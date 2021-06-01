Общество
Как сдать и сколько стоит ПЦР-тест в Москве иностранцу
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За последние 1,5 года жизнь заметно изменилась: основными словами в мировом лексиконе стали "коронавирус", "пандемия", "антитела", "ПЦР-тест" и другие.
Если с антителами все понятно, то с ПЦР-тестом — не до конца. Особенно если этот вопрос касается иностранного гражданина, оказавшегося в Москве.
Что такое ПЦР, в чем отличие от экспресс-теста, зачем вообще сдавать этот анализ? Можно ли иностранцу сдать его бесплатно в государственной поликлинике? А если нет, то во сколько диагностика обойдется?
Ответы на эти вопросы ищите в обзоре Sputnik Узбекистан.
ПЦР: что это такое?
ПЦР (Полимеразная цепная реакция) — метод молекулярной диагностики, который чаще всего используется для выявления инфекционных заболеваний. В данном случае, COVID-19.
ПЦР-тест берется из ротовой и носовой полости при помощи специальных ватных палочек. Этот анализ позволяет определить, есть ли у человека генетический материал вируса или нет.
© AP Photo / Esteban FelixПЦР-тестирование на COVID-19 в Чили
ПЦР-тестирование на COVID-19 в Чили
© AP Photo / Esteban Felix
Но есть же и другие анализы на COVID. В чем между ними отличие?
Есть четыре наиболее распространенных теста на коронавирус:
1.метод ПЦР (мазок из носа или ротоглотки, ищется РНК вируса);
2.иммунохроматографический экспресс-анализ на антитела к коронавирусу (берется кровь из пальца или вены);
3.иммунохемилюминесцентный анализ на антитела к коронавирусу (кровь из вены, анализ показывает не только антитела, но и сколько их);
4.иммунохроматографический экспресс-анализ на вирусные антигены (мазок из носа, очень быстрый, но неточный тест).
Можно ли иностранцу сделать ПЦР-тест в Москве бесплатно?
Бесплатный ПЦР-анализ делается в государственных поликлиниках. Однако гражданин (как России, так и иностранного государства) должен иметь страховой полис и быть прикреплен к медучреждению.
Без этого запись на бесплатную диагностику невозможна.
"В поликлиниках Москвы можно записаться на тест ПЦР только по московскому полису обязательного медицинского страхования", — сообщили корреспонденту Sputik Узбекистан в Единой медицинской справочной службе столицы.
Но иностранец тоже может претендовать на бесплатную страховку. Рассмотрим два случая: когда у него есть вид на жительство в России (и регистрация в Москве) или же нет.
Если есть, то тогда это открывает ему доступ ко многим услугам, в том числе медицинским. Полис ОМС дает право иностранцу прикрепиться к государственной поликлинике и затем бесплатно записаться на ПЦР-тест.
Если нет медицинского полиса, то нет и доступа к услуге.
Но ведь у трудового мигранта есть страховка? Разве она не дает право бесплатно сдать ПЦР-тест?
Действительно, мигранту в Москве и других российских городах вместе с трудовым патентом выдается медицинский полис, однако он покрывает только травмы и экстренную медицинскую помощь.
ПЦР-тестирование не относится ни к одному из случаев.
Что же делать?
В Москве, как и других городах, есть не только государственные медучреждения, но и частные.
Соответственно, платные. Никаких особых требований там нет: сдать ПЦР и другие тесты может каждый, в том числе иностранец.
Список коммерческих организаций, допущенных к проведению исследований на COVID-19 лиц, опубликовал Росотребнадзор.
Сколько ПЦР-тест стоит в Москве
Рассмотрим четыре лаборатории, которые в Москве больше всего "на слуху" — "Гемотест", "Инвитро", KDL и "Ситилаб".
В "Гемотесте" есть несколько предложений:
ПЦР-тест COVID-19, анализ будет готов за 2 дня (1890 рублей + 410 рублей за взятие биоматериала);
ПЦР-тест за 1 день (2450 рублей + 410 рублей за соскоб);
сверхчувствительный ПЦР-тест (Roche) за 1 день (3600 рублей + 410 рублей за соскоб);
ПЦР-тест на британский штамм коронавируса за 2 дня (1990 рублей + 410 рублей за соскоб).
В лаборатории также есть "возрастная" акция: лицам, не достигшим 25 лет и старше 55 лет, предоставляется скидка 5% на все анализы.
Что предлагают в "Инвитро":
ПЦР-тест до двух рабочих дней (2400 рублей + 550 рублей за соскоб);
срочный ПЦР-тест (Roche) за 1 рабочий день (3600 рублей + 550 рублей за соскоб).
Также в "Инвитро" есть такая услуга, как "бесконтактный анализ на коронавирус". Иными словами, пациент делает тест самостоятельно. Стоимость набора: 1990 рублей.
Тестирование в лаборатории KDL:
ПЦР-тест за 2 дня (1700 рублей + 390 рублей за соскоб). Доступна услуга написания результата на русском и английском языках;
срочный ПЦР-тест за 6 часов (3400 рублей + 390 рублей за соскоб).
Предложения в "Ситилабе":
ПЦР-тест за 2 рабочих дня (1600 рублей + 690 рублей за соскоб);
ПЦР-тест за 1 рабочий день (1800 рублей + 690 рублей за соскоб);
бесконтактный ПЦР-тест за 2 рабочих дня (2250 рублей + 690 рублей за соскоб).
Бесконтактный способ сдачи анализа особенно рекомендуется иностранцам, прибывшим в Москву из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
ПЦР-тестирование в аэропортах Москвы
Иностранцы также могут сдать анализ по прилете в Москву в любом из столичных аэропортов: Домодедово, Шереметьево, Внуково.
В Домодедово стоимость варьируется от 2500 до 6720 рублей. Полную информацию о видах тестов, местах и времени их сдачи можно изучить на сайте.
В Шереметьево ПЦР-тест стоит от 1800 до 3500 рублей. Подробности читайте на сайте.
Во Внуково за анализ придется отдать примерно 2750 рублей. Полная информация — по ссылке.
30 сентября 2020, 15:50
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Нужно ли готовиться к ПЦР-тестированию?
Да, нужно. В первую очередь, следует записаться на анализ, выяснить подробнее о приеме, особенно если это аэропорт.
Иногда наплыв желающих бывает большой, поэтому рассчитывать в Москве на "живую очередь" не стоит.
Далее, что нужно знать о ПЦР-тесте: анализ берется утром натощак (или не ранее, чем через 2 часа после приема пищи и питья).
Также не стоит курить, принимать лекарства и чистить зубы до тестирования.
ПЦР — это хорошо, но есть одно "но"
ПЦР-тесты могут иногда дать ложноположительный или ложноотрицательный результат. Иными словами, анализ показывает, что вы не болеете COVID-19, хотя это не так, и наоборот.
С чем это связано? Например, могло пройти недостаточно времени с момента заболевания, чтобы вирус можно было распознать. COVID-19 может быть в других частях организма, тогда в слюне распознать его тяжело.
Если же человек выздоровел, но ПЦР-тест положительный, это может быть связано с тем, что прошло мало времени после болезни.