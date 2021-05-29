https://uz.sputniknews.ru/20210529/deyatelnost-slujby-bezopasnosti-glavy-uzbekistana-namereny-reglamentirovat-zakonom-18974371.html

Работу службы безопасности главы Узбекистана намерены регламентировать законом

Работу службы безопасности главы Узбекистана намерены регламентировать законом

Служба госбезопасности президента страны была создана в январе 2018 года, сейчас она регламентирована только закрытыми постановлениями главы государства. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-29T12:26+0500

2021-05-29T12:26+0500

2021-05-29T12:47+0500

политика

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон "О Государственной службе безопасности президента Республики Узбекистан", регламентирующий, в частности, порядок применения спецсредств и оружия сотрудниками службы, сообщает пресс-служба верхней палаты парламентаДокумент направлен на подпись главе государства.Служба госбезопасности президента страны была создана в январе 2018 года, сейчас она регламентирована только закрытыми постановлениями главы государства."В связи с этим закон предусматривает общепризнанные понятия и термины, применяемые в области обеспечения безопасности охраняемых лиц, принципы данного вида деятельности с целью разъяснения и правильного применения их содержания", — отмечается в сообщении.Документ будет способствовать совершенствованию правовых основ службы госбезопасности президента, приведение их в соответствие с действующим законодательством и проводимыми в стране реформами во всех сферах, добавили в Сенате.

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