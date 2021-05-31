https://uz.sputniknews.ru/20210531/v-uzbekistane-rasshirili-spisok-vaktsiniruemyx-ot-covid-19-19004017.html
В Узбекистане расширили список вакцинируемых от COVID-19
В Узбекистане расширили список вакцинируемых от COVID-19
Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в республике с 1 апреля. В настоящее время жители страны получают прививки тремя препаратами, в том... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T16:06+0500
2021-05-31T16:06+0500
2021-05-31T17:08+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане расширяется список категорий для приоритетной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила сотрудница Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Насиба Тоирова.Прививочная кампания идет в стране с 1 апреля. Используются вакцина AstraZeneca, рекомбинантный препарат китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V". Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайНа первом этапе, как напомнила Тоирова, прививки получали люди старше 65 лет, медработники, учителя школ, сотрудники дошкольных образовательных учреждений и граждане с хроническими заболеваниями.С начала прививочной кампании в Узбекистане вакцинировались более 1,3 миллиона человек.Число выявленных инфицированных COVID-19 в республике за воскресенье увеличилось на 211, общее число достигло 100 335. Выздоровели 95 993 человека, скончались 690. На лечении находятся 3 652 пациента.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/tashkent-i-moskva-dogovorilis-o-lokalizatsii-sputnika-v-v-uzbekistane-18970580.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация, узбекистан
В Узбекистане расширили список вакцинируемых от COVID-19
16:06 31.05.2021 (обновлено: 17:08 31.05.2021)
Кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в республике с 1 апреля. В настоящее время жители страны получают прививки тремя препаратами, в том числе российским "Спутником V".
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане расширяется список категорий для приоритетной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила сотрудница Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Насиба Тоирова.
Прививочная кампания идет в стране с 1 апреля. Используются вакцина AstraZeneca, рекомбинантный препарат китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V".
На первом этапе, как напомнила Тоирова, прививки получали люди старше 65 лет, медработники, учителя школ, сотрудники дошкольных образовательных учреждений и граждане с хроническими заболеваниями.
"С 31 мая список пополнят следующие категории: студенты, обучающиеся за рубежом; представители СМИ (журналисты, блогеры); писатели; сотрудники телерадиокомпаний", — говорится в публикации на Telegram-канале Vaksinauz.
С начала прививочной кампании в Узбекистане вакцинировались более 1,3 миллиона человек.
Число выявленных инфицированных COVID-19 в республике за воскресенье увеличилось на 211, общее число достигло
100 335. Выздоровели 95 993 человека, скончались 690. На лечении находятся 3 652 пациента.