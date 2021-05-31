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Конфликт между мужчиной и женщиной на улице в Ташкенте — ГУВД разобралось в ситуации
Конфликт между мужчиной и женщиной на улице в Ташкенте — ГУВД разобралось в ситуации
Инспекторы установили личности людей, попавших на видео, и провели с ними беседы. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T17:33+0500
2021-05-31T17:35+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента опубликовало официальный комментарий относительно видео конфликта между мужчиной и женщиной, которое ранее распространилось в социальных сетях и мессенджерах. Инспекторы по вопросам женщин разобрались в ситуации.С каждым из супругов была проведена беседа."В доверительном разговоре женщина пояснила, что на самом деле муж ее не обижает, не оказывает на нее давления, не применяет физической силы. Иной раз они ссорятся, бывает, она проявляет несдержанность, но в целом, у них в семье все в порядке", — говорится в публикации.Ранее в Министерстве внутренних дел Узбекистана рассказали, что в январе-апреле охранные ордера получили 14 165 жительниц республики. Это на 609 меньше, чем за весь прошлый год.Охранный ордер — документ, гарантирующий женщинам госзащиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие, выдается на 30 дней. Если в течение указанного срока опасность не устранится, пострадавшая может продлить его еще на месяц.Решение о выдаче женщине охранного ордера принимают участковые инспекторы по профилактике в течение 24 часов.
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Конфликт между мужчиной и женщиной на улице в Ташкенте — ГУВД разобралось в ситуации

17:33 31.05.2021 (обновлено: 17:35 31.05.2021)
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© CC0 / Unsplash / Erick ZajacСилуэт женщины. Иллюстративное фото
Силуэт женщины. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© CC0 / Unsplash / Erick Zajac
Инспекторы установили личности людей, попавших на видео, и провели с ними беседы.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента опубликовало официальный комментарий относительно видео конфликта между мужчиной и женщиной, которое ранее распространилось в социальных сетях и мессенджерах.
© Пресс-служба ГУВД ТашкентаСкриншот с видео конфликта между мужчиной и женщиной, которое ранее распространилось в соцсетях и мессенджерах
Скриншот с видео конфликта между мужчиной и женщиной, которое ранее распространилось в соцсетях и мессенджерах - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
Скриншот с видео конфликта между мужчиной и женщиной, которое ранее распространилось в соцсетях и мессенджерах
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
Инспекторы по вопросам женщин разобрались в ситуации.
"Как выяснилось, 29 мая текущего года примерно в 19.45 в районе ТТЗ-1 Мирзо-Улугбекского района между супругами 31-летним Н. М. и 28-летней А. Б. произошла семейная ссора", — рассказали в ведомстве.
С каждым из супругов была проведена беседа.
"В доверительном разговоре женщина пояснила, что на самом деле муж ее не обижает, не оказывает на нее давления, не применяет физической силы. Иной раз они ссорятся, бывает, она проявляет несдержанность, но в целом, у них в семье все в порядке", — говорится в публикации.

Однако инспекторы все же предупредили мужчину: если он будет вести себя с супругой грубо и агрессивно, в отношении него будут приняты меры административного воздействия.

Ранее в Министерстве внутренних дел Узбекистана рассказали, что в январе-апреле охранные ордера получили 14 165 жительниц республики. Это на 609 меньше, чем за весь прошлый год.
Охранный ордер — документ, гарантирующий женщинам госзащиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие, выдается на 30 дней. Если в течение указанного срока опасность не устранится, пострадавшая может продлить его еще на месяц.
Решение о выдаче женщине охранного ордера принимают участковые инспекторы по профилактике в течение 24 часов.
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