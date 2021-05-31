https://uz.sputniknews.ru/20210531/nato-naraschivaet-voennyy-potentsial-u-zapadnyx-granits-rf--kakoy-otvet-jdet-strany-alyansa-19002404.html

НАТО наращивает военный потенциал у западных границ РФ — какой ответ ждет страны Альянса

НАТО наращивает военный потенциал у западных границ РФ — какой ответ ждет страны Альянса

Россия вынуждена принять меры адекватного противодействия, подчеркнул министр обороны страны Сергей Шойгу. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T15:25+0500

2021-05-31T15:25+0500

2021-05-31T17:09+0500

россия

министерство обороны россии

безопасность

сергей шойгу

нато

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Министерство обороны России сформирует в Западном военном округе (ЗВО) около 20 новых соединений и воинских частей, заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.Это станет ответом на действия стран Североатлантического Альянса во главе с США, разрушающих систему безопасности в мире, отметил министр.Он констатировал: НАТО наращивает интенсивность полетов стратегической авиации у западных границ РФ, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, число учений.Россия вынуждена принять меры адекватного противодействия, подчеркнул Шойгу.Глава ведомства отметил, что эти организационные мероприятия "синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники". В 2021 году в войска ЗВО планируется поставить около двух тысяч единиц оружия.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайВооруженные силы РФ постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления, рассказал также Шойгу. По его словам, корабли Балтийского флота повысили интенсивность отработки задач боевой подготовки на 30 процентов, а налет авиации ЗВО увеличился на четыре процента.

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