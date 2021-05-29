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Работу службы безопасности главы Узбекистана намерены регламентировать законом
Работу службы безопасности главы Узбекистана намерены регламентировать законом
Служба госбезопасности президента страны была создана в январе 2018 года, сейчас она регламентирована только закрытыми постановлениями главы государства. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-29T12:26+0500
2021-05-29T12:26+0500
2021-05-29T12:47+0500
политика
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон "О Государственной службе безопасности президента Республики Узбекистан", регламентирующий, в частности, порядок применения спецсредств и оружия сотрудниками службы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламентаДокумент направлен на подпись главе государства.Служба госбезопасности президента страны была создана в январе 2018 года, сейчас она регламентирована только закрытыми постановлениями главы государства."В связи с этим закон предусматривает общепризнанные понятия и термины, применяемые в области обеспечения безопасности охраняемых лиц, принципы данного вида деятельности с целью разъяснения и правильного применения их содержания", — отмечается в сообщении.Документ будет способствовать совершенствованию правовых основ службы госбезопасности президента, приведение их в соответствие с действующим законодательством и проводимыми в стране реформами во всех сферах, добавили в Сенате.
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президент узбекистана
Работу службы безопасности главы Узбекистана намерены регламентировать законом
12:26 29.05.2021 (обновлено: 12:47 29.05.2021)
Служба госбезопасности президента страны была создана в январе 2018 года, сейчас она регламентирована только закрытыми постановлениями главы государства.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik.
Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон "О Государственной службе безопасности президента Республики Узбекистан", регламентирующий, в частности, порядок применения спецсредств и оружия сотрудниками службы, сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента
"На пятнадцатом пленарном заседании Сената 29 мая сенаторами одобрен закон Республики Узбекистан "О Государственной службе безопасности президента Республики Узбекистан", — говорится в публикации на сайте верхней палаты.
Документ направлен на подпись главе государства.
Служба госбезопасности президента страны была создана в январе 2018 года, сейчас она регламентирована только закрытыми постановлениями главы государства.
"В связи с этим закон предусматривает общепризнанные понятия и термины, применяемые в области обеспечения безопасности охраняемых лиц, принципы данного вида деятельности с целью разъяснения и правильного применения их содержания", — отмечается в сообщении.
В частности, законом определяются условия и порядок применения физической силы, специальных средств, холодного или огнестрельного оружия сотрудниками службы, а также порядок контроля за ее деятельностью, уточнили в верхней палате.
Документ будет способствовать совершенствованию правовых основ службы госбезопасности президента, приведение их в соответствие с действующим законодательством и проводимыми в стране реформами во всех сферах, добавили в Сенате.