https://uz.sputniknews.ru/20210531/aliya-yunusova-pozdravila-yunyx-jiteley-uzbekistana-s-nastupayuschim-dnem-zaschity-detey-18999966.html

Алия Юнусова поздравила юных жителей Узбекистана с наступающим Днем защиты детей

Алия Юнусова поздравила юных жителей Узбекистана с наступающим Днем защиты детей

Международный праздник отмечается ежегодно во всем мире 1 июня. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T14:25+0500

2021-05-31T14:25+0500

2021-05-31T14:25+0500

алия юнусова

международный день защиты детей

общество

дети

поздравление

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в Узбекистане Алия Юнусова поздравила юных жителей республики с приближающимся Международным днем защиты детей и, пользуясь случаем, обратилась ко взрослым, для которых этот праздник тоже имеет значение.Взрослым этот праздник напоминает о той большой ответственности, которую они несут за юное поколение, полагает Юнусова.По ее словам, День защиты детей — напоминание о необходимости соблюдения их прав на жизнь, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, от эксплуатации их труда.Необходимо сделать все для того, чтобы девочки и мальчики "чувствовали себя под надежной защитой, получили хороший старт в жизни", заявила Юнусова."В нашей стране очень много талантливых детей, — отметила она. — Желаем вам, дорогие ребята, удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых".Омбудсмен по правам ребенка также выразила слова признательности всем, "кто по роду своей деятельности, по велению души делает все", чтобы дети "были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно, были полезны обществу".

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алия юнусова, международный день защиты детей, дети, поздравление