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НАТО наращивает военный потенциал у западных границ РФ — какой ответ ждет страны Альянса
НАТО наращивает военный потенциал у западных границ РФ — какой ответ ждет страны Альянса
Россия вынуждена принять меры адекватного противодействия, подчеркнул министр обороны страны Сергей Шойгу. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T15:25+0500
2021-05-31T17:09+0500
россия
министерство обороны россии
безопасность
сергей шойгу
нато
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Министерство обороны России сформирует в Западном военном округе (ЗВО) около 20 новых соединений и воинских частей, заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.Это станет ответом на действия стран Североатлантического Альянса во главе с США, разрушающих систему безопасности в мире, отметил министр.Он констатировал: НАТО наращивает интенсивность полетов стратегической авиации у западных границ РФ, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, число учений.Россия вынуждена принять меры адекватного противодействия, подчеркнул Шойгу.Глава ведомства отметил, что эти организационные мероприятия "синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники". В 2021 году в войска ЗВО планируется поставить около двух тысяч единиц оружия.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайВооруженные силы РФ постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления, рассказал также Шойгу. По его словам, корабли Балтийского флота повысили интенсивность отработки задач боевой подготовки на 30 процентов, а налет авиации ЗВО увеличился на четыре процента.
https://uz.sputniknews.ru/20210427/mirovye-tendentsii-militarizatsii-rossiya-voshla-v-pyaterku-liderov-po-voennym-rasxodam-18509366.html
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министерство обороны россии, безопасность, сергей шойгу, нато

НАТО наращивает военный потенциал у западных границ РФ — какой ответ ждет страны Альянса

15:25 31.05.2021 (обновлено: 17:09 31.05.2021)
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© Sputnik / Константин Чалабов
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Россия вынуждена принять меры адекватного противодействия, подчеркнул министр обороны страны Сергей Шойгу.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Министерство обороны России сформирует в Западном военном округе (ЗВО) около 20 новых соединений и воинских частей, заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Это станет ответом на действия стран Североатлантического Альянса во главе с США, разрушающих систему безопасности в мире, отметил министр.
Он констатировал: НАТО наращивает интенсивность полетов стратегической авиации у западных границ РФ, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, число учений.
Россия вынуждена принять меры адекватного противодействия, подчеркнул Шойгу.

"Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", — сказал он в понедельник на коллегии Минобороны. Его цитирует РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что эти организационные мероприятия "синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники". В 2021 году в войска ЗВО планируется поставить около двух тысяч единиц оружия.
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Вооруженные силы РФ постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления, рассказал также Шойгу. По его словам, корабли Балтийского флота повысили интенсивность отработки задач боевой подготовки на 30 процентов, а налет авиации ЗВО увеличился на четыре процента.
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