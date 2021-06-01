https://uz.sputniknews.ru/20210601/kak-sdat-i-skolko-stoit-ptsr-test-v-moskve-inostrantsu-19005429.html

Как сдать и сколько стоит ПЦР-тест в Москве иностранцу

Как сдать и сколько стоит ПЦР-тест в Москве иностранцу

За последние 1,5 года жизнь заметно изменилась: основными словами в мировом лексиконе стали "коронавирус", "пандемия", "антитела", "ПЦР-тест" и другие. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

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2021-06-01T12:41+0500

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иностранные граждане

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Если с антителами все понятно, то с ПЦР-тестом — не до конца. Особенно если этот вопрос касается иностранного гражданина, оказавшегося в Москве.Что такое ПЦР, в чем отличие от экспресс-теста, зачем вообще сдавать этот анализ? Можно ли иностранцу сдать его бесплатно в государственной поликлинике? А если нет, то во сколько диагностика обойдется?Ответы на эти вопросы ищите в обзоре Sputnik Узбекистан. ПЦР: что это такое?ПЦР (Полимеразная цепная реакция) — метод молекулярной диагностики, который чаще всего используется для выявления инфекционных заболеваний. В данном случае, COVID-19.ПЦР-тест берется из ротовой и носовой полости при помощи специальных ватных палочек. Этот анализ позволяет определить, есть ли у человека генетический материал вируса или нет.Но есть же и другие анализы на COVID. В чем между ними отличие?Есть четыре наиболее распространенных теста на коронавирус:Можно ли иностранцу сделать ПЦР-тест в Москве бесплатно?Бесплатный ПЦР-анализ делается в государственных поликлиниках. Однако гражданин (как России, так и иностранного государства) должен иметь страховой полис и быть прикреплен к медучреждению.Без этого запись на бесплатную диагностику невозможна.Но иностранец тоже может претендовать на бесплатную страховку. Рассмотрим два случая: когда у него есть вид на жительство в России (и регистрация в Москве) или же нет.Если есть, то тогда это открывает ему доступ ко многим услугам, в том числе медицинским. Полис ОМС дает право иностранцу прикрепиться к государственной поликлинике и затем бесплатно записаться на ПЦР-тест.Если нет медицинского полиса, то нет и доступа к услуге.Но ведь у трудового мигранта есть страховка? Разве она не дает право бесплатно сдать ПЦР-тест?Действительно, мигранту в Москве и других российских городах вместе с трудовым патентом выдается медицинский полис, однако он покрывает только травмы и экстренную медицинскую помощь. ПЦР-тестирование не относится ни к одному из случаев.Что же делать?В Москве, как и других городах, есть не только государственные медучреждения, но и частные.Соответственно, платные. Никаких особых требований там нет: сдать ПЦР и другие тесты может каждый, в том числе иностранец.Список коммерческих организаций, допущенных к проведению исследований на COVID-19 лиц, опубликовал Росотребнадзор.Сколько ПЦР-тест стоит в МосквеРассмотрим четыре лаборатории, которые в Москве больше всего "на слуху" — "Гемотест", "Инвитро", KDL и "Ситилаб". В "Гемотесте" есть несколько предложений: В лаборатории также есть "возрастная" акция: лицам, не достигшим 25 лет и старше 55 лет, предоставляется скидка 5% на все анализы.Что предлагают в "Инвитро":Также в "Инвитро" есть такая услуга, как "бесконтактный анализ на коронавирус". Иными словами, пациент делает тест самостоятельно. Стоимость набора: 1990 рублей.Тестирование в лаборатории KDL:Предложения в "Ситилабе":Бесконтактный способ сдачи анализа особенно рекомендуется иностранцам, прибывшим в Москву из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.ПЦР-тестирование в аэропортах МосквыИностранцы также могут сдать анализ по прилете в Москву в любом из столичных аэропортов: Домодедово, Шереметьево, Внуково. В Домодедово стоимость варьируется от 2500 до 6720 рублей. Полную информацию о видах тестов, местах и времени их сдачи можно изучить на сайте.В Шереметьево ПЦР-тест стоит от 1800 до 3500 рублей. Подробности читайте на сайте.Во Внуково за анализ придется отдать примерно 2750 рублей. Полная информация — по ссылке.Нужно ли готовиться к ПЦР-тестированию?Да, нужно. В первую очередь, следует записаться на анализ, выяснить подробнее о приеме, особенно если это аэропорт. Иногда наплыв желающих бывает большой, поэтому рассчитывать в Москве на "живую очередь" не стоит.Также не стоит курить, принимать лекарства и чистить зубы до тестирования. ПЦР — это хорошо, но есть одно "но" ПЦР-тесты могут иногда дать ложноположительный или ложноотрицательный результат. Иными словами, анализ показывает, что вы не болеете COVID-19, хотя это не так, и наоборот.С чем это связано? Например, могло пройти недостаточно времени с момента заболевания, чтобы вирус можно было распознать. COVID-19 может быть в других частях организма, тогда в слюне распознать его тяжело. Если же человек выздоровел, но ПЦР-тест положительный, это может быть связано с тем, что прошло мало времени после болезни.

https://uz.sputniknews.ru/20200930/Gde-po-prilete-v-Rossiyu-sdat-PTsR-test-na-koronavirus--instruktsiya-15086710.html

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Анна Глушенкова

пандемия, коронавирус, иностранные граждане, москва