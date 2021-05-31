https://uz.sputniknews.ru/20210531/skolko-jenschin-v-uzbekistane-zanimayutsya-issledovaniyami-19012154.html
Сколько женщин в Узбекистане занимаются исследованиями
Сколько женщин в Узбекистане занимаются исследованиями
Ученую степень доктора наук (DSc) сегодня имеет 271 жительница республики, 1411 — обладательницы ученой степени доктора философии (PhD). 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T20:22+0500
2021-05-31T20:22+0500
2021-05-31T20:40+0500
общество
женщины
наука
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане научно-исследовательской деятельностью занимаются 2456 женщин, сообщил министр инновационного развития республики Иброхим Абдурахмонов.Абдурахмонов в понедельник выступил на заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта. Он рассказал о работе по привлечению женщин в науку.Из них 1185 женщин ведут исследовательскую работу в базовой докторантуре, 80 — в докторантуре, 964 женщины являются независимыми исследователями (PhD). Сто десять женщин зарегистрированы в качестве независимых исследователей (DSc), 117 — привлекались в качестве стажеров-исследователей."Ученую степень доктора наук (DSc) сегодня имеет в стране 271 женщина, 1411 женщин — обладательницы ученой степени доктора философии (PhD)", — говорится в публикации.Стратегией достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года установлено, что к тому времени число женщин с ученой степенью доктора наук (DSc) в стране должно достичь 1400, а женщин, имеющих ученую степень доктора философии (PhD), — 3 700.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайПо данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на 2018 год, удельный вес женщин в численности исследователей в Узбекистане составлял 40,6 процента. В Таджикистане, например, этот показатель был ниже — 38,4 процента, в России тоже — 39,2 процента. В Кыргызстане и Казахстане — выше: 46,5 процента и 52,3 процента соответственно.
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женщины, наука, узбекистан
Сколько женщин в Узбекистане занимаются исследованиями
20:22 31.05.2021 (обновлено: 20:40 31.05.2021)
Ученую степень доктора наук (DSc) сегодня имеет 271 жительница республики, 1411 — обладательницы ученой степени доктора философии (PhD).
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане научно-исследовательской деятельностью занимаются 2456 женщин, сообщил министр инновационного развития республики Иброхим Абдурахмонов.
Абдурахмонов в понедельник выступил на заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта. Он рассказал о работе по привлечению женщин в науку.
"В 2020-2021 годах количество женщин, зарегистрированных в Единой электронной системе координации послевузовского образования, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, составляет 2456 человек", — рассказали
в пресс-службе Сената по итогам выступления министра.
Из них 1185 женщин ведут исследовательскую работу в базовой докторантуре, 80 — в докторантуре, 964 женщины являются независимыми исследователями (PhD). Сто десять женщин зарегистрированы в качестве независимых исследователей (DSc), 117 — привлекались в качестве стажеров-исследователей.
"Ученую степень доктора наук (DSc) сегодня имеет в стране 271 женщина, 1411 женщин — обладательницы ученой степени доктора философии (PhD)", — говорится в публикации.
Стратегией достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года установлено, что к тому времени число женщин с ученой степенью доктора наук (DSc) в стране должно достичь 1400, а женщин, имеющих ученую степень доктора философии (PhD), — 3 700.
По данным
Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на 2018 год, удельный вес женщин в численности исследователей в Узбекистане составлял 40,6 процента. В Таджикистане, например, этот показатель был ниже — 38,4 процента, в России тоже — 39,2 процента. В Кыргызстане и Казахстане — выше: 46,5 процента и 52,3 процента соответственно.