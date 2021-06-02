https://uz.sputniknews.ru/20210602/chto-smertelno-opasno-delat-pri-golovnoy-boli-19046082.html
Что смертельно опасно делать при головной боли
Что смертельно опасно делать при головной боли
Неверные действия при болевом синдроме могут представлять смертельную опасность для здоровья. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T18:00+0500
2021-06-02T18:00+0500
2021-06-02T18:00+0500
рак
онкология
общество
здоровье
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Когда начинается головная боль, то руки невольно тянутся к лекарствам. Особенно к обезболивающим.Это может стать смертельной ошибкой, предупредил врач-невролог Александр Евдокимов.Дело в том, что болевой синдром зачастую указывает на заболевание. Все, что делают препараты, – заглушают этот симптом, но не решают проблему.А она может быть очень серьезной.Врач отметил, что нельзя недооценивать свое состояние — стоит мыслить здраво и не упускать "благоприятное для лечения" время.Сильный болевой синдром в области головы может также указывать на рак мозга. Причем, это один из самых частых "звоночков". Особенно если раньше проблем с головной болью не было, но приступы стали происходить регулярно (по ночам в том числе).Такие выводы опубликовала британская благотворительная организация Cancer Research.Впрочем, паниковать раньше времени тоже не стоит: боль может быть просто последствием перенапряжения или мигрени.Но можно себе помочь — есть визуальная шкала от 0 до 10 баллов, позволяющая определить, насколько сильная боль. От момента появления этого симптома до визита к врачу стоит понаблюдать за своим состоянием и каждый день дать оценку интенсивности приступа.Это позволит отследить динамику."Если головная боль возникла впервые у человека старше 50 лет, если человека любого возраста раньше беспокоила головная боль, но она стала чаще и интенсивнее, если головная боль возникла у человека с хроническими заболеваниями, если головная боль сопровождается подъемом температуры <...> это так называемые красные флаги головной боли, они могут говорить о более серьезной причине, чем стандартное напряжение или мигрень, которые чаще всего беспокоят", — объяснил врач-невролог Александр Будик.
https://uz.sputniknews.ru/20210530/kakoy-simptom-raka-zameten-vo-vremya-edy--otvetil-doktor-myasnikov-18985725.html
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рак, онкология, здоровье
Что смертельно опасно делать при головной боли
Неверные действия при болевом синдроме могут представлять смертельную опасность для здоровья.
Когда начинается головная боль, то руки невольно тянутся к лекарствам. Особенно к обезболивающим.
Это может стать смертельной ошибкой, предупредил врач-невролог Александр Евдокимов.
Дело в том, что болевой синдром зачастую указывает на заболевание. Все, что делают препараты, – заглушают этот симптом, но не решают проблему.
А она может быть очень серьезной.
"Головная боль может появляться в предынсультном состоянии, при гипертоническом кризе и аневризме сосудов. Если человек будет глушить (головную боль. — Sputnik) лекарственными препаратами, она может привести к очень серьезным последствиям для здоровья вплоть до летального исхода", — объяснил Евдокимов Пятому каналу
.
Врач отметил, что нельзя недооценивать свое состояние — стоит мыслить здраво и не упускать "благоприятное для лечения" время.
Сильный болевой синдром в области головы может также указывать на рак мозга. Причем, это один из самых частых "звоночков". Особенно если раньше проблем с головной болью не было, но приступы стали происходить регулярно (по ночам в том числе).
Такие выводы опубликовала британская благотворительная организация Cancer Research.
Что же делать? При наличии сильной и внезапной головной боли (особенно возникшей безо всяких причин) следует срочно обратиться к врачу.
Впрочем, паниковать раньше времени тоже не стоит: боль может быть просто последствием перенапряжения или мигрени.
Но можно себе помочь — есть визуальная шкала от 0 до 10 баллов, позволяющая определить, насколько сильная боль. От момента появления этого симптома до визита к врачу стоит понаблюдать за своим состоянием и каждый день дать оценку интенсивности приступа.
Это позволит отследить динамику.
"Если головная боль возникла впервые у человека старше 50 лет, если человека любого возраста раньше беспокоила головная боль, но она стала чаще и интенсивнее, если головная боль возникла у человека с хроническими заболеваниями, если головная боль сопровождается подъемом температуры <...> это так называемые красные флаги головной боли, они могут говорить о более серьезной причине, чем стандартное напряжение или мигрень, которые чаще всего беспокоят", — объяснил врач-невролог Александр Будик.