https://uz.sputniknews.ru/20210528/filial-rnimu-imeni-pirogova-otkroetsya-v-uzbekistane-18957307.html

Филиал РНИМУ имени Пирогова откроется в Узбекистане

Филиал РНИМУ имени Пирогова откроется в Узбекистане

Университет имени Пирогова — ведущий научно-образовательный медицинский центр, в котором готовят врачей, фармацевтов, клинических психологов, социальных... 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T13:06+0500

2021-05-28T13:06+0500

2021-05-28T13:57+0500

михаил мурашко

министерство здравоохранения россии

абдухаким хаджибаев

общество

министерство здравоохранения узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова откроется в Узбекистане, сообщает Министерство здравоохранения республики.Глава Минздрава РУз Абдухаким Хаджибаев в пятницу принял делегацию российского Министерства здравоохранения во главе с Михаилом Мурашко.Отмечается также, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в медицинском образовании, развитии специализированной медпомощи, службы онкогематологии, в частности — детской онкогематологии, охране материнства и детства, обеспечении санитарно-эпидемиологическое благополучия.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайРанее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать в республике отдельный центр детской онкогематологии с использованием опыта российского медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там планируется проводить операции по аллогенной трансплантации — пересадке стволовых клеток крови.В Минздраве напомнили, что в 2019/2020 учебном году девять медицинских вузов Узбекистана совместно с 12 медицинскими вузами РФ в рамках совместных образовательных программ начали обучение по шести направлениям бакалавриата, двум специальностям магистратуры и 11 специальностям клинической ординатуры. На базе Ташкентской медицинской академии был создан Центр межвузовского сотрудничества с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова.В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, около 80 специалистов ведущих медицинских и образовательных учреждений России провели для узбекистанских коллег мастер-классы в области высокотехнологичной медицины. В 2019-2020 годы около 300 специалистов из Узбекистана прошли курсы повышения квалификации и переподготовки в ведущих клиниках, медцентрах и образовательных учреждениях РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210527/laboratoriya-uspexa-v-uzbekistane-otkrylsya-filial-glavnogo-ximicheskogo-vuza-rossii-18951417.html

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михаил мурашко, министерство здравоохранения россии, абдухаким хаджибаев, министерство здравоохранения узбекистана