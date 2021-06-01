Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210601/poltora-goda-borby-s-covid-chto-obsudili-uchenye-mediki-na-konferentsii-v-tashkente-19035827.html
Полтора года борьбы с COVID: что обсудили ученые-медики на конференции в Ташкенте
Полтора года борьбы с COVID: что обсудили ученые-медики на конференции в Ташкенте
В мероприятии приняли участие специалисты из России, Южной Кореи, Японии, Китая, Индии, Италии, Австрии, Чехии, Великобритании, Германии, Швеции и стран ЦА. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T21:42+0500
2021-06-01T21:42+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
министерство здравоохранения узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/15/18426862_0:0:3201:1801_1920x0_80_0_0_1b9f48bb302e479056855403fca6c40f.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июн – Sputnik, Дильшода Рахматова. В столице стартовала первая международная научная онлайн-конференция на тему "Здравоохранение во время пандемии: опыт и достижения в борьбе с COVID-19", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие, организованное Минздравом республики, посвящено актуальным вопросам COVID-19 во всем мире. В конференции приняли участие специалисты из России, Южной Кореи, Японии, Китая, Индии, Италии, Австрии, Чехии, Великобритании, Германии, Швеции и стран ЦА.Ученые-медики рассказали о проделанной работе по борьбе с пандемией коронавируса в системе здравоохранения, поделились эффективными методами лечения, а также обсудили меры профилактики и рекомендации для пациентов.Заместитель премьер-министра Узбекистана Бегзод Мусаев в своем выступлении отметил, что последние полтора года для всего мира выдались непростыми: пандемия COVID-19 нарушила привычный уклад жизни и установила новые правила.По его словам, Узбекистан сделал все возможное для преодоления кризиса в сфере экономики и в системе образования. Под личным руководством главы государства Шавката Мирзиёева был принят ряд беспрецедентных мер реагирования на распространение COVID-19. В частности, построен карантинный центр на 20 тысяч коек, а также карантинные центры для 7085 пациентов в Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской областях и Республике Каракалпакстан. Всего в стране создано 25,2 тысяч мест в лечебных учреждениях, в том числе 2,5 тысячи в реанимационных отделениях. К тому же в Зангиатинском районе Ташкентской области построена современная больница на четыре тысячи коек.Основной удар приняла на себя система здравоохранения, подчеркнул заместитель премьер министра. Мировому сообществу пришлось преодолевать сложный путь, от ограничения финансовых и кадровых ресурсов, до отказа от целого ряда главных медицинских мероприятий. Пандемия COVID-19 показала, что объединение усилий, всеобщее медицинское обеспечение, научный подход, и мощная система общественного здравоохранения, а также готовность к чрезвычайным ситуациям имеет важнейшее значение для каждого государства, добавил Мусаев. По его словам, несмотря на сложности, надо давать импульс национальной стратегии по улучшению функционирования системы здравоохранения, укреплять ее фундамент и расширять сотрудничество между странами в данном направлении. Участники мероприятия также затронули вопрос о том, насколько вирусу подвержены дети.Как отметил представитель ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде, пандемия коронавируса вышла за рамки кризиса в области общественного здравоохранения и его вторичные последствия более всего ощущаются на детях. Он также заявил, что пандемия повлияла на образование: школы регулярно закрываются, обучение переходит в онлайн-формат, что неблагоприятно сказывается на обучении и развитии социальных навыков подрастающего поколения. Родители и семьи теряют доходы и это тоже не может не повлиять на весь спектр услуг, добавил Мамедзаде.Как сообщает представитель ЮНИСЕФ, по всему миру наблюдается рост насилия в отношении детей, а также домашнего насилия и ряда других проблем, связанных с психическим здоровьем и социализацией. Академик РАН, профессор Юрий Лобзин в свою очередь заявил, что 35-миллионная страна блестяще справляется с угрозой пандемии и это прозвучало во всех приветствиях зарубежных экспертов.О том, как страна в будущем планирует бороться с инфекциями, и какие были сделаны выводы, рассказал доцент медицинских наук, глава Санэпиднадзора Баходир Юсупалиев. По его мнению, пандемия оказала свое отрицательное влияние на все сферы жизни. Отмечается, что международная научная конференция позволит властям улучшить достижения на национальном уровне в борьбе с COVID-19 в период пандемии. Обмен опытом и знаниями, полученными в ходе научно-практического конгресса по важнейшим вопросам лабораторной диагностики, реанимации и интенсивной терапии, психического здоровья после заболеваний и вакцинации, улучшению медицинской помощи и противоэпидемических мер, послужат дальнейшей стабилизации ситуации в мире.
https://uz.sputniknews.ru/20201118/Uzbekistan-predstavil-svoy-opyt-borby-s-pandemiey-na-forume-po-pravam-cheloveka-15430089.html
https://uz.sputniknews.ru/20200720/Mirziev-o-borbe-s-pandemiey-Bolee-vazhnykh-raskhodov-ne-mozhet-byt-14581995.html
https://uz.sputniknews.ru/20200508/Virusolog-otsenil-zonirovanie-Uzbekistana-po-zonam-riska-COVID-19-14090083.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/15/18426862_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_7a5276d726b06bfb089d88492f2105cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, министерство здравоохранения узбекистана

