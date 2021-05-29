https://uz.sputniknews.ru/20210529/gorkiy-urok-tragedii-v-kazani-v-uzbekistane-reshili-dorabotat-zakon-ob-orujii-18975319.html

Горький урок трагедии в Казани: в Узбекистане решили доработать закон "Об оружии"

Горький урок трагедии в Казани: в Узбекистане решили доработать закон "Об оружии"

В столице Татарстана 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-29T14:09+0500

2021-05-29T14:09+0500

2021-05-29T14:19+0500

политика

сенат республики узбекистан

оружие

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана выступил с инициативой о совершенствовании закона "Об оружии" после стрельбы и гибели людей в одной из школ Казани.Об этом сообщает информслужба верхней палаты парламента страны.По ее данным, Сенат на пленарном заседании в субботу отклонил закон "О внесении изменений и дополнений в законодательство об оружии", поскольку "не проанализированы проблемы, возникшие при исполнении, применении норм закона "Об оружии".Как уточнили в верхней палате, на сегодня в нормативном порядке до сих пор не утвержден перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. Отсутствуют также механизмы периодической проверки владельцев оружия по медицинским ограничениям. В связи со всем этим сенаторы решили, что необходимо провести комплексный анализ проблем, возникающих в данной сфере, а в дальнейшем — изучить вопрос о коренном совершенствовании действующего закона "Об оружии" и других законодательных норм.Закон "Об оружии" вступил в действие в Узбекистане в январе 2020 года. Он позволяет гражданам страны приобретать до трех единиц нарезного оружия в одни руки исключительно для охоты. Право на покупку гражданского оружия в РУз имеют граждане страны, достигшие восемнадцатилетнего возраста, после получения разрешения органов Национальной гвардии по месту жительства. Срок разового разрешения на приобретение конкретного вида оружия составляет три месяца.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. Девятнадцатилетний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц. Еще 24 человека пострадали. Молодой человек арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/tragediya-v-kazani-xronologiya-sobytiy-reaktsiya-vlastey-i-dannye-o-strelke-18672593.html

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сенат республики узбекистан, оружие