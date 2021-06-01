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Мирзиёев о гранатоводстве в Сурхандарье: традиции есть, науки — нет
Мирзиёев о гранатоводстве в Сурхандарье: традиции есть, науки — нет
Глава государства во вторник посетил ООО "Сардорбек Султанбек" в Шерабадском районе, где высажено более 30 тысяч гранатовых деревьев. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T18:41+0500
2021-06-01T18:41+0500
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
экономика
гранат
сельское хозяйство
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время рабочей поездки в Сурхандарьинскую — самую южную — область республики поручил вывести новые сорта граната. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Гранатоводство — одна из "точек роста" этого региона.Узбекский лидер посетил ООО "Сардорбек Султанбек" в махалле "Бустон" Шерабадского района, где на 43 гектарах высажено более 30 тысяч гранатовых деревьев. Один гранат сорта "Козоки" может весить почти килограмм. В этом году планируется собрать более тысячи тонн плодов.Мирзиёев побеседовал там с исследователями термезского филиала Ташкентского государственного аграрного университета.Он поручил открыть в регионе институт по инновационному развитию сельского хозяйства, а также — расширить выращивание гранатов, лимонов и хурмы.В Шерабадском районе гранатоводством занимаются более пяти тысяч человек. Ежегодно там выращивают около 30 тысяч тонн гранатов, из которых восемь тысяч тонн идут на экспорт.
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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, гранат, сельское хозяйство, шавкат мирзиёев

Мирзиёев о гранатоводстве в Сурхандарье: традиции есть, науки — нет

18:41 01.06.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаГранат
Гранат - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства во вторник посетил ООО "Сардорбек Султанбек" в Шерабадском районе, где высажено более 30 тысяч гранатовых деревьев.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время рабочей поездки в Сурхандарьинскую — самую южную — область республики поручил вывести новые сорта граната. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Гранатоводство — одна из "точек роста" этого региона.
Узбекский лидер посетил ООО "Сардорбек Султанбек" в махалле "Бустон" Шерабадского района, где на 43 гектарах высажено более 30 тысяч гранатовых деревьев. Один гранат сорта "Козоки" может весить почти килограмм. В этом году планируется собрать более тысячи тонн плодов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил ООО "Сардорбек Султанбек" в махалле "Бустон" Шерабадского района
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил ООО Сардорбек Султанбек в махалле Бустон Шерабадского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил ООО "Сардорбек Султанбек" в махалле "Бустон" Шерабадского района
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев побеседовал там с исследователями термезского филиала Ташкентского государственного аграрного университета.
"У нас есть традиции гранатоводства, но нет науки, нет книг, лабораторий. Гранат выращивается по старинке. Не все знают, как защищать растения от болезней. Главное — создание лучших сортов. Потом эти сорта необходимо довести до населения", — сказал президент.
Он поручил открыть в регионе институт по инновационному развитию сельского хозяйства, а также — расширить выращивание гранатов, лимонов и хурмы.
В Шерабадском районе гранатоводством занимаются более пяти тысяч человек. Ежегодно там выращивают около 30 тысяч тонн гранатов, из которых восемь тысяч тонн идут на экспорт.
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