корее данный показатель составляет 22 процента, Германии — 18 процентов, США — 11 процентов, в Японии — пять процентов", — сказал директор АУГА.
В этой связи разработана "Стратегия по управлению и реформированию предприятий с государственным участием на 2021-2025". Правительство утвердило ее 29 марта.
"Согласно документу, только к концу первой половины этого года ожидается продажа более 550 госактивов, в том числе таких крупных имущественных комплексов, как бизнес-центр "Пойтахт", торговый центр "Малика", гостиницы "Ичан кала", административное здание в центре Ташкента", — говорится в сообщении.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту, оглашенном в декабре 2020-го, определил ускорение трансформации госкомпаний, приватизация, сокращение участия государства в экономике одними из приоритетных направлений структурных преобразований в стране.