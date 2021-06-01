https://uz.sputniknews.ru/20210601/bankovskaya-sistema-uzbekistana-podvergnetsya-globalnoy-tsifrovoy-transformatsii-19035134.html

Банковская система Узбекистана подвергнется глобальной цифровой трансформации

Банковская система Узбекистана подвергнется глобальной цифровой трансформации

О кардинальных изменениях в банковской сфере стало известно в рамках международного ПЛАС-Форума "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие"... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T20:37+0500

2021-06-01T20:37+0500

2021-06-01T20:37+0500

общество

цифровизация

банки

платежная система

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В столице проходит международный ПЛАС-Форум "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие", который стал площадкой для продуктивного диалога между банками и организациями розничной торговли, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии принимают участие представители банковского сообщества из России, Казахстана, Узбекистана, а также международные эксперты.Открывая форум, зампредседателя Центрального банка Илхомжон Абдугафаров отметил, что Узбекистан все больше интегрируется с международными платежными системами. Основные тренды узбекского рынкаРынок платежейСоздание прозрачных процедур работы платежных систем после вступления в силу в начале 2020 года закона "О платежах и платежных системах”, число игроков на отечественном рынке увеличилось с 3-4 до 25 платежных организаций.В настоящее время при технической поддержке Alliance for Financial Inclusion (AFI) Центральный банк Узбекистана разрабатывает ряд регулятивных актов к закону. Помимо этого, в стране планируется детализировать критерии оценки при лицензировании, а также автоматизировать и обеспечить прозрачность процессов надзора и наблюдения по каждому типу платежных организаций: операторов платежных систем, операторов систем электронных денег и поставщиков платежных услуг.Что улучшит регулятор в сфере платежей для роста благосостояния граждан?К тому же власти Узбекистана намерены обеспечить баланс между быстрым внедрением технологий и новых финансовых услуг, с одной стороны, и соблюдением требований AML, защиты персональных данных и противодействием мошенничеству, с другой.Цифровая трансформация коммерческих банковВ Узбекистане полностью цифровыми стали два банка: "Анорбанк" и TBC Bank Uzbekistan. Некоторые финансовые регуляторы объявили о трансформации, кардинальной перестройке бизнес-процессов и переходу к обслуживанию клиентов в онлайн-взаимодействии.В частности, через приложение "Узпромстройбанка" JOYDA можно приобрести товары в маркетплейсе и воспользоваться банковскими услугами. "Алокабанк" в свою очередь внедрил глобальные IT-платформы.Что касается развития в Узбекистане системы электронных денег, в реестр ЦБ внесены пять операторов. Переводы электронных денег местных эмитентов теперь осуществляются на кошельки международных систем (Яндекс.Деньги, Webmoney) и обратно.Работа Форума продолжается.

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цифровизация, банки, платежная система, узбекистан