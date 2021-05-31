https://uz.sputniknews.ru/20210531/konflikt-mejdu-mujchinoy-i-jenschinoy-na-ulitse-v-tashkente--guvd-razobralos-v-situatsii-19008196.html

Конфликт между мужчиной и женщиной на улице в Ташкенте — ГУВД разобралось в ситуации

Конфликт между мужчиной и женщиной на улице в Ташкенте — ГУВД разобралось в ситуации

Инспекторы установили личности людей, попавших на видео, и провели с ними беседы. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T17:33+0500

2021-05-31T17:33+0500

2021-05-31T17:35+0500

происшествия

гувд ташкента

ташкент

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента опубликовало официальный комментарий относительно видео конфликта между мужчиной и женщиной, которое ранее распространилось в социальных сетях и мессенджерах. Инспекторы по вопросам женщин разобрались в ситуации.С каждым из супругов была проведена беседа."В доверительном разговоре женщина пояснила, что на самом деле муж ее не обижает, не оказывает на нее давления, не применяет физической силы. Иной раз они ссорятся, бывает, она проявляет несдержанность, но в целом, у них в семье все в порядке", — говорится в публикации.Ранее в Министерстве внутренних дел Узбекистана рассказали, что в январе-апреле охранные ордера получили 14 165 жительниц республики. Это на 609 меньше, чем за весь прошлый год.Охранный ордер — документ, гарантирующий женщинам госзащиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие, выдается на 30 дней. Если в течение указанного срока опасность не устранится, пострадавшая может продлить его еще на месяц.Решение о выдаче женщине охранного ордера принимают участковые инспекторы по профилактике в течение 24 часов.

ташкент

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гувд ташкента, ташкент