https://uz.sputniknews.ru/20210601/frantsiya-pokajet-dokumentalnyy-film-ob-uzbekistane-19027936.html
Франция покажет документальный фильм об Узбекистане
Франция покажет документальный фильм об Узбекистане
Во время тура по республике популярный телеведущий и путешественник Филипп Гуглер познакомит французских зрителей с историческими и культурными... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T15:51+0500
2021-06-01T15:51+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Французское телевидение начнет транслировать документальный фильм о туристическом потенциале Узбекистана, сообщает пресс-служба Узбектуризма.Для реализации проекта представители французской медиакомпании STEP by STEP Productions приехали в республику и находились в ней с 23 апреля по 8 мая. За это время они успели провести съемки в Ташкенте, Маргилане, Нукусе, Бухаре, Самарканде, а также в Муйнакском и Бостанлыкском районах. Во время тура по Узбекистану популярный телеведущий и путешественник Филипп Гуглер познакомит французских зрителей с историческими и культурными достопримечательностями страны. По ожиданиям, в течение нескольких лет проект сможет охватить аудиторию до 4 млн человек, что послужит увеличению потока туристов из Европы. Компания STEP by STEP Productions была основана в 2007 году. Она занимается производством документальных фильмов, которые затем транслируются на топовых телеканалах Франции. .
https://uz.sputniknews.ru/20191113/Zherar-Deparde-v-Uzbekistane--chem-pokorila-aktera-zhemchuzhina-Vostoka-12787099.html
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туристический бизнес, туристы, франция, узбекистан
Франция покажет документальный фильм об Узбекистане
15:51 01.06.2021 (обновлено: 15:53 01.06.2021)
Во время тура по республике популярный телеведущий и путешественник Филипп Гуглер познакомит французских зрителей с историческими и культурными достопримечательностями страны.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Французское телевидение начнет транслировать документальный фильм о туристическом потенциале Узбекистана, сообщает
пресс-служба Узбектуризма.
Для реализации проекта представители французской медиакомпании STEP by STEP Productions приехали в республику и находились в ней с 23 апреля по 8 мая. За это время они успели провести съемки в Ташкенте, Маргилане, Нукусе, Бухаре, Самарканде, а также в Муйнакском и Бостанлыкском районах.
Во время тура по Узбекистану популярный телеведущий и путешественник Филипп Гуглер познакомит французских зрителей с историческими и культурными достопримечательностями страны. По ожиданиям, в течение нескольких лет проект сможет охватить аудиторию до 4 млн человек, что послужит увеличению потока туристов из Европы.
Компания STEP by STEP Productions была основана в 2007 году. Она занимается производством документальных фильмов, которые затем транслируются на топовых телеканалах Франции.