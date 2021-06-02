https://uz.sputniknews.ru/20210602/koreyskiy-eksimbank-vydelil-124-mln-na-stroitelstvo-meditsinskogo-tsentra-19054841.html

Корейский "Эксимбанк" выделил $124 млн на строительство медицинского центра

Корейский "Эксимбанк" выделил $124 млн на строительство медицинского центра

Основной долг Фонду экономического развития и сотрудничества Корейского Эксимбанка будет возмещен из республиканского бюджета Узбекистана. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T18:16+0500

2021-06-02T18:16+0500

2021-06-02T18:16+0500

экономика

инвестиции

строительство

медицина

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Корейский "Эксимбанк" и Фонд экономического развития и сотрудничества профинансируют строительство современного многопрофильного медицинского центра для взрослых. Это предусмотрено профильным постановлением Кабмина, пишет информационно-правовой портал Norma.Летом 2019 года правительство Республики Корея выделило Узбекистану из Фонда экономического развития и сотрудничества Корейского "Эксимбанка" льготный заем по ставке 0,15% годовых сроком на 40 лет. На сумму, не превышающую эквивалент в $124 млн будет построен медцентр.Кредитное соглашение по проекту было подписано между правительством Узбекистана и "Эксимбанком" в конце января этого года.Ответственным за целевое использование средств и эффективную реализацию проекта определен Минздрав Узбекистана.Финансовым агентом по погашению задолженности корейскому банку стал АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан".Основной долг Фонду экономического развития и сотрудничества Корейского Эксимбанка, начисленные проценты, брокерские сборы и другие платежи будут возмещены из республиканского бюджета Узбекистана.Минздрав и ГТК возьмут на себя таможенное оформление медицинской техники и медицинских изделий, ввозимых в рамках проекта, в порядке исключения, без государственной регистрации с освобождением от обязательной сертификации.

https://uz.sputniknews.ru/20210415/minzdrav-nazvali-samym-korrumpirovannym-vedomstvom-18355034.html

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инвестиции, строительство, медицина