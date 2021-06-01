https://uz.sputniknews.ru/20210601/frantsiya-pokajet-dokumentalnyy-film-ob-uzbekistane-19027936.html

Франция покажет документальный фильм об Узбекистане

Франция покажет документальный фильм об Узбекистане

Во время тура по республике популярный телеведущий и путешественник Филипп Гуглер познакомит французских зрителей с историческими и культурными... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T15:51+0500

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Французское телевидение начнет транслировать документальный фильм о туристическом потенциале Узбекистана, сообщает пресс-служба Узбектуризма.Для реализации проекта представители французской медиакомпании STEP by STEP Productions приехали в республику и находились в ней с 23 апреля по 8 мая. За это время они успели провести съемки в Ташкенте, Маргилане, Нукусе, Бухаре, Самарканде, а также в Муйнакском и Бостанлыкском районах. Во время тура по Узбекистану популярный телеведущий и путешественник Филипп Гуглер познакомит французских зрителей с историческими и культурными достопримечательностями страны. По ожиданиям, в течение нескольких лет проект сможет охватить аудиторию до 4 млн человек, что послужит увеличению потока туристов из Европы. Компания STEP by STEP Productions была основана в 2007 году. Она занимается производством документальных фильмов, которые затем транслируются на топовых телеканалах Франции. .

https://uz.sputniknews.ru/20191113/Zherar-Deparde-v-Uzbekistane--chem-pokorila-aktera-zhemchuzhina-Vostoka-12787099.html

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туристический бизнес, туристы, франция, узбекистан