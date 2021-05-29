Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210529/gorkiy-urok-tragedii-v-kazani-v-uzbekistane-reshili-dorabotat-zakon-ob-orujii-18975319.html
Горький урок трагедии в Казани: в Узбекистане решили доработать закон "Об оружии"
Горький урок трагедии в Казани: в Узбекистане решили доработать закон "Об оружии"
В столице Татарстана 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-29T14:09+0500
2021-05-29T14:19+0500
политика
сенат республики узбекистан
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1d/18975931_0:243:3124:2000_1920x0_80_0_0_6a3fb48c226e6398c2254cfaf7bb43d3.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана выступил с инициативой о совершенствовании закона "Об оружии" после стрельбы и гибели людей в одной из школ Казани.Об этом сообщает информслужба верхней палаты парламента страны.По ее данным, Сенат на пленарном заседании в субботу отклонил закон "О внесении изменений и дополнений в законодательство об оружии", поскольку "не проанализированы проблемы, возникшие при исполнении, применении норм закона "Об оружии".Как уточнили в верхней палате, на сегодня в нормативном порядке до сих пор не утвержден перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. Отсутствуют также механизмы периодической проверки владельцев оружия по медицинским ограничениям. В связи со всем этим сенаторы решили, что необходимо провести комплексный анализ проблем, возникающих в данной сфере, а в дальнейшем — изучить вопрос о коренном совершенствовании действующего закона "Об оружии" и других законодательных норм.Закон "Об оружии" вступил в действие в Узбекистане в январе 2020 года. Он позволяет гражданам страны приобретать до трех единиц нарезного оружия в одни руки исключительно для охоты. Право на покупку гражданского оружия в РУз имеют граждане страны, достигшие восемнадцатилетнего возраста, после получения разрешения органов Национальной гвардии по месту жительства. Срок разового разрешения на приобретение конкретного вида оружия составляет три месяца.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. Девятнадцатилетний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц. Еще 24 человека пострадали. Молодой человек арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/tragediya-v-kazani-xronologiya-sobytiy-reaktsiya-vlastey-i-dannye-o-strelke-18672593.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1d/18975931_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_a802f14412dd5e8d7a3f0786a1b8980b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сенат республики узбекистан, оружие

Горький урок трагедии в Казани: в Узбекистане решили доработать закон "Об оружии"

14:09 29.05.2021 (обновлено: 14:19 29.05.2021)
106
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРужье в оружейном магазине
Ружье в оружейном магазине - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
В столице Татарстана 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана выступил с инициативой о совершенствовании закона "Об оружии" после стрельбы и гибели людей в одной из школ Казани.
Об этом сообщает информслужба верхней палаты парламента страны.
По ее данным, Сенат на пленарном заседании в субботу отклонил закон "О внесении изменений и дополнений в законодательство об оружии", поскольку "не проанализированы проблемы, возникшие при исполнении, применении норм закона "Об оружии".
Как уточнили в верхней палате, на сегодня в нормативном порядке до сих пор не утвержден перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. Отсутствуют также механизмы периодической проверки владельцев оружия по медицинским ограничениям.
"Эти факты, в свою очередь, могут привести к различным негативным последствиям. В качестве примера можно привести недавний печальный случай в школе города Казани Российской Федерации", — говорится в публикации.
В связи со всем этим сенаторы решили, что необходимо провести комплексный анализ проблем, возникающих в данной сфере, а в дальнейшем — изучить вопрос о коренном совершенствовании действующего закона "Об оружии" и других законодательных норм.
Закон "Об оружии" вступил в действие в Узбекистане в январе 2020 года. Он позволяет гражданам страны приобретать до трех единиц нарезного оружия в одни руки исключительно для охоты. Право на покупку гражданского оружия в РУз имеют граждане страны, достигшие восемнадцатилетнего возраста, после получения разрешения органов Национальной гвардии по месту жительства. Срок разового разрешения на приобретение конкретного вида оружия составляет три месяца.
Police and paramedics work at the scene of a shooting at Gymnasium No. 175 in Kazan, Russia's Republic of Tatarstan. According to preliminary data, six schoolchildren and a teacher were killed. The suspected attacker, a 17-year-old male, was detained earlier in the day. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
Происшествия
Трагедия в Казани: хронология событий, данные о стрелке и реакция властей
11 мая, 14:59
51277
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. Девятнадцатилетний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц. Еще 24 человека пострадали.
Молодой человек арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
100001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:09Горький урок трагедии в Казани: в Узбекистане решили доработать закон "Об оружии"
13:34"Байден и Путин без мяса": чем нас попытаются запугать
13:04Сенат одобрил закон об упрощении получения гражданства Узбекистана
12:46Почему у Запада нет приемов против Лукашенко
12:26Работу службы безопасности главы Узбекистана намерены регламентировать законом
11:54Еще один праздник появится в Узбекистане
11:27Число случаев COVID-19 в Узбекистане достигло почти 100 тысяч
10:50Встреча глав правительств СНГ в Минске: какие документы были приняты
10:08Российские медики помогут коллегам из Узбекистана в операциях по трансплантации
08:54Правительственная делегация Узбекистана объехала всю Россию — чем помогают мигрантам?
ВчераУзбекистан готов перенять опыт РФ в сфере "электронного здравоохранения"
ВчераТашкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
ВчераПочему США отказываются от истребителей F-35A и ударных беспилотников Reaper
ВчераБизнесмены РФ рассказали о проблемах с трудоустройством узбекистанцев — какие готовят меры
ВчераПочему в Андижане возникла пыльная буря — ответ Узгидромета
ВчераВ Сурхандарье нашли и оштрафовали нарушителя, слившего нечистоты в реку
ВчераВ Ташкенте задержана женщина по подозрению в избиении глухонемой девушки
ВчераКто круче и мощнее: вся правда о характеристиках истребителей России и США
ВчераСкорость Интернета будет указываться без приставки "до" — "Узкомназорат"
ВчераВ Казахстане начались продажи популярного кроссовера Chevrolet Equinox