https://uz.sputniknews.ru/20210530/jutkoe-dtp-v-xorezme-nexia-sbila-shesteryx-vypusknikov--est-pogibshie-18983835.html

Жуткое ДТП в Хорезме: Nexia сбила шестерых выпускников — есть погибшие

Жуткое ДТП в Хорезме: Nexia сбила шестерых выпускников — есть погибшие

В отношении водителя авто возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-30T11:30+0500

2021-05-30T11:30+0500

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происшествия

выпускник

школьники

дтп

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Хорезмской области произошло смертельное ДТП — водитель Nexia сбил шестерых учащихся 11-го класса. Инцидент произошел 24 мая в Янгиарыкском районе на 14-м километре дороги "Янгиарык — Ханка". По данным областного УВД, за рулем автомобиля находился 39-летний местный житель. Мужчина потерял управление и наехал выпускников школы №22, которые в этот момент шли по краю дороги.Затем машина упала в канаву.От удара четверо учащихся скончались: трое — на месте происшествия, еще один — в больнице. Остальные школьники госпитализированы с тяжелыми увечьями, за их жизни борются врачи. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств" УК РУз.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/uchenik-10-klassa-sprovotsiroval-strashnoe-dtp-v-xorezme--pogibli-tri-cheloveka-18706155.html

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выпускник, школьники, дтп