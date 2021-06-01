Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
C 10 июня Россия увеличит число рейсов с Узбекистаном и еще семью странами
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210601/chyornyy-i-bez-kostochek-uzbekistan-vyvel-novyy-sort-arbuza--video-19014250.html
Чёрный и без косточек: в Узбекистане вывели новый сорт арбуза — видео
Чёрный и без косточек: в Узбекистане вывели новый сорт арбуза — видео
Новинку создали местные фермеры путем долгих исследований и упорного труда. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T09:00+0500
2021-06-01T09:01+0500
общество
арбуз
государственный таможенный комитет
кашкадарьинская область
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19014329_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_60a27da7a61e3996c5880f6af7253bdd.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Кашкадарьинской области вывели необычный сорт арбуза — он маленький, сочный и, главное, без косточек.Интересен также цвет плода — черный. Данный сорт получил название Style и был создан для экспорта, сообщили в Государственном таможенном комитете РУз.В последнее время власти республики уделяют повышенное внимание разработке новых сортов плодов и растений, а также сохранению уже существующих видов.Так, в 2020 году правительство республики утвердило программу по восстановлению редких местных сортов, находящихся на грани исчезновения, и организации на их основе оригинального семеноводства.
кашкадарьинская область
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19014329_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6a141c7c4819cf2c0e8e77442ba25c16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
арбуз, государственный таможенный комитет, кашкадарьинская область, узбекистан

Чёрный и без косточек: в Узбекистане вывели новый сорт арбуза — видео

09:00 01.06.2021 (обновлено: 09:01 01.06.2021)
1746
© СС0 / Unsplash / Joanna KosinskaКусочки арбуза
Кусочки арбуза - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© СС0 / Unsplash / Joanna Kosinska
Новинку создали местные фермеры путем долгих исследований и упорного труда.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Кашкадарьинской области вывели необычный сорт арбуза — он маленький, сочный и, главное, без косточек.
© ГТК УзбекистанаНовый сорт арбуза Style
Новый сорт арбуза Style - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
Новый сорт арбуза Style
© ГТК Узбекистана
Интересен также цвет плода — черный.
Данный сорт получил название Style и был создан для экспорта, сообщили в Государственном таможенном комитете РУз.
"Мы впервые вырастили новый сорт арбуза Style по рекомендации российских покупателей. Арбузы, выращенные в теплицах, ориентированы на экспорт. Как видите, урожай созрел уже в мае", — рассказал фермер Улугбек Джуманазаров.
В последнее время власти республики уделяют повышенное внимание разработке новых сортов плодов и растений, а также сохранению уже существующих видов.
Так, в 2020 году правительство республики утвердило программу по восстановлению редких местных сортов, находящихся на грани исчезновения, и организации на их основе оригинального семеноводства.
401001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:33В Узбекистане ввели "сбор здоровья" для производителей алкоголя и сигарет
09:00Чёрный и без косточек: в Узбекистане вывели новый сорт арбуза — видео
08:32C 10 июня Россия увеличит число рейсов с Узбекистаном и еще семью странами
ВчераНачнет ли Байден на встрече с Путиным "качать права"
ВчераРоссия готовится к отключению от SWIFT — Лавров
ВчераСколько женщин в Узбекистане занимаются исследованиями
ВчераУниверситет туризма провел в Нукусе Silk Road Admission Fest
ВчераОксана Чусовитина завоевала бронзу на Кубке мира по спортивной гимнастике
ВчераНовая мечеть открылась в Каракалпакстане
ВчераКазахстанская авиакомпания запустила регулярные рейсы в Самарканд
ВчераФильм узбекского режиссера, посвященный 75-летию Победы, переведут на несколько языков
ВчераУзбекская диаспора возведет в Цинциннати соборную мечеть
ВчераНазначен новый директор "Узбекконцерт"
ВчераВ Ташкенте легковушка на пешеходном переходе сбила мужчину — он умер в больнице
ВчераКонфликт между мужчиной и женщиной на улице в Ташкенте — ГУВД разобралось в ситуации
ВчераИз-за строительства нового моста МКАД сузится до 10 метров — хокимият Ташкента
ВчераОзорной кудряш, элегантная акробатка и трехлапый смельчак — животные на фестивале "СОКО"
ВчераВ посольстве Узбекистана в России учредят новую должность
ВчераТашкентский Музей славы получил подарок из России
ВчераВ Узбекистане расширили список вакцинируемых от COVID-19