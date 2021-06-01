https://uz.sputniknews.ru/20210601/chyornyy-i-bez-kostochek-uzbekistan-vyvel-novyy-sort-arbuza--video-19014250.html

Чёрный и без косточек: в Узбекистане вывели новый сорт арбуза — видео

Чёрный и без косточек: в Узбекистане вывели новый сорт арбуза — видео

Новинку создали местные фермеры путем долгих исследований и упорного труда. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T09:00+0500

2021-06-01T09:00+0500

2021-06-01T09:01+0500

общество

арбуз

государственный таможенный комитет

кашкадарьинская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Кашкадарьинской области вывели необычный сорт арбуза — он маленький, сочный и, главное, без косточек.Интересен также цвет плода — черный. Данный сорт получил название Style и был создан для экспорта, сообщили в Государственном таможенном комитете РУз.В последнее время власти республики уделяют повышенное внимание разработке новых сортов плодов и растений, а также сохранению уже существующих видов.Так, в 2020 году правительство республики утвердило программу по восстановлению редких местных сортов, находящихся на грани исчезновения, и организации на их основе оригинального семеноводства.

кашкадарьинская область

узбекистан

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арбуз, государственный таможенный комитет, кашкадарьинская область, узбекистан