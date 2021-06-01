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Фонд Шодиева будет выделять гранты абитуриентам ташкентского филиала МГИМО
Фонд Шодиева будет выделять гранты абитуриентам ташкентского филиала МГИМО
Претендовать на гранты смогут в том числе молодые люди, имеющие ограниченные возможности или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T16:26+0500
2021-06-01T16:26+0500
общество
фаттах шодиев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Международный фонд Шодиева (ICF) и филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Ташкенте подписали меморандум о сотрудничестве до 2025 года, сообщили в представительстве фонда в РФ.Кто может стать претендентами на гранты:Гранты присуждает приемная комиссия ташкентского филиала МГИМО абитуриентам, успешно прошедшим вступительные экзамены в университет, на основе дополнительно предоставленных претендентами документов и собеседования. Международный фонд Шодиева (ICF) оказывает поддержку МГИМО с момента своего основания в 1996 году. Фаттах Шодиев — выпускник МГИМО 1976 года, член попечительского совета вуза и один из трех основателей Эндаумент-фонда МГИМО.
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фаттах шодиев, узбекистан

Фонд Шодиева будет выделять гранты абитуриентам ташкентского филиала МГИМО

16:26 01.06.2021
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© Sputnik / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкСовладелец компании "Eurasian National Resources Corporation" Патох Шодиев
Совладелец компании Eurasian National Resources Corporation Патох Шодиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© Sputnik / Валерий Левитин
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Претендовать на гранты смогут в том числе молодые люди, имеющие ограниченные возможности или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Международный фонд Шодиева (ICF) и филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Ташкенте подписали меморандум о сотрудничестве до 2025 года, сообщили в представительстве фонда в РФ.

"В рамках меморандума фонд уже выделил средства для приобретения технического оборудования и транспорта. Также с лета 2021 года начинается финансирование обучения по программам бакалавриата в ташкентском филиале МГИМО — студентам будут предоставляться гранты", — говорится в релизе.

Кто может стать претендентами на гранты:
абитуриенты из Узбекистана с аттестатом об окончании школы на "отлично" и "хорошо";
победители научных, творческих и спортивных конкурсов на республиканском или международном уровне;
абитуриенты с активной гражданской и общественной позицией;
молодые люди, имеющие ограниченные возможности или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия.
Гранты присуждает приемная комиссия ташкентского филиала МГИМО абитуриентам, успешно прошедшим вступительные экзамены в университет, на основе дополнительно предоставленных претендентами документов и собеседования.
"Поддержка молодежи и их стремления к знаниям, помощь в развитии и реализации потенциала нового поколения всегда были и остаются важнейшей миссией нашего фонда. Я очень благодарен МГИМО, моему родному вузу, за полученные знания, которые сыграли такую большую роль в моем становлении. Я невероятно рад, что мои соотечественники могут получать такие же знания", — заявил Фаттах Шодиев.
Международный фонд Шодиева (ICF) оказывает поддержку МГИМО с момента своего основания в 1996 году.
Фаттах Шодиев — выпускник МГИМО 1976 года, член попечительского совета вуза и один из трех основателей Эндаумент-фонда МГИМО.
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