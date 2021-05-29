Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210529/deyatelnost-slujby-bezopasnosti-glavy-uzbekistana-namereny-reglamentirovat-zakonom-18974371.html
Работу службы безопасности главы Узбекистана намерены регламентировать законом
Работу службы безопасности главы Узбекистана намерены регламентировать законом
Служба госбезопасности президента страны была создана в январе 2018 года, сейчас она регламентирована только закрытыми постановлениями главы государства. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-29T12:26+0500
2021-05-29T12:47+0500
политика
президент узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/465/82/4658244_0:116:3058:1836_1920x0_80_0_0_02602904c068337b29fcec119964726b.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон "О Государственной службе безопасности президента Республики Узбекистан", регламентирующий, в частности, порядок применения спецсредств и оружия сотрудниками службы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламентаДокумент направлен на подпись главе государства.Служба госбезопасности президента страны была создана в январе 2018 года, сейчас она регламентирована только закрытыми постановлениями главы государства."В связи с этим закон предусматривает общепризнанные понятия и термины, применяемые в области обеспечения безопасности охраняемых лиц, принципы данного вида деятельности с целью разъяснения и правильного применения их содержания", — отмечается в сообщении.Документ будет способствовать совершенствованию правовых основ службы госбезопасности президента, приведение их в соответствие с действующим законодательством и проводимыми в стране реформами во всех сферах, добавили в Сенате.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/465/82/4658244_367:0:2815:1836_1920x0_80_0_0_a15c501e5bff46fb7a8b028850af8ccc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президент узбекистана

Работу службы безопасности главы Узбекистана намерены регламентировать законом

12:26 29.05.2021 (обновлено: 12:47 29.05.2021)
381
© Sputnik/Виктор ТолочкоПисьменный набор главы государства
Письменный набор главы государства - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2021
© Sputnik/Виктор Толочко
Служба госбезопасности президента страны была создана в январе 2018 года, сейчас она регламентирована только закрытыми постановлениями главы государства.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон "О Государственной службе безопасности президента Республики Узбекистан", регламентирующий, в частности, порядок применения спецсредств и оружия сотрудниками службы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента

"На пятнадцатом пленарном заседании Сената 29 мая сенаторами одобрен закон Республики Узбекистан "О Государственной службе безопасности президента Республики Узбекистан", — говорится в публикации на сайте верхней палаты.

Документ направлен на подпись главе государства.
Служба госбезопасности президента страны была создана в январе 2018 года, сейчас она регламентирована только закрытыми постановлениями главы государства.
"В связи с этим закон предусматривает общепризнанные понятия и термины, применяемые в области обеспечения безопасности охраняемых лиц, принципы данного вида деятельности с целью разъяснения и правильного применения их содержания", — отмечается в сообщении.
В частности, законом определяются условия и порядок применения физической силы, специальных средств, холодного или огнестрельного оружия сотрудниками службы, а также порядок контроля за ее деятельностью, уточнили в верхней палате.
Документ будет способствовать совершенствованию правовых основ службы госбезопасности президента, приведение их в соответствие с действующим законодательством и проводимыми в стране реформами во всех сферах, добавили в Сенате.
020010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:09Горький урок трагедии в Казани: в Узбекистане решили доработать закон "Об оружии"
13:34"Байден и Путин без мяса": чем нас попытаются запугать
13:04Сенат одобрил закон об упрощении получения гражданства Узбекистана
12:46Почему у Запада нет приемов против Лукашенко
12:26Работу службы безопасности главы Узбекистана намерены регламентировать законом
11:54Еще один праздник появится в Узбекистане
11:27Число случаев COVID-19 в Узбекистане достигло почти 100 тысяч
10:50Встреча глав правительств СНГ в Минске: какие документы были приняты
10:08Российские медики помогут коллегам из Узбекистана в операциях по трансплантации
08:54Правительственная делегация Узбекистана объехала всю Россию — чем помогают мигрантам?
ВчераУзбекистан готов перенять опыт РФ в сфере "электронного здравоохранения"
ВчераТашкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
ВчераПочему США отказываются от истребителей F-35A и ударных беспилотников Reaper
ВчераБизнесмены РФ рассказали о проблемах с трудоустройством узбекистанцев — какие готовят меры
ВчераПочему в Андижане возникла пыльная буря — ответ Узгидромета
ВчераВ Сурхандарье нашли и оштрафовали нарушителя, слившего нечистоты в реку
ВчераВ Ташкенте задержана женщина по подозрению в избиении глухонемой девушки
ВчераКто круче и мощнее: вся правда о характеристиках истребителей России и США
ВчераСкорость Интернета будет указываться без приставки "до" — "Узкомназорат"
ВчераВ Казахстане начались продажи популярного кроссовера Chevrolet Equinox