Полтора года борьбы с COVID: что обсудили ученые-медики на конференции в Ташкенте

21:42 01.06.2021
1675
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
В мероприятии приняли участие специалисты из России, Южной Кореи, Японии, Китая, Индии, Италии, Австрии, Чехии, Великобритании, Германии, Швеции и стран ЦА.
ТАШКЕНТ, 1 июн – Sputnik, Дильшода Рахматова. В столице стартовала первая международная научная онлайн-конференция на тему "Здравоохранение во время пандемии: опыт и достижения в борьбе с COVID-19", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие, организованное Минздравом республики, посвящено актуальным вопросам COVID-19 во всем мире. В конференции приняли участие специалисты из России, Южной Кореи, Японии, Китая, Индии, Италии, Австрии, Чехии, Великобритании, Германии, Швеции и стран ЦА.
Временный госпиталь COVID-19 в автоцентре Москва - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2020
Общество
Узбекистан представил свой опыт борьбы с пандемией на форуме по правам человека
18 ноября 2020, 14:19
444
Ученые-медики рассказали о проделанной работе по борьбе с пандемией коронавируса в системе здравоохранения, поделились эффективными методами лечения, а также обсудили меры профилактики и рекомендации для пациентов.
Заместитель премьер-министра Узбекистана Бегзод Мусаев в своем выступлении отметил, что последние полтора года для всего мира выдались непростыми: пандемия COVID-19 нарушила привычный уклад жизни и установила новые правила.
По его словам, Узбекистан сделал все возможное для преодоления кризиса в сфере экономики и в системе образования.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2020
Общество
Мирзиёев о борьбе с пандемией: "Более важных расходов не может быть"
20 июля 2020, 13:43
25587
Под личным руководством главы государства Шавката Мирзиёева был принят ряд беспрецедентных мер реагирования на распространение COVID-19. В частности, построен карантинный центр на 20 тысяч коек, а также карантинные центры для 7085 пациентов в Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской областях и Республике Каракалпакстан. Всего в стране создано 25,2 тысяч мест в лечебных учреждениях, в том числе 2,5 тысячи в реанимационных отделениях. К тому же в Зангиатинском районе Ташкентской области построена современная больница на четыре тысячи коек.
Основной удар приняла на себя система здравоохранения, подчеркнул заместитель премьер министра. Мировому сообществу пришлось преодолевать сложный путь, от ограничения финансовых и кадровых ресурсов, до отказа от целого ряда главных медицинских мероприятий.
Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2020
Общество
Вирусолог оценил зонирование Узбекистана по риску распространения COVID-19
8 мая 2020, 23:13
36586
Пандемия COVID-19 показала, что объединение усилий, всеобщее медицинское обеспечение, научный подход, и мощная система общественного здравоохранения, а также готовность к чрезвычайным ситуациям имеет важнейшее значение для каждого государства, добавил Мусаев.
По его словам, несмотря на сложности, надо давать импульс национальной стратегии по улучшению функционирования системы здравоохранения, укреплять ее фундамент и расширять сотрудничество между странами в данном направлении.
Участники мероприятия также затронули вопрос о том, насколько вирусу подвержены дети.
Как отметил представитель ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде, пандемия коронавируса вышла за рамки кризиса в области общественного здравоохранения и его вторичные последствия более всего ощущаются на детях.

