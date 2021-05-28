Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210528/tashkent-i-moskva-dogovorilis-o-lokalizatsii-sputnika-v-v-uzbekistane-18970580.html
Ташкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
Ташкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
Министр здравоохранения РФ уточнил, что производственная площадка для выпуска российской вакцины уже определена. 28.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-28T21:25+0500
2021-05-28T21:25+0500
общество
министерство здравоохранения россии
вакцина "спутник v"
министерство здравоохранения узбекистана
визит
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1b/18516186_0:72:3385:1976_1920x0_80_0_0_88d59cd96cc02be28419d0a12edad958.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия договорились локализовать производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в республике. Площадка для выпуска препарата уже подобрана, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках своего визита в Узбекистан.Напомним, первая партия российской вакцины прибыла в Узбекистан 23 апреля. Второй компонент "Спутник V" (50 тысяч доз) был доставлен в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением данного препарата началась в столице с 28 апреля. В первую очередь были вакцинированы граждане старше 65-лет.Минздрав одобрил вакцину для массового применения в республике еще в феврале. Однако властям потребовалось время, чтобы определить и согласовать с российской стороной сроки и объемы поставки "Спутник V".Сейчас узбекистанцы также получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В стране привились уже более 1,2 миллиона человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/rossiyskiy-ministr-murashko-posetil-infektsionnuyu-bolnitsu-v-tashkentskoy-oblasti-18958498.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1b/18516186_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_3d1ff8bf6b6a0f6cec15a417d522f98a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство здравоохранения россии, вакцина "спутник v", министерство здравоохранения узбекистана, визит, узбекистан

Ташкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане

21:25 28.05.2021
783
© Sputnik / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
© Sputnik / Владимир Живойинович
/
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ уточнил, что производственная площадка для выпуска российской вакцины уже определена.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия договорились локализовать производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в республике. Площадка для выпуска препарата уже подобрана, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках своего визита в Узбекистан.
Договорились о локализации производства "Спутника V" (в Узбекистане - ред.) в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Узбекистана.
Всероссийский форум Малый бизнес – национальная идея?. День первый - Sputnik Узбекистан
Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации
Делегация Министерства здравоохранения России во главе с Михаилом Мурашко посетила специализированную инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
Общество
Российский министр Мурашко посетил инфекционную больницу в Ташкентской области
13:43
955
Напомним, первая партия российской вакцины прибыла в Узбекистан 23 апреля. Второй компонент "Спутник V" (50 тысяч доз) был доставлен в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением данного препарата началась в столице с 28 апреля. В первую очередь были вакцинированы граждане старше 65-лет.
Минздрав одобрил вакцину для массового применения в республике еще в феврале. Однако властям потребовалось время, чтобы определить и согласовать с российской стороной сроки и объемы поставки "Спутник V".
Сейчас узбекистанцы также получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В стране привились уже более 1,2 миллиона человек.
210000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:02Узбекистан готов перенять опыт РФ в сфере "электронного здравоохранения"
21:25Ташкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
20:54Почему США отказываются от истребителей F-35A и ударных беспилотников Reaper
20:47Бизнесмены РФ рассказали о проблемах с трудоустройством узбекистанцев — какие готовят меры
20:22Почему в Андижане возникла пыльная буря — ответ Узгидромета
19:38В Сурхандарье нашли и оштрафовали нарушителя, слившего нечистоты в реку
19:35В Ташкенте задержана женщина по подозрению в избиении глухонемой девушки
18:05Кто круче и мощнее: вся правда о характеристиках истребителей России и США
17:38Скорость Интернета будет указываться без приставки "до" — "Узкомназорат"
17:38В Казахстане начались продажи популярного кроссовера Chevrolet Equinox
17:27Минздрав рассказал подробности о будущем филиале РНИМУ им. Пирогова в Ташкенте
17:08Бизнес-омбудсмен призвал оценить законность демонтажа рекламных щитов в Ташкенте
16:45Максимальная дестабилизация: зачем США нужны военные базы в Центральной Азии
16:23Осеннее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Кыргызстане
16:12Сенаторы утвердили стратегию достижения гендерного равенства до 2030 года
15:52Пенсионеры замерзнут, города опустеют: ради чего все это
15:07Жителей Кашкадарьинской области обеспечат питьевой водой
14:48Еще 8 электростанций заработают в Узбекистане до конца года
14:41В Ташкенте создана новая молодежная киностудия
14:27Украина обвинила Германию в предательстве: ее сдали Кремлю