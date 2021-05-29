https://uz.sputniknews.ru/20210529/senat-oliy-majlisa-ratifitsiroval-konventsiyu-oon-o-pravax-invalidov-18976722.html
Сенат Олий Мажлиса ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов
Сенат Олий Мажлиса ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов
Принятие конвенции позволит в том числе создать возможности по привлечению международных и зарубежных грантовых средств для усиления социальной защиты... 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-29T15:07+0500
2021-05-29T15:07+0500
2021-05-29T15:07+0500
политика
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инвалиды
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Конвенция о правах инвалидов закрепляет основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью. Генассамблея ООН приняла ее 13 декабря 2006 года. Документ вступил в силу 3 мая 2008-го.Закон о ратификации направлен на подпись президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.Как считают в Сенате, принятие конвенции позволит:Ратифицировав данную конвенцию ООН, Узбекистан взял на себя международные обязательства по совершенствованию соответствующей инфраструктуры для инвалидов, а также формированию нравственно-духовных ориентиров, предполагающих искоренение среди населения предубеждений и стереотипов, добавили в верхней палате.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/paralimpiyskoe-dvijenie--po-vsemu-uzbekistanu-kak-podderjat-sportsmenov-18797526.html
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сенат республики узбекистан, инвалиды, оон
Сенат Олий Мажлиса ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов
Принятие конвенции позволит в том числе создать возможности по привлечению международных и зарубежных грантовых средств для усиления социальной защиты инвалидов.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik.
Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал конвенцию ООН о правах инвалидов, сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
Конвенция о правах инвалидов закрепляет основные права и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью. Генассамблея ООН приняла ее 13 декабря 2006 года. Документ вступил в силу 3 мая 2008-го.
"На пятнадцатом пленарном заседании Сената 29 мая была рассмотрена и ратифицирована Конвенция о правах инвалидов", — говорится в публикации на сайте верхней палаты.
Закон о ратификации направлен на подпись президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Как считают в Сенате, принятие конвенции позволит:
унифицировать национальную систему социальной защиты инвалидов с передовыми международными стандартами;
создать возможности по привлечению международных и зарубежных грантовых средств для усиления социальной защиты инвалидов;
улучшить международный имидж Узбекистана по направлению социальной защиты населения.
Ратифицировав данную конвенцию ООН, Узбекистан взял на себя международные обязательства по совершенствованию соответствующей инфраструктуры для инвалидов, а также формированию нравственно-духовных ориентиров, предполагающих искоренение среди населения предубеждений и стереотипов, добавили в верхней палате.