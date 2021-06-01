https://uz.sputniknews.ru/20210601/bankovskaya-sistema-uzbekistana-podvergnetsya-globalnoy-tsifrovoy-transformatsii-19035134.html
Банковская система Узбекистана подвергнется глобальной цифровой трансформации
Банковская система Узбекистана подвергнется глобальной цифровой трансформации
О кардинальных изменениях в банковской сфере стало известно в рамках международного ПЛАС-Форума "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие"... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T20:37+0500
2021-06-01T20:37+0500
2021-06-01T20:37+0500
общество
цифровизация
банки
платежная система
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В столице проходит международный ПЛАС-Форум "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие", который стал площадкой для продуктивного диалога между банками и организациями розничной торговли, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии принимают участие представители банковского сообщества из России, Казахстана, Узбекистана, а также международные эксперты.Открывая форум, зампредседателя Центрального банка Илхомжон Абдугафаров отметил, что Узбекистан все больше интегрируется с международными платежными системами. Основные тренды узбекского рынкаРынок платежейСоздание прозрачных процедур работы платежных систем после вступления в силу в начале 2020 года закона "О платежах и платежных системах”, число игроков на отечественном рынке увеличилось с 3-4 до 25 платежных организаций.В настоящее время при технической поддержке Alliance for Financial Inclusion (AFI) Центральный банк Узбекистана разрабатывает ряд регулятивных актов к закону. Помимо этого, в стране планируется детализировать критерии оценки при лицензировании, а также автоматизировать и обеспечить прозрачность процессов надзора и наблюдения по каждому типу платежных организаций: операторов платежных систем, операторов систем электронных денег и поставщиков платежных услуг.Что улучшит регулятор в сфере платежей для роста благосостояния граждан?К тому же власти Узбекистана намерены обеспечить баланс между быстрым внедрением технологий и новых финансовых услуг, с одной стороны, и соблюдением требований AML, защиты персональных данных и противодействием мошенничеству, с другой.Цифровая трансформация коммерческих банковВ Узбекистане полностью цифровыми стали два банка: "Анорбанк" и TBC Bank Uzbekistan. Некоторые финансовые регуляторы объявили о трансформации, кардинальной перестройке бизнес-процессов и переходу к обслуживанию клиентов в онлайн-взаимодействии.В частности, через приложение "Узпромстройбанка" JOYDA можно приобрести товары в маркетплейсе и воспользоваться банковскими услугами. "Алокабанк" в свою очередь внедрил глобальные IT-платформы.Что касается развития в Узбекистане системы электронных денег, в реестр ЦБ внесены пять операторов. Переводы электронных денег местных эмитентов теперь осуществляются на кошельки международных систем (Яндекс.Деньги, Webmoney) и обратно.Работа Форума продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20180204/Aripov-uzbekistan-vstupil-v-etap-tsifrovoy-ekonomiki-7420594.html
https://uz.sputniknews.ru/20200404/Tsifrovizatsiya-vo-vremya-pandemii-kak-COVID-19-menyaet-sferu-bankovskikh-onlayn-uslug-13852916.html
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цифровизация, банки, платежная система, узбекистан
Банковская система Узбекистана подвергнется глобальной цифровой трансформации
О кардинальных изменениях в банковской сфере стало известно в рамках международного ПЛАС-Форума "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие", стартовавшего в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В столице проходит международный ПЛАС-Форум "Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие", который стал площадкой для продуктивного диалога между банками и организациями розничной торговли, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии принимают участие представители банковского сообщества из России, Казахстана, Узбекистана, а также международные эксперты.
Открывая форум, зампредседателя Центрального банка Илхомжон Абдугафаров отметил, что Узбекистан все больше интегрируется с международными платежными системами.
Основные тренды узбекского рынка
B2B платежи - курс на онлайн-систему моментальных платежей (их доля в общем количестве межбанковских платежей составляет 20%);
платежи по картам - курс на бесконтакт (NFC, QR);
прорыв электронных денег.
Рынок платежей
Создание прозрачных процедур работы платежных систем после вступления в силу в начале 2020 года закона "О платежах и платежных системах”, число игроков на отечественном рынке увеличилось с 3-4 до 25 платежных организаций.
В настоящее время при технической поддержке Alliance for Financial Inclusion (AFI) Центральный банк Узбекистана разрабатывает ряд регулятивных актов к закону.
С принятием регулятивных актов ожидается гармонизация национального законодательства с лучшей мировой практикой и обеспечение открытости рынка платежных услуг для всех участников
Шухрат Файзуллаев
Замдиректора Департамента платежных систем Центрального банка
Помимо этого, в стране планируется детализировать критерии оценки при лицензировании, а также автоматизировать и обеспечить прозрачность процессов надзора и наблюдения по каждому типу платежных организаций: операторов платежных систем, операторов систем электронных денег и поставщиков платежных услуг.
Что улучшит регулятор в сфере платежей для роста благосостояния граждан?
обеспечит широкий доступ к цифровым финансовым услугам (платежи, кредиты, сбережения);
создаст конкурентную среды для развития технологий и формирования справедливых цен на финансовые услуги;
займется координацией общественной активности по повышению финансовой грамотности всех слоев населения.
К тому же власти Узбекистана намерены обеспечить баланс между быстрым внедрением технологий и новых финансовых услуг, с одной стороны, и соблюдением требований AML, защиты персональных данных и противодействием мошенничеству, с другой.
Хотелось бы отдельно отметить об обмене опытом с ЦБ Российской Федерации. С 2019 года успешно функционирует подкомиссия по межбанковскому сотрудничеству между нашими странами: регулярно проводятся встречи, обсуждения. В настоящее время регуляторами готовится Меморандум о взаимопонимании по надзору за платежными системами,
Илхомжон Абдугафаров
Зампредседателя Центрального банка
Цифровая трансформация коммерческих банков
В Узбекистане полностью цифровыми стали два банка: "Анорбанк" и TBC Bank Uzbekistan. Некоторые финансовые регуляторы объявили о трансформации, кардинальной перестройке бизнес-процессов и переходу к обслуживанию клиентов в онлайн-взаимодействии.
В частности, через приложение "Узпромстройбанка" JOYDA можно приобрести товары в маркетплейсе и воспользоваться банковскими услугами. "Алокабанк" в свою очередь внедрил глобальные IT-платформы.
Что касается развития в Узбекистане системы электронных денег, в реестр ЦБ внесены пять операторов. Переводы электронных денег местных эмитентов теперь осуществляются на кошельки международных систем (Яндекс.Деньги, Webmoney) и обратно.
Работа Форума продолжается.