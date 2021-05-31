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Алия Юнусова поздравила юных жителей Узбекистана с наступающим Днем защиты детей
Алия Юнусова поздравила юных жителей Узбекистана с наступающим Днем защиты детей
Международный праздник отмечается ежегодно во всем мире 1 июня. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T14:25+0500
2021-05-31T14:25+0500
алия юнусова
международный день защиты детей
общество
дети
поздравление
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в Узбекистане Алия Юнусова поздравила юных жителей республики с приближающимся Международным днем защиты детей и, пользуясь случаем, обратилась ко взрослым, для которых этот праздник тоже имеет значение.Взрослым этот праздник напоминает о той большой ответственности, которую они несут за юное поколение, полагает Юнусова.По ее словам, День защиты детей — напоминание о необходимости соблюдения их прав на жизнь, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, от эксплуатации их труда.Необходимо сделать все для того, чтобы девочки и мальчики "чувствовали себя под надежной защитой, получили хороший старт в жизни", заявила Юнусова."В нашей стране очень много талантливых детей, — отметила она. — Желаем вам, дорогие ребята, удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых".Омбудсмен по правам ребенка также выразила слова признательности всем, "кто по роду своей деятельности, по велению души делает все", чтобы дети "были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно, были полезны обществу".
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алия юнусова, международный день защиты детей, дети, поздравление

Алия Юнусова поздравила юных жителей Узбекистана с наступающим Днем защиты детей

14:25 31.05.2021
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© Официальный сайт Уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам человекаУполномоченный по правам ребенка в Узбекистане Алия Юнусова
Уполномоченный по правам ребенка в Узбекистане Алия Юнусова - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© Официальный сайт Уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека
Международный праздник отмечается ежегодно во всем мире 1 июня.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Уполномоченный по правам ребенка в Узбекистане Алия Юнусова поздравила юных жителей республики с приближающимся Международным днем защиты детей и, пользуясь случаем, обратилась ко взрослым, для которых этот праздник тоже имеет значение.
"Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у каждого из нас связаны с детством — временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо — безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню, — отметила Алия Юнусова в своем послании. — С годами эти ощущения ослабевают, но детские впечатления мы проносим через всю жизнь".
Взрослым этот праздник напоминает о той большой ответственности, которую они несут за юное поколение, полагает Юнусова.
По ее словам, День защиты детей — напоминание о необходимости соблюдения их прав на жизнь, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, от эксплуатации их труда.
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Необходимо сделать все для того, чтобы девочки и мальчики "чувствовали себя под надежной защитой, получили хороший старт в жизни", заявила Юнусова.
"В нашей стране очень много талантливых детей, — отметила она. — Желаем вам, дорогие ребята, удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых".
Омбудсмен по правам ребенка также выразила слова признательности всем, "кто по роду своей деятельности, по велению души делает все", чтобы дети "были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно, были полезны обществу".
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