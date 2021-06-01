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Французы подарят Нью-Йорку новую статую Свободы
Французы подарят Нью-Йорку новую статую Свободы
Оригинальную статую Свободы в разобранном виде привезли в Штаты весной 1885 года. Это был также подарок Франции. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T13:45+0500
2021-06-01T13:48+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Франция подарит США новую статую Свободы в знак дружественных отношений между странами.Монумент отправится за океан 7 июня, пишет издание Le Journal du Dimanche.Идея с новой статуей возникла у французских властей еще в 2019-м. Таким образом Париж хотел "отдать должное всем, кто по обе стороны Атлантики строил статую, и тем, кто боролся за то, что она символизирует".В понедельник памятник высотой 2,83 метра отправится в Нью-Йорк. До пункта назначения он доберется в памятную дату — День независимости США (4 июля).Сперва монумент возведут на острове Эллис. Когда-то это был самый крупный пункт приема иммигрантов в Штатах. Он действовал с 1 января 1892 года по 12 ноября 1954-го. Сейчас же здесь располагается Музей иммиграции. Он находится в 1,6 километра от острова Свободы, где стоит легендарная статуя.Однако новый памятник простоит на острове Эллис недолго. Далее его перевезут Вашингтон и установят в саду посла Франции Филиппа Этьена.Впрочем, и там она будет находиться не всегда: статуя останется в США только на 10 лет, потом ее отправят обратно во Францию.
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монумент, свобода, памятник, франция, сша

Французы подарят Нью-Йорку новую статую Свободы

13:45 01.06.2021 (обновлено: 13:48 01.06.2021)
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© СС0 / Unsplash / Sarah BrownСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© СС0 / Unsplash / Sarah Brown
Оригинальную статую Свободы в разобранном виде привезли в Штаты весной 1885 года. Это был также подарок Франции.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Франция подарит США новую статую Свободы в знак дружественных отношений между странами.
Монумент отправится за океан 7 июня, пишет издание Le Journal du Dimanche.
Идея с новой статуей возникла у французских властей еще в 2019-м. Таким образом Париж хотел "отдать должное всем, кто по обе стороны Атлантики строил статую, и тем, кто боролся за то, что она символизирует".

Однако неожиданно началась пандемия. Проект отложили до лучших времен. И они наконец наступили.

В понедельник памятник высотой 2,83 метра отправится в Нью-Йорк. До пункта назначения он доберется в памятную дату — День независимости США (4 июля).
Сперва монумент возведут на острове Эллис. Когда-то это был самый крупный пункт приема иммигрантов в Штатах. Он действовал с 1 января 1892 года по 12 ноября 1954-го.
Сейчас же здесь располагается Музей иммиграции. Он находится в 1,6 километра от острова Свободы, где стоит легендарная статуя.
© Sputnik / Вера ГолосоваСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
Статуя Свободы в Нью-Йорке
© Sputnik / Вера Голосова
История оригинальной статуи Свободы

Она была сооружена как подарок США от Франции ко Всемирной выставке 1876 года и столетию американской независимости (на выставке был показан только факел статуи).

Полностью завершенный монумент американцы получили только в 1885 году. Открытие состоялось в 1886-м.

Однако новый памятник простоит на острове Эллис недолго. Далее его перевезут Вашингтон и установят в саду посла Франции Филиппа Этьена.
Впрочем, и там она будет находиться не всегда: статуя останется в США только на 10 лет, потом ее отправят обратно во Францию.
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