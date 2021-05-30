https://uz.sputniknews.ru/20210530/maestro-vladimira-spivakova-posvyatili-v-mushketery-18982657.html
Маэстро Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
Маэстро Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
Общество мушкетеров Арманьяка было основано 70 лет назад потомком д’Артаньяна — маркизом Пьером де Монтескью. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-30T11:00+0500
2021-05-30T11:00+0500
2021-05-30T11:00+0500
культура
владимир спиваков
музыкант
музыка
дирижер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1148/35/11483520_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_c5877ec0f3816756bdd80e41cc29b6f3.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Известный российский скрипач и дирижер Владимир Спиваков официально стал мушкетером — он был принят в Общество мушкетеров Арманьяка.Церемония посвящения прошла в Московской консерватории. Правда, сначала маэстро дал концентр: Национальный филармонический оркестр РФ под управлением Спивакова и виолончелист Готье Капюсон сыграли шедевры мировой классики. Затем дирижер прошел "капитул", который предполагает сначала произнесение клятвы верности, а затем легендарную фразу "Один за всех и все за одного".Этот девиз впервые появился в XIX веке в романе французского писателя Александра Дюма-отца "Три мушкетера".К этому общество принадлежат видные деятели со всей планеты: князь Монако Альбер и король Швеции Карл XVI Густав, Леонардо ди Каприо и Джон Малкович. Среди россиян титул мушкетера получили Игорь Бутман, Константин Эрнст, Михаил Боярский и другие.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/fond-usmanova-provel-v-uzbekistane-dva-kontserta-spivakova-18913076.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1148/35/11483520_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_6e4e29916958dcbee76e78c07a45a25d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир спиваков, музыкант, музыка, дирижер
Маэстро Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
Общество мушкетеров Арманьяка было основано 70 лет назад потомком д’Артаньяна — маркизом Пьером де Монтескью.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Известный российский скрипач и дирижер Владимир Спиваков официально стал мушкетером — он был принят в Общество мушкетеров Арманьяка.
Церемония посвящения прошла в Московской консерватории. Правда, сначала маэстро дал концентр: Национальный филармонический оркестр РФ под управлением Спивакова и виолончелист Готье Капюсон сыграли шедевры мировой классики.
Затем дирижер прошел "капитул", который предполагает сначала произнесение клятвы верности, а затем легендарную фразу "Один за всех и все за одного".
Этот девиз впервые появился в XIX веке в романе французского писателя Александра Дюма-отца "Три мушкетера".
Между тем у Общества мушкетеров Арманьяка есть своя история. Оно было основано 70 лет назад потомком д’Артаньяна — маркизом Пьером де Монтескью.
К этому общество принадлежат видные деятели со всей планеты: князь Монако Альбер и король Швеции Карл XVI Густав, Леонардо ди Каприо и Джон Малкович.
Среди россиян титул мушкетера получили Игорь Бутман, Константин Эрнст, Михаил Боярский и другие.