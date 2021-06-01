https://uz.sputniknews.ru/20210601/ochno-i-distantsionno-kak-postupit-v-rossiyskiy-vuz-ne-vyezjaya-iz-strany-19003392.html

Очно и дистанционно: как поступить в российский вуз не выезжая из страны

Очно и дистанционно: как поступить в российский вуз не выезжая из страны

Sputnik рассказывает о возможности стать студентом вуза РФ, который является одним из лидеров по подготовке специалистов в области микро- и наноэлектроники... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T12:06+0500

2021-06-01T12:06+0500

2021-06-01T12:18+0500

национальный исследовательский университет "московский институт электронной техники" (миэт)

россия

высшее образование

образование

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" (МИЭТ) объявил набор студентов из Узбекистана. Предварительные вступительные испытания для поступления в российский вуз можно сдать прямо в Ташкенте на базе Российского центра науки и культуры с 14 по 16 июня, об этом сообщила пресс-служба вуза.МИЭТ является одним из лидеров по подготовке специалистов в области микро- и наноэлектроники, телекоммуникаций и информационных технологий.По ее словам, в этом году абитуриенты могут подать документы сразу на пять направлений. "Для участия в конкурсе на бюджет граждане Узбекистана должны подтвердить статус соотечественника. Самое простое — это предоставить свидетельство о рождении родителя, выданное в СССР, и документы, подтверждающие родство. После этого гражданин Узбекистана может участвовать в конкурсе на бюджет по результатам вступительных испытаний или ЕГЭ", — прокомментировала она.Как отметила Быкова, в 2020 году средний балл вступительных испытаний по трем предметам у абитуриентов, зачисленных на бюджет в МИЭТ, был 240. Как отметили в пресс-службе вуза, в Узбекистане регулярно проходит Физико-математическая олимпиада МИЭТ. Победители и призеры соревнования получают до десяти дополнительных баллов при поступлении в университет, а также выходят в финал олимпиады "Физтех", которая дает право поступления без вступительных испытаний.На сегодня в МИЭТ учатся более 4 500 человек, в том числе 300 иностранных студентов и аспирантов из 30 стран мира, из которых 27 из Узбекистана.Адаптация иностранных студентов является важным приоритетом для вуза, подчеркнул проректор по международной деятельности и работе с молодежью МИЭТ Дмитрий Коваленко.По словам Коваленко, всестороннюю поддержку и помощь поступившим из других стран ребятам оказывают Отдел международных связей и Ассоциация иностранных студентов.Руководителем Ассоциации иностранных студентов является второкурсник Григорий Барсов, который приехал учиться в Москву из Ташкента. "В марте был объявлен конкурс на пост руководителя Ассоциации иностранных студентов. Я понял, что это хороший шанс проявить себя и принести пользу вузу. Я предложил ввести в университете бадди-волонтерство — это один из проектов, который будет помогать иностранным студентам чувствовать себя уверенно и комфортно в новой обстановке", — прокомментировал руководитель Ассоциации иностранных студентов, студент второго курса бакалавриата по направлению "Прикладная информатика" МИЭТ Григорий Барсов. По его словам, основная проблема, с которой сталкиваются иностранцы, — языковой барьер. Поэтому к каждому первокурснику из другой страны по желанию "прикрепляется" студент-волонтер, который помогает адаптироваться в вузе и к жизни в Москве.МИЭТ реализует более 80 образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры и 16 программ аспирантуры. Наиболее популярные направления подготовки и специальности среди обучающихся из Узбекистана — "Биотехнические системы и технологии", "Электроника и наноэлектроника", "Материаловедение и технологии материалов" и "Программная инженерия".Как отметил второкурсник Барсов, в обучении ему больше всего нравится сочетание гуманитарных и технических компетенций."Я поступил на направление "Прикладная информатика". Нас учат программированию, разработке информационных систем, а также управлению IT‑проектами. В обучении мне больше всего нравится сочетание гуманитарных и технических наук. Например, у нас есть математика и программирование, а также менеджмент, основы маркетинга и экономика. Когда мы окончим вуз, то сможем быть и программистом, и тимлидером команды разработки, и менеджером… Эти профессии мне интересны", — рассказал он.По его словам, в МИЭТ также активно развита внеучебная деятельность."В университете много вариантов и внеучебной деятельности: профсоюзная школа, школа студенческого совета, волонтерский корпус, Ассоциация иностранных студентов, театр, КВН... Студенческие организации очень помогают первокурсникам в развитии навыков soft-skills, на которые сейчас обращают внимание и в работе, и в жизни", — отметил Барсов.Также в этом году в МИЭТ открылся Центр развития карьеры и предпринимательства, который помогает студентам и выпускникам вуза составить резюме и найти работу.По словам пресс-службы, выпускники вуза работают в ведущих российских и зарубежных компаниях электронной промышленности и сферы информационных технологий: Microsoft, Intel, Synopsys, Cadence, Google, IBM, National Instruments, Samsung, Hewlett-Packard, ОАО "Газпром нефть", "Сбербанк", "Яндекс", "Лаборатория Касперского" и других.МИЭТ занимает 16 место среди российских вузов и 201 место в мире в рейтинге Times Higher Education BRICS & Emerging Economies 2021. Также, по данным IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob, средняя зарплата выпускников, окончивших МИЭТ в 2015-2019 годах и работающих в отрасли IT, составляет 105 000 рублей.

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национальный исследовательский университет "московский институт электронной техники" (миэт), высшее образование, образование, узбекистан