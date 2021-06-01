https://uz.sputniknews.ru/20210601/vlasti-uzbekistana-planiruyut-otmenit-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-19024396.html

Власти Узбекистана планируют отменить вступительные экзамены в вузы

Власти Узбекистана планируют отменить вступительные экзамены в вузы

По словам начальника управления ГЦТ Фархода Мирзаева, абитуриентов будут принимать в высшие учебные заведения на основе результатов испытаний, проведенных в... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T13:57+0500

2021-06-01T13:57+0500

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общество

вступительные экзамены

государственный центр тестирования узбекистана

вузы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане планируется поэтапно отменить практику зачисления абитуриентов в вузы по результатам вступительных экзаменов. Об этом в ходе брифинга 1 июня сообщил начальник управления ГЦТ Фарход Мирзаев."Решение об унификации системы зачисления в вузы передано на рассмотрение в соответствующий орган. Если оно будет принято, мы откажемся от вступительных экзаменов и постепенно введем прием студентов в вузы на основе результатов экзаменов, сдаваемых в школах", — заявил Миразев. По словам эксперта, такое новшество правительство намерено применить, опираясь на опыт ряда зарубежных стран. Сначала данная практика будет внедрена в четырех регионах, а затем и в других областях республики, отметил начальник ГЦТ.

https://uz.sputniknews.ru/20200402/Attestatsiyu-vypusknikov-shkol-i-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-predlozheno-obedinit-13832896.html

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вступительные экзамены, государственный центр тестирования узбекистана, вузы, узбекистан