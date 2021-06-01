https://uz.sputniknews.ru/20210601/poltora-goda-borby-s-covid-chto-obsudili-uchenye-mediki-na-konferentsii-v-tashkente-19035827.html

Полтора года борьбы с COVID: что обсудили ученые-медики на конференции в Ташкенте

Полтора года борьбы с COVID: что обсудили ученые-медики на конференции в Ташкенте

В мероприятии приняли участие специалисты из России, Южной Кореи, Японии, Китая, Индии, Италии, Австрии, Чехии, Великобритании, Германии, Швеции и стран ЦА. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T21:42+0500

2021-06-01T21:42+0500

2021-06-01T21:42+0500

общество

пандемия

ситуация с коронавирусом в узбекистане

министерство здравоохранения узбекистана

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ТАШКЕНТ, 1 июн – Sputnik, Дильшода Рахматова. В столице стартовала первая международная научная онлайн-конференция на тему "Здравоохранение во время пандемии: опыт и достижения в борьбе с COVID-19", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие, организованное Минздравом республики, посвящено актуальным вопросам COVID-19 во всем мире. В конференции приняли участие специалисты из России, Южной Кореи, Японии, Китая, Индии, Италии, Австрии, Чехии, Великобритании, Германии, Швеции и стран ЦА.Ученые-медики рассказали о проделанной работе по борьбе с пандемией коронавируса в системе здравоохранения, поделились эффективными методами лечения, а также обсудили меры профилактики и рекомендации для пациентов.Заместитель премьер-министра Узбекистана Бегзод Мусаев в своем выступлении отметил, что последние полтора года для всего мира выдались непростыми: пандемия COVID-19 нарушила привычный уклад жизни и установила новые правила.По его словам, Узбекистан сделал все возможное для преодоления кризиса в сфере экономики и в системе образования. Под личным руководством главы государства Шавката Мирзиёева был принят ряд беспрецедентных мер реагирования на распространение COVID-19. В частности, построен карантинный центр на 20 тысяч коек, а также карантинные центры для 7085 пациентов в Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской областях и Республике Каракалпакстан. Всего в стране создано 25,2 тысяч мест в лечебных учреждениях, в том числе 2,5 тысячи в реанимационных отделениях. К тому же в Зангиатинском районе Ташкентской области построена современная больница на четыре тысячи коек.Основной удар приняла на себя система здравоохранения, подчеркнул заместитель премьер министра. Мировому сообществу пришлось преодолевать сложный путь, от ограничения финансовых и кадровых ресурсов, до отказа от целого ряда главных медицинских мероприятий. Пандемия COVID-19 показала, что объединение усилий, всеобщее медицинское обеспечение, научный подход, и мощная система общественного здравоохранения, а также готовность к чрезвычайным ситуациям имеет важнейшее значение для каждого государства, добавил Мусаев. По его словам, несмотря на сложности, надо давать импульс национальной стратегии по улучшению функционирования системы здравоохранения, укреплять ее фундамент и расширять сотрудничество между странами в данном направлении. Участники мероприятия также затронули вопрос о том, насколько вирусу подвержены дети.Как отметил представитель ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде, пандемия коронавируса вышла за рамки кризиса в области общественного здравоохранения и его вторичные последствия более всего ощущаются на детях. Он также заявил, что пандемия повлияла на образование: школы регулярно закрываются, обучение переходит в онлайн-формат, что неблагоприятно сказывается на обучении и развитии социальных навыков подрастающего поколения. Родители и семьи теряют доходы и это тоже не может не повлиять на весь спектр услуг, добавил Мамедзаде.Как сообщает представитель ЮНИСЕФ, по всему миру наблюдается рост насилия в отношении детей, а также домашнего насилия и ряда других проблем, связанных с психическим здоровьем и социализацией. Академик РАН, профессор Юрий Лобзин в свою очередь заявил, что 35-миллионная страна блестяще справляется с угрозой пандемии и это прозвучало во всех приветствиях зарубежных экспертов.О том, как страна в будущем планирует бороться с инфекциями, и какие были сделаны выводы, рассказал доцент медицинских наук, глава Санэпиднадзора Баходир Юсупалиев. По его мнению, пандемия оказала свое отрицательное влияние на все сферы жизни. Отмечается, что международная научная конференция позволит властям улучшить достижения на национальном уровне в борьбе с COVID-19 в период пандемии. Обмен опытом и знаниями, полученными в ходе научно-практического конгресса по важнейшим вопросам лабораторной диагностики, реанимации и интенсивной терапии, психического здоровья после заболеваний и вакцинации, улучшению медицинской помощи и противоэпидемических мер, послужат дальнейшей стабилизации ситуации в мире.

https://uz.sputniknews.ru/20201118/Uzbekistan-predstavil-svoy-opyt-borby-s-pandemiey-na-forume-po-pravam-cheloveka-15430089.html

https://uz.sputniknews.ru/20200720/Mirziev-o-borbe-s-pandemiey-Bolee-vazhnykh-raskhodov-ne-mozhet-byt-14581995.html

https://uz.sputniknews.ru/20200508/Virusolog-otsenil-zonirovanie-Uzbekistana-po-zonam-riska-COVID-19-14090083.html

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, министерство здравоохранения узбекистана