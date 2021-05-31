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Узбекистан надеется на саммит глав стран Центральной Азии в очном формате
Узбекистан надеется на саммит глав стран Центральной Азии в очном формате
По словам пресс-секретаря главы республики, к подписанию готовится "очень широкий и солидный" пакет документов. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T13:21+0500
2021-05-31T13:22+0500
политика
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в очном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Третья консультативная встреча глав государств ЦА первоначально была запланирована на август 2020-го в Бишкеке, затем саммит был перенесен на осень, но из-за пандемии COVID-19 его отложили на этот год. Позднее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял, что саммит может состоятся в 2021-м в Туркменистане.Он отметил, что условия пандемии не позволяют сегодня назвать место и дату очередного саммита."Мы совместно с нашими партнерами уже на протяжении года готовимся к очередной встрече", — заявил Асадов.Мирзиёев в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Первая такая встреча состоялась в марте 2018-го в столице Казахстана, вторая — в ноябре 2019-го в Ташкенте, где был принят регламент их проведения — один раз в год.
https://uz.sputniknews.ru/20210531/kuda-otpravitsya-prezident-na-etoy-nedele-informatsiya-ot-press-sekretarya-18996899.html
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центральная азия

Узбекистан надеется на саммит глав стран Центральной Азии в очном формате

13:21 31.05.2021 (обновлено: 13:22 31.05.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
По словам пресс-секретаря главы республики, к подписанию готовится "очень широкий и солидный" пакет документов.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в очном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
Третья консультативная встреча глав государств ЦА первоначально была запланирована на август 2020-го в Бишкеке, затем саммит был перенесен на осень, но из-за пандемии COVID-19 его отложили на этот год. Позднее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял, что саммит может состоятся в 2021-м в Туркменистане.

"Работа в этом направлении продолжается. Но самое немаловажное: мы работаем над тем, чтобы эта встреча состоялась в очном формате. Формат онлайн не рассматривается", — сказал Асадов на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о возможных сроках третьей встречи.

Он отметил, что условия пандемии не позволяют сегодня назвать место и дату очередного саммита.
"Мы совместно с нашими партнерами уже на протяжении года готовимся к очередной встрече", — заявил Асадов.

По его словам, к подписанию формируется "очень широкий и солидный" пакет документов.

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Мирзиёев в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Первая такая встреча состоялась в марте 2018-го в столице Казахстана, вторая — в ноябре 2019-го в Ташкенте, где был принят регламент их проведения — один раз в год.
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