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Спецназ НАТО учится штурмовать Крым. Чем ответит Россия?
Спецназ НАТО учится штурмовать Крым. Чем ответит Россия?
Серия майских учений спецвойск и объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО на территории Болгарии и Румынии носит откровенно антироссийский... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T11:49+0500
2021-05-20T11:49+0500
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Гипотетическая реализация планов боевого применения спецназа НАТО на Черноморском (Крымском) направлении для большинства участников наверняка станет последней миссией в жизни — в Брюсселе и Вашингтоне знают об этом, но считают приемлемым вариант "сдерживания" России за счет потерь у партнеров альянса в Восточной Европе.Внезапные многонациональные маневры Noble Jump 2021 Североатлантического альянса проходят 19 мая–2 июня на территории Болгарии и Румынии, с участием около четырех тысяч военнослужащих из 12 стран. Официальная цель — проверка боеспособности объединенной оперативной группы повышенной готовности. Фактически — отработка агрессивной операции силами и средствами войск специального назначения.Бухаресту и Софии никто не угрожает, но выбор локации внезапных маневров неслучаен — Болгария и Румыния расположены на минимальном расстоянии от Крымского полуострова. Румынский порт Констанца и российский Севастополь разделяют всего 380 километров. Кроме того, мы наблюдаем вертикально-интегрированную "боевую матрешку": Noble Jump 2021 — эпизод военно-морских учений в Румынии Steadfast Defender 2021, которые являются составной частью глобальных маневров Армии США Defender Europe 2021. Главным (экзистенциальным) военным противником США и НАТО считается Российская Федерация.По сценарию Пентагона, главная роль в гипотетической войне с РФ отводится войскам спецназа (силам специальных операций, боевым пловцам, "морским котикам" и так далее), которые должны "разоружить", вывести из строя или уничтожить стратегические объекты ВС России на Крымском полуострове — командные пункты, узлы связи, авиационные и морские базы Черноморского флота, системы ПВО, противокорабельные береговые ракетные комплексы. Если спецназ выполнит свою задачу, в Крыму без потерь смогут высадиться основные силы НАТО. Именно этот сценарий в начале мая отрабатывали в "стратегическом месте" недалеко от России на учениях Trojan Footprint и Black Swan подразделения специальных операций из нескольких стран-членов НАТО и стран-партнеров.Троянские "котики"Черноморский регион стал площадкой для отработки гипотетических действий специальных войск НАТО в Крыму. В учебном десантировании и условных операциях на "своем" берегу участвовали подразделения Австрии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Грузии, Черногории, Румынии, США, Северной Македонии, Испании, Украины и Молдовы.В Пентагоне и НАТО предполагают, что боевая интеграция войск специальных операций и обычных войск позволит достичь успеха в потенциальном вооруженном конфликте с Россией. Якобы первый эшелон "морских котиков" и "зеленых беретов" сможет разрушить зону ограничения доступа и маневра (anti-access and area denial) и "распахнуть ворота" Крымской крепости для обычных войск альянса. Подразделения военно-морского спецназа (SEAL) способны скрытно высадиться на побережье, устроить засады, установить мины, осуществить диверсии на объектах Черноморского флота РФ.В условиях роста военной опасности Минобороны РФ принимает ответные меры. Спецназовцы Южного военного округа на территории сразу четырех субъектов РФ отрабатывают постановку воздушно-наземных засад, при этом используют высокотехнологичные системы "Арбалет-2" и обмениваются информацией по защищенным каналам связи на дальности до 1000 км. Ранее в Феодосии был сформирован новый десантно-штурмовой полк — Силам специальных операций альянса будет очень сложно попасть в Крым и совершенно невозможно оттуда выйти.В ситуации реального военного конфликта могут серьезно пострадать и страны-транзитеры агрессии — Болгария и Румыния. Заметим, в ходе учений Black Swan 21 экипажи боевых катеров специального назначения отрабатывали на Дунае действия по предназначению, что позволяет догадываться о недобрых планах альянса в отношении Молдовы (Приднестровья)."Сдерживание" России — за счет "маленькой катастрофы" партнеровВоенные ученые и эксперты Великобритании и США в течение минувших трех лет анализировали возможные сценарии действий Соединенных Штатов, НАТО и России в случае военного конфликта в Черноморском регионе (из-за Украины). По данным газеты The Washington Post, в экспериментах 46 действующих и бывших американских и европейских специалистов приняли 32 стратегических решения в реалистичном кризисном сценарии, и во всех 19 вариантах развития (симуляции) событий победу одержала Россия. Ранее в подобной компьютерной имитации реальности (в другом регионе) польская армия оказалась разбита за пять дней.Возможно, Вашингтон и Брюссель устраивает "маленькая катастрофа" в Восточной Европе, если в итоге она приведет к консолидации союзников и усилению "сдерживания" России. В ситуации военного конфликта с Россией в Черноморском регионе США и НАТО могут пожертвовать Болгарией и Польшей. Что ожидает Украину, Грузию и Молдову, кроме одобрительного похлопывания по плечу и коллективной роли "Антироссии"? Ничего хорошего.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/paradoks-pochemu-voennyy-byudjet-ssha-v-700-mlrd-ne-garantiruet-amerikantsam-uspexa-v-pobede-18470375.html
https://uz.sputniknews.ru/20210415/nato-xochet-sderjat-agressiyu-rf--i-snabjaet-russkiy-tir-legkimi-mishenyami-18349085.html
https://uz.sputniknews.ru/20210409/kak-korabli-proekta-aleksandrit-usilyat-baltiyskiy-flot-rf-18245066.html
https://uz.sputniknews.ru/20210313/ssha-ispugalis-vmf-rossii-v-atlantike-i-dumayut-ustroit-blokadu-chem-ona-chrevata-dlya-nato-17739304.html
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Александр Хроленко
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сша, нато, крым

