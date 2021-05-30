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https://uz.sputniknews.ru/20210530/kakoy-simptom-raka-zameten-vo-vremya-edy--otvetil-doktor-myasnikov-18985725.html
Какой симптом рака заметен во время еды — ответил доктор Мясников
Какой симптом рака заметен во время еды — ответил доктор Мясников
Медик также перечислил несколько факторов, которые могут привести к развитию рака, в частности, пищевода. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-30T12:55+0500
2021-05-30T12:55+0500
общество
врач
доктор
рак
онкология
еда
здоровье
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время приема пищи.Речь идет о дисфагии — это ощущение кома в горле, который будто бы мешает глотать. Этот симптом может указывать на рак пищевода.Если это ощущение со временем усиливается, то это повод начать волноваться.Впрочем, трудности с проглатыванием не во всех случаях указывают на рак. Это может быть признак психосоматического расстройства. А вот если тяжело даже жидкость проглотить, то это может быть серьезный "звоночек". В любом случае, первое, что необходимо сделать — сходить к врачу. Он поможет определить причину проблемного глотания. Мясников перечислил несколько факторов, которые могут привести к развитию рака пищевода: курение, употребление спиртного, наличие бактерии хеликобактер пилори, а также невнимательность к гигиене полости рта. Важно также питание: злоупотребление острыми и маринованными продуктами повышает риск развития онкологического заболевания.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/vkusnyy-i-vyzyvayuschiy-rak-myasnikov-nazval-produkt-otpravlyayuschiy-na-tot-svet-17941674.html
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врач, доктор, рак, онкология, еда, здоровье

Какой симптом рака заметен во время еды — ответил доктор Мясников

12:55 30.05.2021
381
© СС0 / Unsplash / Keith BanksЯичница
Яичница - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2021
© СС0 / Unsplash / Keith Banks
Медик также перечислил несколько факторов, которые могут привести к развитию рака, в частности, пищевода.
ТАШКЕНТ, 30 мая Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время приема пищи.
Речь идет о дисфагии — это ощущение кома в горле, который будто бы мешает глотать. Этот симптом может указывать на рак пищевода.
Если это ощущение со временем усиливается, то это повод начать волноваться.
Впрочем, трудности с проглатыванием не во всех случаях указывают на рак.
"Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак", — пояснил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Это может быть признак психосоматического расстройства. А вот если тяжело даже жидкость проглотить, то это может быть серьезный "звоночек".
В любом случае, первое, что необходимо сделать — сходить к врачу. Он поможет определить причину проблемного глотания.
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Мясников перечислил несколько факторов, которые могут привести к развитию рака пищевода: курение, употребление спиртного, наличие бактерии хеликобактер пилори, а также невнимательность к гигиене полости рта.
Важно также питание: злоупотребление острыми и маринованными продуктами повышает риск развития онкологического заболевания.
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