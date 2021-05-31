https://uz.sputniknews.ru/20210531/v-uzbekistane-rasshirili-spisok-vaktsiniruemyx-ot-covid-19-19004017.html

В Узбекистане расширили список вакцинируемых от COVID-19

В Узбекистане расширили список вакцинируемых от COVID-19

Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в республике с 1 апреля. В настоящее время жители страны получают прививки тремя препаратами, в том... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-31T16:06+0500

2021-05-31T16:06+0500

2021-05-31T17:08+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане расширяется список категорий для приоритетной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила сотрудница Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Насиба Тоирова.Прививочная кампания идет в стране с 1 апреля. Используются вакцина AstraZeneca, рекомбинантный препарат китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V". Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайНа первом этапе, как напомнила Тоирова, прививки получали люди старше 65 лет, медработники, учителя школ, сотрудники дошкольных образовательных учреждений и граждане с хроническими заболеваниями.С начала прививочной кампании в Узбекистане вакцинировались более 1,3 миллиона человек.Число выявленных инфицированных COVID-19 в республике за воскресенье увеличилось на 211, общее число достигло 100 335. Выздоровели 95 993 человека, скончались 690. На лечении находятся 3 652 пациента.

https://uz.sputniknews.ru/20210528/tashkent-i-moskva-dogovorilis-o-lokalizatsii-sputnika-v-v-uzbekistane-18970580.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация, узбекистан