Дети менее подвержены, хотя мутация вируса все больше и больше влияет на детей, но в целом, они менее затронуты. Но в то же время вторичные последствия они очень актуальны

Мунир Мамедзаде
Представитель ЮНИСЕФ
Он также заявил, что пандемия повлияла на образование: школы регулярно закрываются, обучение переходит в онлайн-формат, что неблагоприятно сказывается на обучении и развитии социальных навыков подрастающего поколения. Родители и семьи теряют доходы и это тоже не может не повлиять на весь спектр услуг, добавил Мамедзаде.
Как сообщает представитель ЮНИСЕФ, по всему миру наблюдается рост насилия в отношении детей, а также домашнего насилия и ряда других проблем, связанных с психическим здоровьем и социализацией.
Академик РАН, профессор Юрий Лобзин в свою очередь заявил, что 35-миллионная страна блестяще справляется с угрозой пандемии и это прозвучало во всех приветствиях зарубежных экспертов.

Я уверен, что пандемия COVID-19 подтвердила жизнеспособность и плодотворность идеи объединения специалистов различных стран для координации усилий и обмена опытом в области борьбы с инфекционными болезнями

Юрий Лобзин
Академик РАН, профессор
О том, как страна в будущем планирует бороться с инфекциями, и какие были сделаны выводы, рассказал доцент медицинских наук, глава Санэпиднадзора Баходир Юсупалиев. По его мнению, пандемия оказала свое отрицательное влияние на все сферы жизни.

Необходимо укреплять и наращивать потенциал готовности к биологическим угрозам. Нужно уметь своевременно и адекватно среагировать на них.

Отмечается, что международная научная конференция позволит властям улучшить достижения на национальном уровне в борьбе с COVID-19 в период пандемии. Обмен опытом и знаниями, полученными в ходе научно-практического конгресса по важнейшим вопросам лабораторной диагностики, реанимации и интенсивной терапии, психического здоровья после заболеваний и вакцинации, улучшению медицинской помощи и противоэпидемических мер, послужат дальнейшей стабилизации ситуации в мире.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:50В ГУВД опровергли слухи о салюте в столичном ТРК Magic city
21:42Полтора года борьбы с COVID: что обсудили ученые-медики на конференции в Ташкенте
20:37Банковская система Узбекистана подвергнется глобальной цифровой трансформации
19:43Узбекистанцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Азии по боксу
19:26В Узбекистане изучат проблемы дорожного движения
18:47В Ташкенте модернизируют мост около международного аэропорта
18:41Мирзиёев о гранатоводстве в Сурхандарье: традиции есть, науки — нет
18:29Вступать или не вступать: Узбекистан проверяет ЕАЭС на прочность — интервью Андрея Грозина
17:50Фонд поддержки массмедиа вступился за рекламу в национальных СМИ
17:45Главное о сотрудничестве Узбекистана и РФ в здравоохранении
17:10В Афганистане узбекистанские власти благоустроят мавзолей Алишера Навои
16:40Аномальное пекло: жара в Узбекистане побила рекорд 88-летней давности
16:36Humo Arena открывает пробную тренировку для маленьких любителей хоккея
16:26Фонд Шодиева будет выделять гранты абитуриентам ташкентского филиала МГИМО
15:51Франция покажет документальный фильм об Узбекистане
14:43Жалобы на решения избиркома будут рассматриваться только в судах
14:35Узбекистан рассчитывает перенять опыт России в надзоре за платежными системами
14:35В Узбекистан доставлено 70 тысяч доз первого компонента "Спутник V"
13:57Власти Узбекистана планируют отменить вступительные экзамены в вузы
13:45Французы подарят Нью-Йорку новую статую Свободы