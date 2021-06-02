https://uz.sputniknews.ru/20210602/mirziyoev-otsenil-rabotu-edinstvennogo-propusknogo-punkta-na-granitse-s-afganistanom-19039022.html
Мирзиёев оценил работу единственного пропускного пункта на границе с Афганистаном
Мирзиёев оценил работу единственного пропускного пункта на границе с Афганистаном
Таможенный пост "Айритом" оснастили по последнему слову техники в рамках программы "Цифровой Узбекистан-2030". 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T10:47+0500
2021-06-02T10:47+0500
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экономика
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил работу таможенного поста "Айритом" в Термезском районе Сурхандарьинской области после модернизации, сообщает пресс-служба главы государства."Айритом" — единственный пропускной пункт на узбекско-афганской границе. Он может обслуживать одновременно поезда, машины и граждан.Таможенный пост оснастили по последнему слову техники в рамках программы "Цифровой Узбекистан-2030". Там установлен досмотровый комплекс Z-Portal, позволяющий сканировать автомобили с трех сторон. Причем водителям не нужно покидать салон — уровень излучения минимален.Работа на посту ведется по принципу "одно окно". Для обеспечения безопасности на территории поста установлены цифровые решения Adani и Rapiscan, система видеонаблюдения.Мирзиёев поручил организовать наряду с ситуационным центром и аналитический центр. По его словам, "нужны новые предложения для повышения экономической эффективности и предотвращения рисков".
https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistan-postroit-mejdunarodnyy-torgovyy-tsentr-u-granitsy-s-afganistanom-19037563.html
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сурхандарьинская область, поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, афганистан, шавкат мирзиёев, узбекистан
Мирзиёев оценил работу единственного пропускного пункта на границе с Афганистаном
10:47 02.06.2021 (обновлено: 10:52 02.06.2021)
Таможенный пост "Айритом" оснастили по последнему слову техники в рамках программы "Цифровой Узбекистан-2030".
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил работу таможенного поста "Айритом" в Термезском районе Сурхандарьинской области после модернизации, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Айритом" — единственный пропускной пункт на узбекско-афганской границе. Он может обслуживать одновременно поезда, машины и граждан.
Таможенный пост оснастили по последнему слову техники в рамках программы "Цифровой Узбекистан-2030". Там установлен досмотровый комплекс Z-Portal, позволяющий сканировать автомобили с трех сторон. Причем водителям не нужно покидать салон — уровень излучения минимален.
"Все это позволяет досматривать до 200 автомобилей в час. На других таможенных постах страны пропускная способность составляет 20 автомобилей в час. В целом "Айритом" может обслуживать до двух тысяч пассажиров в сутки", — рассказали в пресс-службе.
Работа на посту ведется по принципу "одно окно". Для обеспечения безопасности на территории поста установлены цифровые решения Adani и Rapiscan, система видеонаблюдения.
Мирзиёев поручил организовать наряду с ситуационным центром и аналитический центр.
По его словам, "нужны новые предложения для повышения экономической эффективности и предотвращения рисков".