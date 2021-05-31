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В посольстве Узбекистана в России учредят новую должность
В посольстве Узбекистана в России учредят новую должность
Договоренность об этом в числе многих других была достигнута на недавних переговорах между президентом РУз и министром здравоохранения РФ. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T17:04+0500
2021-05-31T17:04+0500
2021-05-31T17:04+0500
общество
посольство республики узбекистан в рф
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В посольстве Узбекистана в России будет учреждена новая должность — атташе по вопросам сотрудничества в сфере медицины, сообщил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Договоренность об этом в числе многих других была достигнута на переговорах между Шавкатом Мирзиёевым и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, состоявшихся 28 мая.Напомним, делегация во главе с Мурашко находилась в Узбекистане 28-29 мая. Представители РФ посетили, в частности, здание Чиланзарского медколледжа, где расположится филиал РНИМУ имени Н. И. Пирогова, а также его будущие клинические базы.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
посольство республики узбекистан в рф
В посольстве Узбекистана в России учредят новую должность
Договоренность об этом в числе многих других была достигнута на недавних переговорах между президентом РУз и министром здравоохранения РФ.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В посольстве Узбекистана в России будет учреждена новая должность — атташе по вопросам сотрудничества в сфере медицины, сообщил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
Договоренность об этом в числе многих других была достигнута на переговорах между Шавкатом Мирзиёевым и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, состоявшихся 28 мая.
Будущий атташе займется продвижением совместных российско-узбекских проектов в сфере медицины, пишет ИА "Дунё".
Напомним, делегация во главе с Мурашко находилась в Узбекистане 28-29 мая. Представители РФ посетили, в частности, здание Чиланзарского медколледжа, где расположится филиал РНИМУ имени Н. И. Пирогова
, а также его будущие клинические базы.