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В Ташкенте легковушка на пешеходном переходе сбила мужчину — он умер в больнице
В Ташкенте легковушка на пешеходном переходе сбила мужчину — он умер в больнице
ДТП произошло вечером 21 мая на улице Бинокор в Янгихаётском районе столицы. 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T17:52+0500
2021-05-31T17:52+0500
2021-05-31T17:57+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Ташкенте мужчина скончался в больнице спустя несколько дней после того, как его сбила машина. Об этом сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента. По данным пресс-службы, ДТП произошло вечером 21 мая на улице Бинокор в Янгихаётском районе столицы.Автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел Сергей С. 1967 года рождения, сбил человека, переходившего дорогу по нерегулируемой "зебре".Пострадавший — Аслиддин Б. 1966 года рождения — был госпитализирован. Возбуждено дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана. Идет следствие.По данным Главного управления БДД МВД Узбекистана на начало марта, только за первые два месяца 2021 года в стране случилось 802 ДТП. Погибли 265 человек: 188 скончались на месте аварии, 77 — в больнице.
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гувд ташкента, ташкент
В Ташкенте легковушка на пешеходном переходе сбила мужчину — он умер в больнице
17:52 31.05.2021 (обновлено: 17:57 31.05.2021)
ДТП произошло вечером 21 мая на улице Бинокор в Янгихаётском районе столицы.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
В Ташкенте мужчина скончался в больнице спустя несколько дней после того, как его сбила машина. Об этом сообщает
Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента.
По данным пресс-службы, ДТП произошло вечером 21 мая на улице Бинокор в Янгихаётском районе столицы.
Автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел Сергей С. 1967 года рождения, сбил человека, переходившего дорогу по нерегулируемой "зебре".
Пострадавший — Аслиддин Б. 1966 года рождения — был госпитализирован.
"Двадцать седьмого мая мужчина, несмотря на усилия медицинского персонала, скончался. Приносим соболезнования семье погибшего", — говорится в публикации.
Возбуждено дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана. Идет следствие.
По данным
Главного управления БДД МВД Узбекистана на начало марта, только за первые два месяца 2021 года в стране случилось 802 ДТП. Погибли 265 человек: 188 скончались на месте аварии, 77 — в больнице.