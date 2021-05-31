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Поиски пропавших туристов в Казахстане: к операции подключились узбекские спасатели
Поиски пропавших туристов в Казахстане: к операции подключились узбекские спасатели
К настоящему времени поисками охвачены горные ущелья протяженностью более 350 километров. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T14:38+0500
2021-05-31T14:38+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана подключились к поискам двух казахстанских туристов, пропавших во время похода в горы Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.Семеро туристов ушли в поход по территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка 21 мая, возвращение было запланировано на 24 мая. Сообщение о пропаже группы поступило спасателям вечером 25 числа, после чего начались поиски туристов. Спасатели 28 мая нашли живыми троих участников группы, а на следующий день — тела двух их спутников.По данным МЧС, поисковые работы затруднены из-за сложного рельефа горной местности и сильного течения рек.К настоящему времени поисками охвачены горные ущелья протяженностью более 350 километров. С помощью беспилотных летательных аппаратов исследовано около 170 километров территории. Вертолеты АО "Казавиаспас" совершили аэровизуальные облеты протяженностью более двух тысяч километров.В поисково-спасательных работах участвуют 218 человек, задействовано 32 единицы техники, три беспилотных летательных аппарата, два вертолета.
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туристы, мчс узбекистана, казахстан

Поиски пропавших туристов в Казахстане: к операции подключились узбекские спасатели

14:38 31.05.2021
1038
© МЧС КазахстанаСпасатели МЧС Узбекистана привлечены к поискам пропавших туристов в горах Туркестанской области
Спасатели МЧС Узбекистана привлечены к поискам пропавших туристов в горах Туркестанской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© МЧС Казахстана
К настоящему времени поисками охвачены горные ущелья протяженностью более 350 километров.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана подключились к поискам двух казахстанских туристов, пропавших во время похода в горы Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Семеро туристов ушли в поход по территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка 21 мая, возвращение было запланировано на 24 мая. Сообщение о пропаже группы поступило спасателям вечером 25 числа, после чего начались поиски туристов. Спасатели 28 мая нашли живыми троих участников группы, а на следующий день — тела двух их спутников.
"К поискам пропавших в горах туристов привлечены спасатели МЧС Узбекистана. Ими обследуется приграничная территория со стороны Узбекистана вдоль русла реки Угам до того места, где она впадает в Чарвакское водохранилище", — говорится в публикации на сайте ведомства.
По данным МЧС, поисковые работы затруднены из-за сложного рельефа горной местности и сильного течения рек.
© МЧС КазахстанаСпасатели МЧС Узбекистана привлечены к поискам пропавших туристов в горах Туркестанской области
Спасатели МЧС Узбекистана привлечены к поискам пропавших туристов в горах Туркестанской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
Спасатели МЧС Узбекистана привлечены к поискам пропавших туристов в горах Туркестанской области
© МЧС Казахстана
К настоящему времени поисками охвачены горные ущелья протяженностью более 350 километров. С помощью беспилотных летательных аппаратов исследовано около 170 километров территории. Вертолеты АО "Казавиаспас" совершили аэровизуальные облеты протяженностью более двух тысяч километров.
В поисково-спасательных работах участвуют 218 человек, задействовано 32 единицы техники, три беспилотных летательных аппарата, два вертолета.
© МЧС КазахстанаСпасатели МЧС Узбекистана привлечены к поискам пропавших туристов в горах Туркестанской области
Спасатели МЧС Узбекистана привлечены к поискам пропавших туристов в горах Туркестанской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
Спасатели МЧС Узбекистана привлечены к поискам пропавших туристов в горах Туркестанской области
© МЧС Казахстана
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