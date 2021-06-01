https://uz.sputniknews.ru/20210601/v-guvd-oprovergli-sluxi-o-salyute-v-stolichnom-trk-magic-city-19036158.html

В ГУВД опровергли слухи о салюте в столичном ТРК Magic city

В ГУВД опровергли слухи о салюте в столичном ТРК Magic city

В силовом ведомстве напомнили, что фейерверк в честь открытия торгово-развлекательного комплекса состоялся накануне. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

фейки

салют

ташкент

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ТАШКЕНТ, 1 июн – Sputnik. В социальных сетях распространились слухи о том, что сегодня, во вторник, в торгово-развлекательном комплексе Magic city устроят салют. В ГУВД Ташкента опровергли информацию."Данное сообщение не соответствует действительности. Сегодня салюта не будет", - сообщили в силовом ведомстве.В столичном ГУВД напомнили, что фейерверк в честь открытия ТРЦ Magic city состоялся накануне.

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фейки, салют, ташкент