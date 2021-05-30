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Игры в Токио: узбекистанка выиграла первую для страны путевку по гимнастике — видео
Игры в Токио: узбекистанка выиграла первую для страны путевку по гимнастике — видео
Сабине Ташкенбаевой всего 20 лет, но на нее уже возложена такая важная миссия — защищать честь страны на Играх! 30.05.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Юная узбекистанка Сабина Ташкенбаева завоевала первую для страны лицензию на Олимпиаду Токио-2020 по художественной гимнастике. Накануне завершился четвертый этап Кубка Мира. Состязания прошли в итальянском городе Пезаро. Ташкенбаева успешно прошла серию квалификационных этапов и набрала в итоге 130 баллов — это обеспечило спортсменке второе место в общем рейтинге. Первое место заняла гимнастка из Словении Екатерина Веденеева (145 очков), третье — японка Чисаки Оива (118). Все три девушки получили путевки на токийскую Олимпиаду. Впереди узбекских гимнасток ждет чемпионат Азии в Ташкенте, где будут разыграны лицензии в групповом направлении.
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олимпийские игры, олимпийские игры в токио, олимпиада, гимнастика, спорт, узбекистан

Игры в Токио: узбекистанка выиграла первую для страны путевку по гимнастике — видео

15:00 30.05.2021 (обновлено: 15:12 30.05.2021)
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© Пресс-служба Минтуризма и спортаГимнастка из Узбекистана Сабина Ташкенбаева завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио
Гимнастка из Узбекистана Сабина Ташкенбаева завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2021
© Пресс-служба Минтуризма и спорта
Сабине Ташкенбаевой всего 20 лет, но на нее уже возложена такая важная миссия — защищать честь страны на Играх!
ТАШКЕНТ, 30 мая Sputnik. Юная узбекистанка Сабина Ташкенбаева завоевала первую для страны лицензию на Олимпиаду Токио-2020 по художественной гимнастике.
Накануне завершился четвертый этап Кубка Мира. Состязания прошли в итальянском городе Пезаро.
Ташкенбаева успешно прошла серию квалификационных этапов и набрала в итоге 130 баллов — это обеспечило спортсменке второе место в общем рейтинге.
Первое место заняла гимнастка из Словении Екатерина Веденеева (145 очков), третье — японка Чисаки Оива (118). Все три девушки получили путевки на токийскую Олимпиаду.
Впереди узбекских гимнасток ждет чемпионат Азии в Ташкенте, где будут разыграны лицензии в групповом направлении.
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