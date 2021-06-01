https://uz.sputniknews.ru/20210601/v-afganistane-uzbekistanskie-vlasti-blagoustroyat-mavzoley-alishera-navoi--19031397.html

В Афганистане узбекистанские власти благоустроят мавзолей Алишера Навои

В Афганистане узбекистанские власти благоустроят мавзолей Алишера Навои

Купол, фасад и боковые стены сооружения украсят майоликой, а прилегающую к комплексу территорию полностью озеленят. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T17:10+0500

2021-06-01T17:10+0500

2021-06-01T17:10+0500

общество

реконструкция

мавзолей

алишер навои

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проекта по ремонту и восстановлению мавзолея Алишера Навои в афганском городе Герате. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В соответствии с постановлением лидера республики Шавката Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои", были определены основные задачи по восстановлению и благоустройству соответствующего мемориального комплекса в Афганистане. В рамках проекта узбекские специалисты встретились с афганскими экспертами для детального изучения мавзолея. Отмечается, что в ходе переговоров стороны приняли решение об использовании элементов традиционной архитектуры, искусства и декора при реставрации монумента."Восьмигранная мечеть у входя в мавзолей будет отремонтирована. По левой и правой сторонам двора предусмотрены крытые террасы. Планируется улучшить оформление экстерьера мавзолея", - информируется в релизе.Отмечается, что купол, фасад и боковые стены сооружения украсят майоликой, а прилегающую к комплексу территорию полностью озеленят. Также у входа и во дворе мавзолея планируется разместить постаменты в виде раскрытых книг с изречениями Алишера Навои и декоративные скамейки.

https://uz.sputniknews.ru/20161205/4309316.html

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реконструкция, мавзолей, алишер навои, афганистан, узбекистан