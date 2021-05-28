https://uz.sputniknews.ru/20210528/tashkent-i-moskva-dogovorilis-o-lokalizatsii-sputnika-v-v-uzbekistane-18970580.html

Ташкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане

Ташкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане

Министр здравоохранения РФ уточнил, что производственная площадка для выпуска российской вакцины уже определена. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-28T21:25+0500

2021-05-28T21:25+0500

2021-05-28T21:25+0500

общество

министерство здравоохранения россии

вакцина "спутник v"

министерство здравоохранения узбекистана

визит

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия договорились локализовать производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в республике. Площадка для выпуска препарата уже подобрана, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках своего визита в Узбекистан.Напомним, первая партия российской вакцины прибыла в Узбекистан 23 апреля. Второй компонент "Спутник V" (50 тысяч доз) был доставлен в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением данного препарата началась в столице с 28 апреля. В первую очередь были вакцинированы граждане старше 65-лет.Минздрав одобрил вакцину для массового применения в республике еще в феврале. Однако властям потребовалось время, чтобы определить и согласовать с российской стороной сроки и объемы поставки "Спутник V".Сейчас узбекистанцы также получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В стране привились уже более 1,2 миллиона человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210528/rossiyskiy-ministr-murashko-posetil-infektsionnuyu-bolnitsu-v-tashkentskoy-oblasti-18958498.html

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министерство здравоохранения россии, вакцина "спутник v", министерство здравоохранения узбекистана, визит, узбекистан