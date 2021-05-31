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Станет еще жарче: как страна встретит первые дни лета
Станет еще жарче: как страна встретит первые дни лета
С 1 по 4 июня во всех регионах республики ожидается очень жаркая погода. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T09:32+0500
2021-05-31T09:35+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода установится в Узбекистане в первые дни лета.Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области 1-2 июня температура достигнет 33-38 градусов, 3 июня воздух прогреется до 35-40 градусов, а на следующий день чуть охладится до 30-35 градусов. Ожидается небольшая переменная облачность без осадков.В Бухарской и Навоийской областях погода будет похожая: немного облачно, без дождей. Столбики термометров поднимутся до 37-42 градусов.Правда, с 1 июня возможны сильные порывы ветра до 17-22 метров в секунду.Шквалистый ветер также ожидается в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях. Температура воздуха в этих регионах установится в пределах 34-39 градусов. Дождей не будет, но возможна переменная облачность.С 1 июня также ожидается ветродуй (до 17-22 метров в секунду) в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Воздух прогреется до 37-42 градусов. Осадков не ожидается.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях порывы ветра будут умеренными — 5-10 метров в секунду. Температура днем составит 33-38 градусов. Дождей не будет.В горных районах республики ожидается небольшая облачность и сильный ветер (до 17-22 метров в секунду). Температура опустится до 23-28 градусов.
https://uz.sputniknews.ru/20210105/15730413.html
https://uz.sputniknews.ru/20210524/iz-za-prolivnyx-dojdey-tashkent-prevratilsya-v-venetsiyu--video-18871170.html
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прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан

Станет еще жарче: как страна встретит первые дни лета

09:32 31.05.2021 (обновлено: 09:35 31.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / Sara KautenДевушка в солнечных очках
Девушка в солнечных очках - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© СС0 / Unsplash / Sara Kauten
С 1 по 4 июня во всех регионах республики ожидается очень жаркая погода.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода установится в Узбекистане в первые дни лета.
Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области 1-2 июня температура достигнет 33-38 градусов, 3 июня воздух прогреется до 35-40 градусов, а на следующий день чуть охладится до 30-35 градусов. Ожидается небольшая переменная облачность без осадков.
В Бухарской и Навоийской областях погода будет похожая: немного облачно, без дождей. Столбики термометров поднимутся до 37-42 градусов.
Правда, с 1 июня возможны сильные порывы ветра до 17-22 метров в секунду.
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Шквалистый ветер также ожидается в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях. Температура воздуха в этих регионах установится в пределах 34-39 градусов. Дождей не будет, но возможна переменная облачность.
С 1 июня также ожидается ветродуй (до 17-22 метров в секунду) в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Воздух прогреется до 37-42 градусов. Осадков не ожидается.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях порывы ветра будут умеренными — 5-10 метров в секунду. Температура днем составит 33-38 градусов. Дождей не будет.
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В горных районах республики ожидается небольшая облачность и сильный ветер (до 17-22 метров в секунду). Температура опустится до 23-28 градусов.
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