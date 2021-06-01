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В ГУВД опровергли слухи о салюте в столичном ТРК Magic city
В ГУВД опровергли слухи о салюте в столичном ТРК Magic city
В силовом ведомстве напомнили, что фейерверк в честь открытия торгово-развлекательного комплекса состоялся накануне. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
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фейки
салют
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ТАШКЕНТ, 1 июн – Sputnik. В социальных сетях распространились слухи о том, что сегодня, во вторник, в торгово-развлекательном комплексе Magic city устроят салют. В ГУВД Ташкента опровергли информацию."Данное сообщение не соответствует действительности. Сегодня салюта не будет", - сообщили в силовом ведомстве.В столичном ГУВД напомнили, что фейерверк в честь открытия ТРЦ Magic city состоялся накануне.
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фейки, салют, ташкент

В ГУВД опровергли слухи о салюте в столичном ТРК Magic city

21:50 01.06.2021 (обновлено: 21:54 01.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровПраздничный салют в Ташкенте в честь Дня Независимости Узбекистана
Праздничный салют в Ташкенте в честь Дня Независимости Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В силовом ведомстве напомнили, что фейерверк в честь открытия торгово-развлекательного комплекса состоялся накануне.
ТАШКЕНТ, 1 июн – Sputnik. В социальных сетях распространились слухи о том, что сегодня, во вторник, в торгово-развлекательном комплексе Magic city устроят салют. В ГУВД Ташкента опровергли информацию.
"Данное сообщение не соответствует действительности. Сегодня салюта не будет", - сообщили в силовом ведомстве.
В столичном ГУВД напомнили, что фейерверк в честь открытия ТРЦ Magic city состоялся накануне.
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