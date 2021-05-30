https://uz.sputniknews.ru/20210530/uzbekskaya-gimnastka-vyigrala-pervuyu-dlya-strany-putevku-na-olimpiadu--video-18987546.html

Игры в Токио: узбекистанка выиграла первую для страны путевку по гимнастике — видео

Игры в Токио: узбекистанка выиграла первую для страны путевку по гимнастике — видео

Сабине Ташкенбаевой всего 20 лет, но на нее уже возложена такая важная миссия — защищать честь страны на Играх! 30.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-30T15:00+0500

2021-05-30T15:00+0500

2021-05-30T15:12+0500

спорт

олимпийские игры

олимпийские игры в токио

олимпиада

гимнастика

спорт

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1e/18987207_0:19:1301:750_1920x0_80_0_0_c9bf7359a455299fcb85575fbb3d41de.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Юная узбекистанка Сабина Ташкенбаева завоевала первую для страны лицензию на Олимпиаду Токио-2020 по художественной гимнастике. Накануне завершился четвертый этап Кубка Мира. Состязания прошли в итальянском городе Пезаро. Ташкенбаева успешно прошла серию квалификационных этапов и набрала в итоге 130 баллов — это обеспечило спортсменке второе место в общем рейтинге. Первое место заняла гимнастка из Словении Екатерина Веденеева (145 очков), третье — японка Чисаки Оива (118). Все три девушки получили путевки на токийскую Олимпиаду. Впереди узбекских гимнасток ждет чемпионат Азии в Ташкенте, где будут разыграны лицензии в групповом направлении.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

олимпийские игры, олимпийские игры в токио, олимпиада, гимнастика, спорт, узбекистан