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https://uz.sputniknews.ru/20210601/vlasti-uzbekistana-planiruyut-otmenit-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-19024396.html
Власти Узбекистана планируют отменить вступительные экзамены в вузы
Власти Узбекистана планируют отменить вступительные экзамены в вузы
По словам начальника управления ГЦТ Фархода Мирзаева, абитуриентов будут принимать в высшие учебные заведения на основе результатов испытаний, проведенных в... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T13:57+0500
2021-06-01T13:59+0500
общество
вступительные экзамены
государственный центр тестирования узбекистана
вузы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане планируется поэтапно отменить практику зачисления абитуриентов в вузы по результатам вступительных экзаменов. Об этом в ходе брифинга 1 июня сообщил начальник управления ГЦТ Фарход Мирзаев."Решение об унификации системы зачисления в вузы передано на рассмотрение в соответствующий орган. Если оно будет принято, мы откажемся от вступительных экзаменов и постепенно введем прием студентов в вузы на основе результатов экзаменов, сдаваемых в школах", — заявил Миразев. По словам эксперта, такое новшество правительство намерено применить, опираясь на опыт ряда зарубежных стран. Сначала данная практика будет внедрена в четырех регионах, а затем и в других областях республики, отметил начальник ГЦТ.
https://uz.sputniknews.ru/20200402/Attestatsiyu-vypusknikov-shkol-i-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-predlozheno-obedinit-13832896.html
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вступительные экзамены, государственный центр тестирования узбекистана, вузы, узбекистан

Власти Узбекистана планируют отменить вступительные экзамены в вузы

13:57 01.06.2021 (обновлено: 13:59 01.06.2021)
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© AFP / YURI KORSUNTSEVУзбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте
Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© AFP / YURI KORSUNTSEV
По словам начальника управления ГЦТ Фархода Мирзаева, абитуриентов будут принимать в высшие учебные заведения на основе результатов испытаний, проведенных в школах.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане планируется поэтапно отменить практику зачисления абитуриентов в вузы по результатам вступительных экзаменов. Об этом в ходе брифинга 1 июня сообщил начальник управления ГЦТ Фарход Мирзаев.
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2 апреля 2020, 14:47
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"Решение об унификации системы зачисления в вузы передано на рассмотрение в соответствующий орган. Если оно будет принято, мы откажемся от вступительных экзаменов и постепенно введем прием студентов в вузы на основе результатов экзаменов, сдаваемых в школах", — заявил Миразев.
По словам эксперта, такое новшество правительство намерено применить, опираясь на опыт ряда зарубежных стран. Сначала данная практика будет внедрена в четырех регионах, а затем и в других областях республики, отметил начальник ГЦТ.
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