https://uz.sputniknews.ru/20210602/poezda-tashkentskogo-metro-snizyat-skorost-iz-za-jary-19038489.html
Поезда ташкентского метро снизили скорость из-за жары
Поезда ташкентского метро снизили скорость из-за жары
Второго июня столбики термометров в столице не опустятся ниже 37 градусов. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T10:09+0500
2021-06-02T10:09+0500
2021-06-02T10:23+0500
жара
общество
ташкентский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/06/14917193_0:32:3073:1760_1920x0_80_0_0_d9c29b533df7c68961d002f38b25a68f.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Скорость движения поездов на Кольцевой — полностью надземной — линии ташкентского метро снижена в определенные часы, сообщили в администрации подземки.Причина — очень жаркая погода.Во вторник в Узгидромете сообщили, что жара в республике побила рекорд почти 90-летней давности.Второго июня на большей части страны сохранится сухая и знойная погода.В столице прогнозируется небольшая облачность, во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Столбики термометров не опустятся ниже 37 градусов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/06/14917193_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3ac663ed96278895433d2a9bd71d1196.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
жара, ташкентский метрополитен
Поезда ташкентского метро снизили скорость из-за жары
10:09 02.06.2021 (обновлено: 10:23 02.06.2021)
Второго июня столбики термометров в столице не опустятся ниже 37 градусов.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Скорость движения поездов на Кольцевой — полностью надземной — линии ташкентского метро снижена в определенные часы, сообщили
в администрации подземки.
Причина — очень жаркая погода.
До 18.00 курсируют со скоростью 30-35 километров в час. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов.
Во вторник в Узгидромете сообщили, что жара в республике побила рекорд почти 90-летней давности
.
Второго июня на большей части страны сохранится
сухая и знойная погода.
В столице прогнозируется небольшая облачность, во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Столбики термометров не опустятся ниже 37 градусов.