https://uz.sputniknews.ru/20210530/uzbekskaya-gimnastka-vyigrala-pervuyu-dlya-strany-putevku-na-olimpiadu--video-18987546.html
Игры в Токио: узбекистанка выиграла первую для страны путевку по гимнастике — видео
Игры в Токио: узбекистанка выиграла первую для страны путевку по гимнастике — видео
Сабине Ташкенбаевой всего 20 лет, но на нее уже возложена такая важная миссия — защищать честь страны на Играх! 30.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-30T15:00+0500
2021-05-30T15:00+0500
2021-05-30T15:12+0500
спорт
олимпийские игры
олимпийские игры в токио
олимпиада
гимнастика
спорт
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1e/18987207_0:19:1301:750_1920x0_80_0_0_c9bf7359a455299fcb85575fbb3d41de.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Юная узбекистанка Сабина Ташкенбаева завоевала первую для страны лицензию на Олимпиаду Токио-2020 по художественной гимнастике. Накануне завершился четвертый этап Кубка Мира. Состязания прошли в итальянском городе Пезаро. Ташкенбаева успешно прошла серию квалификационных этапов и набрала в итоге 130 баллов — это обеспечило спортсменке второе место в общем рейтинге. Первое место заняла гимнастка из Словении Екатерина Веденеева (145 очков), третье — японка Чисаки Оива (118). Все три девушки получили путевки на токийскую Олимпиаду. Впереди узбекских гимнасток ждет чемпионат Азии в Ташкенте, где будут разыграны лицензии в групповом направлении.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1e/18987207_47:0:1200:865_1920x0_80_0_0_417f6d23c7ca39b016765c5a1e6c6ad9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
олимпийские игры, олимпийские игры в токио, олимпиада, гимнастика, спорт, узбекистан
Игры в Токио: узбекистанка выиграла первую для страны путевку по гимнастике — видео
15:00 30.05.2021 (обновлено: 15:12 30.05.2021)
Сабине Ташкенбаевой всего 20 лет, но на нее уже возложена такая важная миссия — защищать честь страны на Играх!
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
Юная узбекистанка Сабина Ташкенбаева завоевала
первую для страны лицензию на Олимпиаду Токио-2020 по художественной гимнастике.
Накануне завершился четвертый этап Кубка Мира. Состязания прошли в итальянском городе Пезаро.
Ташкенбаева успешно прошла серию квалификационных этапов и набрала в итоге 130 баллов — это обеспечило спортсменке второе место в общем рейтинге.
Первое место заняла гимнастка из Словении Екатерина Веденеева (145 очков), третье — японка Чисаки Оива (118). Все три девушки получили путевки на токийскую Олимпиаду.
Впереди узбекских гимнасток ждет чемпионат Азии в Ташкенте, где будут разыграны лицензии в групповом направлении.