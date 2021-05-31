https://uz.sputniknews.ru/20210531/kuda-otpravitsya-prezident-na-etoy-nedele-informatsiya-ot-press-sekretarya-18996899.html
Куда отправится президент на этой неделе: информация от пресс-секретаря
Куда отправится президент на этой неделе: информация от пресс-секретаря
Шавкат Мирзиёев собирается посетить завтра и послезавтра Сурхандарьинскую область. Что именно изучит президент в регионе, не уточняется. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T12:27+0500
2021-05-31T12:27+0500
2021-05-31T12:35+0500
политика
сурхандарьинская область
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Президент Узбекистана завтра, 1 июня, отправится в Сурхандарьинскую область, чтобы ознакомиться с положением дел на местах. Об этом проинформировал в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан, она сообщила последние новости с места события.Визит Шавката Мирзиёева в регион продлится, как ожидается, в течение двух дней — 1 и 2 июня.Другие детали поездки не уточняются.Напомним, полтора месяца назад Шавкат Мирзиёев посетил Самаркандскую область.Президент побывал на промышленных предприятиях, в туристических комплексах в городах и районах, а также на объектах транспортной инфраструктуры. Глава государства увидел, как живут люди в новых домах.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/uzbeksko-afganskiy-biznes-forum-otkrylsya-v-termeze-18895798.html
сурхандарьинская область
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сурхандарьинская область, шавкат мирзиёев, узбекистан
Куда отправится президент на этой неделе: информация от пресс-секретаря
12:27 31.05.2021 (обновлено: 12:35 31.05.2021)
Шавкат Мирзиёев собирается посетить завтра и послезавтра Сурхандарьинскую область. Что именно изучит президент в регионе, не уточняется.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана завтра, 1 июня, отправится в Сурхандарьинскую область, чтобы ознакомиться с положением дел на местах. Об этом проинформировал в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан
, она сообщила последние новости с места события.
Визит Шавката Мирзиёева в регион продлится, как ожидается, в течение двух дней — 1 и 2 июня.
Другие детали поездки не уточняются.
Напомним, полтора месяца назад Шавкат Мирзиёев посетил
Самаркандскую область.
Президент побывал на промышленных предприятиях, в туристических комплексах в городах и районах, а также на объектах транспортной инфраструктуры. Глава государства увидел, как живут люди в новых домах.