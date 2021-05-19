https://uz.sputniknews.ru/20210519/paralimpiyskoe-dvijenie--po-vsemu-uzbekistanu-kak-podderjat-sportsmenov-18797526.html

Паралимпийское движение — по всему Узбекистану: как поддержат спортсменов

Паралимпийское движение — по всему Узбекистану: как поддержат спортсменов

Лицам с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью создадут условия для занятий спортом, обеспечат достойное участие на международной спортивной... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T11:02+0500

2021-05-19T11:02+0500

2021-05-19T11:02+0500

спорт

постановление

инвалиды

президент

спорт

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию паралимпийского движения".Паралимпийское движение — по всей странеОбразован Национальный паралимпийский комитет Узбекистана, который популяризирует паралимпийские виды спорта, наладит новую систему выявления, отбора и подготовки профессиональных спортсменов. Во всех регионах организуют его подразделения, к ним прикрепят спонсоров.Кроме того, создается паралимпийский факультет Университета физкультуры и спорта — на нем будут готовить тренеров и инструкторов-методистов по паралимпийским видам спорта, специалистов, работающих со слепыми, глухими и слабослышащими, ампутантами, а также сурдопереводчиков.Также при Паралимпийском комитете будет создан Институт подготовки специалистов по паралимпийским видам спорта — он займется переподготовкой и повышением квалификации тренеров, инструкторов-методистов.С 1 сентября 2021 года в рамках проекта "Спорт для всех":Финансовая поддержкаНачиная со следующего года, планируется выделять средства региональным паралимпийским отделениям за счет дополнительных источников местных бюджетов областей и Ташкента.Кроме того, для спортсменов с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью, направляемых в отделения паралимпийских видов спорта колледжей олимпийского резерва, начнут выделяться дополнительные квоты до 5%.Тренерам повысят зарплату — базовые тарифные ставки будут применяться в полуторакратном размере.Для занятий лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью паралимпийскими видами спорта в туристской зоне "Чарвак" до конца 2021 года субъектам предпринимательства безвозмездно выделится земельный участок площадью не менее 50 гектаров. Ввозимые для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью спортивное снаряжение, инвентарь, оборудование, предметы и другие средства, освобождаются от уплаты таможенных пошлин до 1 января 2024 года.

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постановление, инвалиды, президент, спорт, шавкат мирзиёев, узбекистан