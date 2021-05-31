https://uz.sputniknews.ru/20210531/v-posolstve-uzbekistana-v-rossii-uchredyat-novuyu-doljnost-19006957.html

В посольстве Узбекистана в России учредят новую должность

В посольстве Узбекистана в России учредят новую должность

Договоренность об этом в числе многих других была достигнута на недавних переговорах между президентом РУз и министром здравоохранения РФ. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T17:04+0500

2021-05-31T17:04+0500

2021-05-31T17:04+0500

общество

посольство республики узбекистан в рф

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В посольстве Узбекистана в России будет учреждена новая должность — атташе по вопросам сотрудничества в сфере медицины, сообщил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Договоренность об этом в числе многих других была достигнута на переговорах между Шавкатом Мирзиёевым и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, состоявшихся 28 мая.Напомним, делегация во главе с Мурашко находилась в Узбекистане 28-29 мая. Представители РФ посетили, в частности, здание Чиланзарского медколледжа, где расположится филиал РНИМУ имени Н. И. Пирогова, а также его будущие клинические базы.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

посольство республики узбекистан в рф