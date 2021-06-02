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Корейский "Эксимбанк" выделил $124 млн на строительство медицинского центра
Корейский "Эксимбанк" выделил $124 млн на строительство медицинского центра
Основной долг Фонду экономического развития и сотрудничества Корейского Эксимбанка будет возмещен из республиканского бюджета Узбекистана. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T18:16+0500
2021-06-02T18:16+0500
экономика
инвестиции
строительство
медицина
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Корейский "Эксимбанк" и Фонд экономического развития и сотрудничества профинансируют строительство современного многопрофильного медицинского центра для взрослых. Это предусмотрено профильным постановлением Кабмина, пишет информационно-правовой портал Norma.Летом 2019 года правительство Республики Корея выделило Узбекистану из Фонда экономического развития и сотрудничества Корейского "Эксимбанка" льготный заем по ставке 0,15% годовых сроком на 40 лет. На сумму, не превышающую эквивалент в $124 млн будет построен медцентр.Кредитное соглашение по проекту было подписано между правительством Узбекистана и "Эксимбанком" в конце января этого года.Ответственным за целевое использование средств и эффективную реализацию проекта определен Минздрав Узбекистана.Финансовым агентом по погашению задолженности корейскому банку стал АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан".Основной долг Фонду экономического развития и сотрудничества Корейского Эксимбанка, начисленные проценты, брокерские сборы и другие платежи будут возмещены из республиканского бюджета Узбекистана.Минздрав и ГТК возьмут на себя таможенное оформление медицинской техники и медицинских изделий, ввозимых в рамках проекта, в порядке исключения, без государственной регистрации с освобождением от обязательной сертификации.
https://uz.sputniknews.ru/20210415/minzdrav-nazvali-samym-korrumpirovannym-vedomstvom-18355034.html
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инвестиции, строительство, медицина

Корейский "Эксимбанк" выделил $124 млн на строительство медицинского центра

18:16 02.06.2021
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Основной долг Фонду экономического развития и сотрудничества Корейского Эксимбанка будет возмещен из республиканского бюджета Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Корейский "Эксимбанк" и Фонд экономического развития и сотрудничества профинансируют строительство современного многопрофильного медицинского центра для взрослых. Это предусмотрено профильным постановлением Кабмина, пишет информационно-правовой портал Norma.
Летом 2019 года правительство Республики Корея выделило Узбекистану из Фонда экономического развития и сотрудничества Корейского "Эксимбанка" льготный заем по ставке 0,15% годовых сроком на 40 лет. На сумму, не превышающую эквивалент в $124 млн будет построен медцентр.
Кредитное соглашение по проекту было подписано между правительством Узбекистана и "Эксимбанком" в конце января этого года.
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
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Минздрав назвали самым коррумпированным ведомством
15 апреля, 17:53
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Ответственным за целевое использование средств и эффективную реализацию проекта определен Минздрав Узбекистана.
Финансовым агентом по погашению задолженности корейскому банку стал АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан".
Основной долг Фонду экономического развития и сотрудничества Корейского Эксимбанка, начисленные проценты, брокерские сборы и другие платежи будут возмещены из республиканского бюджета Узбекистана.
Минздрав и ГТК возьмут на себя таможенное оформление медицинской техники и медицинских изделий, ввозимых в рамках проекта, в порядке исключения, без государственной регистрации с освобождением от обязательной сертификации.
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