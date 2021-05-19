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https://uz.sputniknews.ru/20210519/paralimpiyskoe-dvijenie--po-vsemu-uzbekistanu-kak-podderjat-sportsmenov-18797526.html
Паралимпийское движение — по всему Узбекистану: как поддержат спортсменов
Паралимпийское движение — по всему Узбекистану: как поддержат спортсменов
Лицам с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью создадут условия для занятий спортом, обеспечат достойное участие на международной спортивной... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T11:02+0500
2021-05-19T11:02+0500
спорт
постановление
инвалиды
президент
спорт
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию паралимпийского движения".Паралимпийское движение — по всей странеОбразован Национальный паралимпийский комитет Узбекистана, который популяризирует паралимпийские виды спорта, наладит новую систему выявления, отбора и подготовки профессиональных спортсменов. Во всех регионах организуют его подразделения, к ним прикрепят спонсоров.Кроме того, создается паралимпийский факультет Университета физкультуры и спорта — на нем будут готовить тренеров и инструкторов-методистов по паралимпийским видам спорта, специалистов, работающих со слепыми, глухими и слабослышащими, ампутантами, а также сурдопереводчиков.Также при Паралимпийском комитете будет создан Институт подготовки специалистов по паралимпийским видам спорта — он займется переподготовкой и повышением квалификации тренеров, инструкторов-методистов.С 1 сентября 2021 года в рамках проекта "Спорт для всех":Финансовая поддержкаНачиная со следующего года, планируется выделять средства региональным паралимпийским отделениям за счет дополнительных источников местных бюджетов областей и Ташкента.Кроме того, для спортсменов с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью, направляемых в отделения паралимпийских видов спорта колледжей олимпийского резерва, начнут выделяться дополнительные квоты до 5%.Тренерам повысят зарплату — базовые тарифные ставки будут применяться в полуторакратном размере.Для занятий лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью паралимпийскими видами спорта в туристской зоне "Чарвак" до конца 2021 года субъектам предпринимательства безвозмездно выделится земельный участок площадью не менее 50 гектаров. Ввозимые для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью спортивное снаряжение, инвентарь, оборудование, предметы и другие средства, освобождаются от уплаты таможенных пошлин до 1 января 2024 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-invalidnom-kresle-no-s-kopem-paralimpiyka-natalya-semenova-gotova-pokoryat-tokio-17691232.html
https://uz.sputniknews.ru/20210311/byli-momenty-kogda-ya-padala-dukhom-istoriya-uzbekskoy-paralimpiyki-natali-semenovoy-17682499.html
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постановление, инвалиды, президент, спорт, шавкат мирзиёев, узбекистан

Паралимпийское движение — по всему Узбекистану: как поддержат спортсменов

11:02 19.05.2021
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© AFP 2018 / PHILIP FONGПаралимпиец
Паралимпиец - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© AFP 2018 / PHILIP FONG
Лицам с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью создадут условия для занятий спортом, обеспечат достойное участие на международной спортивной арене и окажут господдержку.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по развитию паралимпийского движения".

Паралимпийское движение — по всей стране

Образован Национальный паралимпийский комитет Узбекистана, который популяризирует паралимпийские виды спорта, наладит новую систему выявления, отбора и подготовки профессиональных спортсменов. Во всех регионах организуют его подразделения, к ним прикрепят спонсоров.
Кроме того, создается паралимпийский факультет Университета физкультуры и спорта — на нем будут готовить тренеров и инструкторов-методистов по паралимпийским видам спорта, специалистов, работающих со слепыми, глухими и слабослышащими, ампутантами, а также сурдопереводчиков.
Участница паралимпийской сборной Узбекистана Наталья Семенова - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
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Также при Паралимпийском комитете будет создан Институт подготовки специалистов по паралимпийским видам спорта — он займется переподготовкой и повышением квалификации тренеров, инструкторов-методистов.
С 1 сентября 2021 года в рамках проекта "Спорт для всех":
один раз в год будет проводиться Международный фестиваль параспорта;
ежегодно 3 декабря — в Международный день инвалидов среди слепых, слабослышащих и ампутантов в Ташкенте и регионах будет проводиться республиканский параспортивный фестиваль.

Финансовая поддержка

Начиная со следующего года, планируется выделять средства региональным паралимпийским отделениям за счет дополнительных источников местных бюджетов областей и Ташкента.
Кроме того, для спортсменов с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью, направляемых в отделения паралимпийских видов спорта колледжей олимпийского резерва, начнут выделяться дополнительные квоты до 5%.
- Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
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Тренерам повысят зарплату — базовые тарифные ставки будут применяться в полуторакратном размере.
Для занятий лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью паралимпийскими видами спорта в туристской зоне "Чарвак" до конца 2021 года субъектам предпринимательства безвозмездно выделится земельный участок площадью не менее 50 гектаров.
Ввозимые для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью спортивное снаряжение, инвентарь, оборудование, предметы и другие средства, освобождаются от уплаты таможенных пошлин до 1 января 2024 года.
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