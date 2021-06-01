https://uz.sputniknews.ru/20210601/fond-shodieva-budet-vydelyat-granty-abiturientam-tashkentskogo-filiala-mgimo-19028910.html

Фонд Шодиева будет выделять гранты абитуриентам ташкентского филиала МГИМО

Фонд Шодиева будет выделять гранты абитуриентам ташкентского филиала МГИМО

Претендовать на гранты смогут в том числе молодые люди, имеющие ограниченные возможности или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T16:26+0500

2021-06-01T16:26+0500

2021-06-01T16:26+0500

общество

фаттах шодиев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Международный фонд Шодиева (ICF) и филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Ташкенте подписали меморандум о сотрудничестве до 2025 года, сообщили в представительстве фонда в РФ.Кто может стать претендентами на гранты:Гранты присуждает приемная комиссия ташкентского филиала МГИМО абитуриентам, успешно прошедшим вступительные экзамены в университет, на основе дополнительно предоставленных претендентами документов и собеседования. Международный фонд Шодиева (ICF) оказывает поддержку МГИМО с момента своего основания в 1996 году. Фаттах Шодиев — выпускник МГИМО 1976 года, член попечительского совета вуза и один из трех основателей Эндаумент-фонда МГИМО.

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фаттах шодиев, узбекистан