Спецназ НАТО учится штурмовать Крым. Чем ответит Россия?

11:49 20.05.2021
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения cухопутных войск США
Военнослужащие подразделения cухопутных войск США - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2021
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Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
Серия майских учений спецвойск и объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО на территории Болгарии и Румынии носит откровенно антироссийский характер.
Гипотетическая реализация планов боевого применения спецназа НАТО на Черноморском (Крымском) направлении для большинства участников наверняка станет последней миссией в жизни — в Брюсселе и Вашингтоне знают об этом, но считают приемлемым вариант "сдерживания" России за счет потерь у партнеров альянса в Восточной Европе.
Внезапные многонациональные маневры Noble Jump 2021 Североатлантического альянса проходят 19 мая–2 июня на территории Болгарии и Румынии, с участием около четырех тысяч военнослужащих из 12 стран. Официальная цель — проверка боеспособности объединенной оперативной группы повышенной готовности. Фактически — отработка агрессивной операции силами и средствами войск специального назначения.
Американские военные во время посадки на самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
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23 апреля, 17:17
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Бухаресту и Софии никто не угрожает, но выбор локации внезапных маневров неслучаен — Болгария и Румыния расположены на минимальном расстоянии от Крымского полуострова. Румынский порт Констанца и российский Севастополь разделяют всего 380 километров. Кроме того, мы наблюдаем вертикально-интегрированную "боевую матрешку": Noble Jump 2021 — эпизод военно-морских учений в Румынии Steadfast Defender 2021, которые являются составной частью глобальных маневров Армии США Defender Europe 2021. Главным (экзистенциальным) военным противником США и НАТО считается Российская Федерация.
По сценарию Пентагона, главная роль в гипотетической войне с РФ отводится войскам спецназа (силам специальных операций, боевым пловцам, "морским котикам" и так далее), которые должны "разоружить", вывести из строя или уничтожить стратегические объекты ВС России на Крымском полуострове — командные пункты, узлы связи, авиационные и морские базы Черноморского флота, системы ПВО, противокорабельные береговые ракетные комплексы. Если спецназ выполнит свою задачу, в Крыму без потерь смогут высадиться основные силы НАТО. Именно этот сценарий в начале мая отрабатывали в "стратегическом месте" недалеко от России на учениях Trojan Footprint и Black Swan подразделения специальных операций из нескольких стран-членов НАТО и стран-партнеров.
Эсминец США Donald Cook на военных учениях. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
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15 апреля, 15:17
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Троянские "котики"

