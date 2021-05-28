https://uz.sputniknews.ru/20210528/tashkent-i-moskva-dogovorilis-o-lokalizatsii-sputnika-v-v-uzbekistane-18970580.html
Ташкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
Ташкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
Министр здравоохранения РФ уточнил, что производственная площадка для выпуска российской вакцины уже определена. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T21:25+0500
2021-05-28T21:25+0500
2021-05-28T21:25+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия договорились локализовать производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в республике. Площадка для выпуска препарата уже подобрана, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках своего визита в Узбекистан.Напомним, первая партия российской вакцины прибыла в Узбекистан 23 апреля. Второй компонент "Спутник V" (50 тысяч доз) был доставлен в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением данного препарата началась в столице с 28 апреля. В первую очередь были вакцинированы граждане старше 65-лет.Минздрав одобрил вакцину для массового применения в республике еще в феврале. Однако властям потребовалось время, чтобы определить и согласовать с российской стороной сроки и объемы поставки "Спутник V".Сейчас узбекистанцы также получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В стране привились уже более 1,2 миллиона человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/rossiyskiy-ministr-murashko-posetil-infektsionnuyu-bolnitsu-v-tashkentskoy-oblasti-18958498.html
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министерство здравоохранения россии, вакцина "спутник v", министерство здравоохранения узбекистана, визит, узбекистан
Ташкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
Министр здравоохранения РФ уточнил, что производственная площадка для выпуска российской вакцины уже определена.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Узбекистан и Россия договорились локализовать производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в республике. Площадка для выпуска препарата уже подобрана, заявил в интервью РИА Новости
министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках своего визита в Узбекистан.
Договорились о локализации производства "Спутника V" (в Узбекистане - ред.) в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Узбекистана.
Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации
Напомним, первая партия российской вакцины прибыла
в Узбекистан 23 апреля. Второй компонент "Спутник V" (50 тысяч доз) был доставлен
в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением данного препарата началась в столице с 28 апреля. В первую очередь были вакцинированы граждане старше 65-лет.
Минздрав одобрил вакцину для массового применения в республике еще в феврале. Однако властям потребовалось время, чтобы определить и согласовать с российской стороной сроки и объемы поставки "Спутник V".
Сейчас узбекистанцы также получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В стране привились уже более 1,2 миллиона человек.