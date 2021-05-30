https://uz.sputniknews.ru/20210530/maestro-vladimira-spivakova-posvyatili-v-mushketery-18982657.html

Маэстро Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры

Маэстро Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры

Общество мушкетеров Арманьяка было основано 70 лет назад потомком д’Артаньяна — маркизом Пьером де Монтескью. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан

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культура

владимир спиваков

музыкант

музыка

дирижер

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Известный российский скрипач и дирижер Владимир Спиваков официально стал мушкетером — он был принят в Общество мушкетеров Арманьяка.Церемония посвящения прошла в Московской консерватории. Правда, сначала маэстро дал концентр: Национальный филармонический оркестр РФ под управлением Спивакова и виолончелист Готье Капюсон сыграли шедевры мировой классики. Затем дирижер прошел "капитул", который предполагает сначала произнесение клятвы верности, а затем легендарную фразу "Один за всех и все за одного".Этот девиз впервые появился в XIX веке в романе французского писателя Александра Дюма-отца "Три мушкетера".К этому общество принадлежат видные деятели со всей планеты: князь Монако Альбер и король Швеции Карл XVI Густав, Леонардо ди Каприо и Джон Малкович. Среди россиян титул мушкетера получили Игорь Бутман, Константин Эрнст, Михаил Боярский и другие.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/fond-usmanova-provel-v-uzbekistane-dva-kontserta-spivakova-18913076.html

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владимир спиваков, музыкант, музыка, дирижер