Черноморский регион стал площадкой для отработки гипотетических действий специальных войск НАТО в Крыму. В учебном десантировании и условных операциях на "своем" берегу участвовали подразделения Австрии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Грузии, Черногории, Румынии, США, Северной Македонии, Испании, Украины и Молдовы.
В Пентагоне и НАТО предполагают, что боевая интеграция войск специальных операций и обычных войск позволит достичь успеха в потенциальном вооруженном конфликте с Россией.
Не преуспевшие за 20 лет военных операций в "средневековом" Афганистане стратеги планируют взять врасплох высокотехнологичную, ракетно-ядерную державу.
Якобы первый эшелон "морских котиков" и "зеленых беретов" сможет разрушить зону ограничения доступа и маневра (anti-access and area denial) и "распахнуть ворота" Крымской крепости для обычных войск альянса. Подразделения военно-морского спецназа (SEAL) способны скрытно высадиться на побережье, устроить засады, установить мины, осуществить диверсии на объектах Черноморского флота РФ.
Гладко только на бумаге. Троянских "котиков", "беретов", "рейнджеров" и прочих закаленных бойцов НАТО на российском берегу ожидает горячая встреча.
В условиях роста военной опасности Минобороны РФ принимает ответные меры. Спецназовцы Южного военного округа на территории сразу четырех субъектов РФ отрабатывают постановку воздушно-наземных засад, при этом используют высокотехнологичные системы "Арбалет-2" и обмениваются информацией по защищенным каналам связи на дальности до 1000 км. Ранее в Феодосии был сформирован новый десантно-штурмовой полк — Силам специальных операций альянса будет очень сложно попасть в Крым и совершенно невозможно оттуда выйти.
В ситуации реального военного конфликта могут серьезно пострадать и страны-транзитеры агрессии — Болгария и Румыния. Заметим, в ходе учений Black Swan 21 экипажи боевых катеров специального назначения отрабатывали на Дунае действия по предназначению, что позволяет догадываться о недобрых планах альянса в отношении Молдовы (Приднестровья).
Моряки - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
Россия
Как корабли проекта "Александрит" усилят Балтийский флот РФ
9 апреля, 15:19
291

"Сдерживание" России — за счет "маленькой катастрофы" партнеров

Военные ученые и эксперты Великобритании и США в течение минувших трех лет анализировали возможные сценарии действий Соединенных Штатов, НАТО и России в случае военного конфликта в Черноморском регионе (из-за Украины). По данным газеты The Washington Post, в экспериментах 46 действующих и бывших американских и европейских специалистов приняли 32 стратегических решения в реалистичном кризисном сценарии, и во всех 19 вариантах развития (симуляции) событий победу одержала Россия. Ранее в подобной компьютерной имитации реальности (в другом регионе) польская армия оказалась разбита за пять дней.
США испугались ВМФ России в Атлантике: теперь в НАТО думают о блокаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
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США испугались ВМФ России в Атлантике и думают устроить блокаду. Чем она чревата для НАТО?
13 марта, 19:09
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Возможно, Вашингтон и Брюссель устраивает "маленькая катастрофа" в Восточной Европе, если в итоге она приведет к консолидации союзников и усилению "сдерживания" России. В ситуации военного конфликта с Россией в Черноморском регионе США и НАТО могут пожертвовать Болгарией и Польшей. Что ожидает Украину, Грузию и Молдову, кроме одобрительного похлопывания по плечу и коллективной роли "Антироссии"?
Ничего хорошего.
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