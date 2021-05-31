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В Ташкенте легковушка на пешеходном переходе сбила мужчину — он умер в больнице

В Ташкенте легковушка на пешеходном переходе сбила мужчину — он умер в больнице

ДТП произошло вечером 21 мая на улице Бинокор в Янгихаётском районе столицы. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T17:52+0500

2021-05-31T17:52+0500

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происшествия

гувд ташкента

ташкент

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Ташкенте мужчина скончался в больнице спустя несколько дней после того, как его сбила машина. Об этом сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента. По данным пресс-службы, ДТП произошло вечером 21 мая на улице Бинокор в Янгихаётском районе столицы.Автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел Сергей С. 1967 года рождения, сбил человека, переходившего дорогу по нерегулируемой "зебре".Пострадавший — Аслиддин Б. 1966 года рождения — был госпитализирован. Возбуждено дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана. Идет следствие.По данным Главного управления БДД МВД Узбекистана на начало марта, только за первые два месяца 2021 года в стране случилось 802 ДТП. Погибли 265 человек: 188 скончались на месте аварии, 77 — в больнице.

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гувд ташкента, ташкент