Французы подарят Нью-Йорку новую статую Свободы

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Франция подарит США новую статую Свободы в знак дружественных отношений между странами.Монумент отправится за океан 7 июня, пишет издание Le Journal du Dimanche.Идея с новой статуей возникла у французских властей еще в 2019-м. Таким образом Париж хотел "отдать должное всем, кто по обе стороны Атлантики строил статую, и тем, кто боролся за то, что она символизирует".В понедельник памятник высотой 2,83 метра отправится в Нью-Йорк. До пункта назначения он доберется в памятную дату — День независимости США (4 июля).Сперва монумент возведут на острове Эллис. Когда-то это был самый крупный пункт приема иммигрантов в Штатах. Он действовал с 1 января 1892 года по 12 ноября 1954-го. Сейчас же здесь располагается Музей иммиграции. Он находится в 1,6 километра от острова Свободы, где стоит легендарная статуя.Однако новый памятник простоит на острове Эллис недолго. Далее его перевезут Вашингтон и установят в саду посла Франции Филиппа Этьена.Впрочем, и там она будет находиться не всегда: статуя останется в США только на 10 лет, потом ее отправят обратно во Францию.
Оригинальную статую Свободы в разобранном виде привезли в Штаты весной 1885 года. Это был также подарок Франции.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Франция подарит США новую статую Свободы в знак дружественных отношений между странами.
Монумент отправится за океан 7 июня, пишет издание Le Journal du Dimanche.
Идея с новой статуей возникла у французских властей еще в 2019-м. Таким образом Париж хотел "отдать должное всем, кто по обе стороны Атлантики строил статую, и тем, кто боролся за то, что она символизирует".
Однако неожиданно началась пандемия. Проект отложили до лучших времен. И они наконец наступили.
В понедельник памятник высотой 2,83 метра отправится в Нью-Йорк. До пункта назначения он доберется в памятную дату — День независимости США (4 июля).
Сперва монумент возведут на острове Эллис. Когда-то это был самый крупный пункт приема иммигрантов в Штатах. Он действовал с 1 января 1892 года по 12 ноября 1954-го.
Сейчас же здесь располагается Музей иммиграции. Он находится в 1,6 километра от острова Свободы, где стоит легендарная статуя.