https://uz.sputniknews.ru/20210531/stanet-esche-jarche-kak-strana-vstretit-pervye-dni-leta-18993304.html

Станет еще жарче: как страна встретит первые дни лета

Станет еще жарче: как страна встретит первые дни лета

С 1 по 4 июня во всех регионах республики ожидается очень жаркая погода. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T09:32+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Синоптики рассказали, какая погода установится в Узбекистане в первые дни лета.Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области 1-2 июня температура достигнет 33-38 градусов, 3 июня воздух прогреется до 35-40 градусов, а на следующий день чуть охладится до 30-35 градусов. Ожидается небольшая переменная облачность без осадков.В Бухарской и Навоийской областях погода будет похожая: немного облачно, без дождей. Столбики термометров поднимутся до 37-42 градусов.Правда, с 1 июня возможны сильные порывы ветра до 17-22 метров в секунду.Шквалистый ветер также ожидается в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях. Температура воздуха в этих регионах установится в пределах 34-39 градусов. Дождей не будет, но возможна переменная облачность.С 1 июня также ожидается ветродуй (до 17-22 метров в секунду) в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Воздух прогреется до 37-42 градусов. Осадков не ожидается.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях порывы ветра будут умеренными — 5-10 метров в секунду. Температура днем составит 33-38 градусов. Дождей не будет.В горных районах республики ожидается небольшая облачность и сильный ветер (до 17-22 метров в секунду). Температура опустится до 23-28 градусов.

https://uz.sputniknews.ru/20210105/15730413.html

https://uz.sputniknews.ru/20210524/iz-za-prolivnyx-dojdey-tashkent-prevratilsya-v-venetsiyu--video-18871170.html

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