https://uz.sputniknews.ru/20210601/chyornyy-i-bez-kostochek-uzbekistan-vyvel-novyy-sort-arbuza--video-19014250.html
Чёрный и без косточек: в Узбекистане вывели новый сорт арбуза — видео
Чёрный и без косточек: в Узбекистане вывели новый сорт арбуза — видео
Новинку создали местные фермеры путем долгих исследований и упорного труда. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T09:00+0500
2021-06-01T09:00+0500
2021-06-01T09:01+0500
общество
арбуз
государственный таможенный комитет
кашкадарьинская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Кашкадарьинской области вывели необычный сорт арбуза — он маленький, сочный и, главное, без косточек.Интересен также цвет плода — черный. Данный сорт получил название Style и был создан для экспорта, сообщили в Государственном таможенном комитете РУз.В последнее время власти республики уделяют повышенное внимание разработке новых сортов плодов и растений, а также сохранению уже существующих видов.Так, в 2020 году правительство республики утвердило программу по восстановлению редких местных сортов, находящихся на грани исчезновения, и организации на их основе оригинального семеноводства.
кашкадарьинская область
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арбуз, государственный таможенный комитет, кашкадарьинская область, узбекистан
Чёрный и без косточек: в Узбекистане вывели новый сорт арбуза — видео
09:00 01.06.2021 (обновлено: 09:01 01.06.2021)
Новинку создали местные фермеры путем долгих исследований и упорного труда.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Кашкадарьинской области вывели необычный сорт арбуза — он маленький, сочный и, главное, без косточек.
Интересен также цвет плода — черный.
Данный сорт получил название Style и был создан для экспорта, сообщили
в Государственном таможенном комитете РУз.
"Мы впервые вырастили новый сорт арбуза Style по рекомендации российских покупателей. Арбузы, выращенные в теплицах, ориентированы на экспорт. Как видите, урожай созрел уже в мае", — рассказал фермер Улугбек Джуманазаров.
В последнее время власти республики уделяют повышенное внимание разработке новых сортов плодов и растений, а также сохранению уже существующих видов.
Так, в 2020 году правительство республики утвердило программу
по восстановлению редких местных сортов, находящихся на грани исчезновения, и организации на их основе оригинального семеноводства.