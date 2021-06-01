https://uz.sputniknews.ru/20210601/mirziyoev-o-granatovodstve-v-surxandare-traditsii-est-nauki--net-19032740.html

Мирзиёев о гранатоводстве в Сурхандарье: традиции есть, науки — нет

Мирзиёев о гранатоводстве в Сурхандарье: традиции есть, науки — нет

Глава государства во вторник посетил ООО "Сардорбек Султанбек" в Шерабадском районе, где высажено более 30 тысяч гранатовых деревьев. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T18:41+0500

2021-06-01T18:41+0500

2021-06-01T18:41+0500

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

экономика

гранат

сельское хозяйство

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время рабочей поездки в Сурхандарьинскую — самую южную — область республики поручил вывести новые сорта граната. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Гранатоводство — одна из "точек роста" этого региона.Узбекский лидер посетил ООО "Сардорбек Султанбек" в махалле "Бустон" Шерабадского района, где на 43 гектарах высажено более 30 тысяч гранатовых деревьев. Один гранат сорта "Козоки" может весить почти килограмм. В этом году планируется собрать более тысячи тонн плодов.Мирзиёев побеседовал там с исследователями термезского филиала Ташкентского государственного аграрного университета.Он поручил открыть в регионе институт по инновационному развитию сельского хозяйства, а также — расширить выращивание гранатов, лимонов и хурмы.В Шерабадском районе гранатоводством занимаются более пяти тысяч человек. Ежегодно там выращивают около 30 тысяч тонн гранатов, из которых восемь тысяч тонн идут на экспорт.

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, гранат, сельское хозяйство, шавкат мирзиёев