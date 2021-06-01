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Humo Arena открывает пробную тренировку для маленьких любителей хоккея
Humo Arena открывает пробную тренировку для маленьких любителей хоккея
Отборочное мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном комплексе 6 июня с 10.00 до 11.30 утра. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T16:36+0500
2021-06-01T16:55+0500
общество
высшая хоккейная лига
открытие ледового дворца humo arena в ташкенте
хоккей
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Для детей в возрасте от пяти до десяти лет состоится пробная тренировка на открытом льду Humo Arena. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Узбекистана. Отмечается, что отборочное мероприятие запланировано на 6 июня и продлится с 10.00 до 11.30 утра. Открытие спортивно-развлекательного комплекса Humo Arena состоялось в марте 2019 года. Строительство многофункционального дворца было инициировано главой государства в рамках программы поддержки реализации потенциала молодого поколения на 2017-2021 годы. Ледовая арена спорткомплекса может одновременно вместить до 12,5 тысячи зрителей.
https://uz.sputniknews.ru/20190306/Humo-Arena--ledovyy-dvorets-ptitsy-schastya-10973228.html
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высшая хоккейная лига, открытие ледового дворца humo arena в ташкенте, хоккей

Humo Arena открывает пробную тренировку для маленьких любителей хоккея

16:36 01.06.2021 (обновлено: 16:55 01.06.2021)
995
© Heerim ArchitectsЭскиз интерьера строящегося многофункционального ледового комплекса Humo Arena в Ташкенте
Эскиз интерьера строящегося многофункционального ледового комплекса Humo Arena в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© Heerim Architects
Отборочное мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном комплексе 6 июня с 10.00 до 11.30 утра.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Для детей в возрасте от пяти до десяти лет состоится пробная тренировка на открытом льду Humo Arena. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Узбекистана.
Отмечается, что отборочное мероприятие запланировано на 6 июня и продлится с 10.00 до 11.30 утра.
Humo Arena - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2019
Спорт
Птица счастья расправляет крылья: ледовый дворец Humo Arena
6 марта 2019, 14:28
1596
Открытие спортивно-развлекательного комплекса Humo Arena состоялось в марте 2019 года. Строительство многофункционального дворца было инициировано главой государства в рамках программы поддержки реализации потенциала молодого поколения на 2017-2021 годы. Ледовая арена спорткомплекса может одновременно вместить до 12,5 тысячи зрителей.
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