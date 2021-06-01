https://uz.sputniknews.ru/20210601/humo-arena-otkryvaet-probnuyu-trenirovku-dlya-malenkix-lyubiteley-xokkeya-19030500.html

Humo Arena открывает пробную тренировку для маленьких любителей хоккея

Humo Arena открывает пробную тренировку для маленьких любителей хоккея

Отборочное мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном комплексе 6 июня с 10.00 до 11.30 утра. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T16:36+0500

2021-06-01T16:36+0500

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общество

высшая хоккейная лига

открытие ледового дворца humo arena в ташкенте

хоккей

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Для детей в возрасте от пяти до десяти лет состоится пробная тренировка на открытом льду Humo Arena. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Узбекистана. Отмечается, что отборочное мероприятие запланировано на 6 июня и продлится с 10.00 до 11.30 утра. Открытие спортивно-развлекательного комплекса Humo Arena состоялось в марте 2019 года. Строительство многофункционального дворца было инициировано главой государства в рамках программы поддержки реализации потенциала молодого поколения на 2017-2021 годы. Ледовая арена спорткомплекса может одновременно вместить до 12,5 тысячи зрителей.

https://uz.sputniknews.ru/20190306/Humo-Arena--ledovyy-dvorets-ptitsy-schastya-10973228.html

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высшая хоккейная лига, открытие ледового дворца humo arena в ташкенте, хоккей