https://uz.sputniknews.ru/20210530/jutkoe-dtp-v-xorezme-nexia-sbila-shesteryx-vypusknikov--est-pogibshie-18983835.html
Жуткое ДТП в Хорезме: Nexia сбила шестерых выпускников — есть погибшие
Жуткое ДТП в Хорезме: Nexia сбила шестерых выпускников — есть погибшие
В отношении водителя авто возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-30T11:30+0500
2021-05-30T11:30+0500
2021-05-30T11:55+0500
происшествия
выпускник
школьники
дтп
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Хорезмской области произошло смертельное ДТП — водитель Nexia сбил шестерых учащихся 11-го класса. Инцидент произошел 24 мая в Янгиарыкском районе на 14-м километре дороги "Янгиарык — Ханка". По данным областного УВД, за рулем автомобиля находился 39-летний местный житель. Мужчина потерял управление и наехал выпускников школы №22, которые в этот момент шли по краю дороги.Затем машина упала в канаву.От удара четверо учащихся скончались: трое — на месте происшествия, еще один — в больнице. Остальные школьники госпитализированы с тяжелыми увечьями, за их жизни борются врачи. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств" УК РУз.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/uchenik-10-klassa-sprovotsiroval-strashnoe-dtp-v-xorezme--pogibli-tri-cheloveka-18706155.html
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выпускник, школьники, дтп
Жуткое ДТП в Хорезме: Nexia сбила шестерых выпускников — есть погибшие
11:30 30.05.2021 (обновлено: 11:55 30.05.2021)
В отношении водителя авто возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Хорезмской области произошло смертельное ДТП — водитель Nexia сбил шестерых учащихся 11-го класса.
Инцидент произошел 24 мая в Янгиарыкском районе на 14-м километре дороги "Янгиарык — Ханка".
По данным
областного УВД, за рулем автомобиля находился 39-летний местный житель. Мужчина потерял управление и наехал выпускников школы №22, которые в этот момент шли по краю дороги.
Затем машина упала в канаву.
От удара четверо учащихся скончались: трое — на месте происшествия, еще один — в больнице. Остальные школьники госпитализированы с тяжелыми увечьями, за их жизни борются врачи.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств" УК РУз.