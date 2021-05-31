https://uz.sputniknews.ru/20210531/covid-19--eto-ne-konets-chelovechestvu-ugrojaet-covid-26-i-covid-32-18993080.html

COVID-19 — это не конец: человечеству угрожает COVID-26 и COVID-32

COVID-19 — это не конец: человечеству угрожает COVID-26 и COVID-32

На данный момент существует несколько предположений, почему произошла вспышка COVID-19. Пока нет железных доказательств в пользу какой-либо из теорий. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T09:01+0500

2021-05-31T09:01+0500

2021-05-31T09:32+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Если не будет изучена должным образом природа и происхождение COVID-19, то мир ожидает новая угроза.Точнее, сразу две — COVID-26 и COVID-32. Такую точку зрения высказал американский ученый и инфектолог Питер Хотез.Что же делать? По мнению ученого, необходимо начать исследование с нулевой точки — с Уханя. Именно там впервые была зафиксирована вспышка COVID-19.Туда, как считает Хотез, нужно отправить ученых, эпидемиологов и других экспертов, которые соберут все образцы.В этом деле очень важна помощь Китая — без его участия расследование происхождения COVID-19 очень осложнится.Ученый даже заикнулся об "оказании сильного давления" на Поднебесную. Это подразумевает в том числе экономические рычаги.Между тем мир пока не отвергает версию о том, что COVID-19 был распространен из-за ЧП в научной лаборатории Уханя.Об этом говорится в недавнем релизе Белого дома. Однако есть и другая теория — инфекцию человеку могло передать животное.Впрочем, некоторые ученые убеждены, что вирус активизировался под воздействием природных факторов, и животные, как и Ухань, здесь ни при чем.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/pandemii-mogut-stat-bolee-chastym-yavleniem-v-buduschem-18076531.html

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пандемия, коронавирус, мир, ученые, эпидемия