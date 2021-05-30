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https://uz.sputniknews.ru/20210530/maestro-vladimira-spivakova-posvyatili-v-mushketery-18982657.html
Маэстро Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
Маэстро Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
Общество мушкетеров Арманьяка было основано 70 лет назад потомком д’Артаньяна — маркизом Пьером де Монтескью. 30.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-30T11:00+0500
2021-05-30T11:00+0500
культура
владимир спиваков
музыкант
музыка
дирижер
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Известный российский скрипач и дирижер Владимир Спиваков официально стал мушкетером — он был принят в Общество мушкетеров Арманьяка.Церемония посвящения прошла в Московской консерватории. Правда, сначала маэстро дал концентр: Национальный филармонический оркестр РФ под управлением Спивакова и виолончелист Готье Капюсон сыграли шедевры мировой классики. Затем дирижер прошел "капитул", который предполагает сначала произнесение клятвы верности, а затем легендарную фразу "Один за всех и все за одного".Этот девиз впервые появился в XIX веке в романе французского писателя Александра Дюма-отца "Три мушкетера".К этому общество принадлежат видные деятели со всей планеты: князь Монако Альбер и король Швеции Карл XVI Густав, Леонардо ди Каприо и Джон Малкович. Среди россиян титул мушкетера получили Игорь Бутман, Константин Эрнст, Михаил Боярский и другие.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/fond-usmanova-provel-v-uzbekistane-dva-kontserta-spivakova-18913076.html
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владимир спиваков, музыкант, музыка, дирижер

Маэстро Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры

11:00 30.05.2021
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© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкVII Московский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"
VII Московский музыкальный фестиваль Владимир Спиваков приглашает… - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2021
© Sputnik / Владимир Вяткин
/
Перейти в фотобанк
Общество мушкетеров Арманьяка было основано 70 лет назад потомком д’Артаньяна — маркизом Пьером де Монтескью.
ТАШКЕНТ, 30 маяSputnik. Известный российский скрипач и дирижер Владимир Спиваков официально стал мушкетером — он был принят в Общество мушкетеров Арманьяка.
Церемония посвящения прошла в Московской консерватории. Правда, сначала маэстро дал концентр: Национальный филармонический оркестр РФ под управлением Спивакова и виолончелист Готье Капюсон сыграли шедевры мировой классики.
Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России на площади Регистан в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
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Затем дирижер прошел "капитул", который предполагает сначала произнесение клятвы верности, а затем легендарную фразу "Один за всех и все за одного".
Этот девиз впервые появился в XIX веке в романе французского писателя Александра Дюма-отца "Три мушкетера".
Между тем у Общества мушкетеров Арманьяка есть своя история. Оно было основано 70 лет назад потомком д’Артаньяна — маркизом Пьером де Монтескью.
К этому общество принадлежат видные деятели со всей планеты: князь Монако Альбер и король Швеции Карл XVI Густав, Леонардо ди Каприо и Джон Малкович.
Среди россиян титул мушкетера получили Игорь Бутман, Константин Эрнст, Михаил Боярский и другие.
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