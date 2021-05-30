https://uz.sputniknews.ru/20210530/kakoy-simptom-raka-zameten-vo-vremya-edy--otvetil-doktor-myasnikov-18985725.html

Какой симптом рака заметен во время еды — ответил доктор Мясников

Какой симптом рака заметен во время еды — ответил доктор Мясников

Медик также перечислил несколько факторов, которые могут привести к развитию рака, в частности, пищевода. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-30T12:55+0500

2021-05-30T12:55+0500

2021-05-30T12:55+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время приема пищи.Речь идет о дисфагии — это ощущение кома в горле, который будто бы мешает глотать. Этот симптом может указывать на рак пищевода.Если это ощущение со временем усиливается, то это повод начать волноваться.Впрочем, трудности с проглатыванием не во всех случаях указывают на рак. Это может быть признак психосоматического расстройства. А вот если тяжело даже жидкость проглотить, то это может быть серьезный "звоночек". В любом случае, первое, что необходимо сделать — сходить к врачу. Он поможет определить причину проблемного глотания. Мясников перечислил несколько факторов, которые могут привести к развитию рака пищевода: курение, употребление спиртного, наличие бактерии хеликобактер пилори, а также невнимательность к гигиене полости рта. Важно также питание: злоупотребление острыми и маринованными продуктами повышает риск развития онкологического заболевания.

https://uz.sputniknews.ru/20210324/vkusnyy-i-vyzyvayuschiy-rak-myasnikov-nazval-produkt-otpravlyayuschiy-na-tot-svet-17941674.html

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врач, доктор, рак, онкология, еда, здоровье