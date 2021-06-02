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Поезда ташкентского метро снизили скорость из-за жары
Поезда ташкентского метро снизили скорость из-за жары
Второго июня столбики термометров в столице не опустятся ниже 37 градусов. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T10:09+0500
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жара
общество
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Скорость движения поездов на Кольцевой — полностью надземной — линии ташкентского метро снижена в определенные часы, сообщили в администрации подземки.Причина — очень жаркая погода.Во вторник в Узгидромете сообщили, что жара в республике побила рекорд почти 90-летней давности.Второго июня на большей части страны сохранится сухая и знойная погода.В столице прогнозируется небольшая облачность, во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Столбики термометров не опустятся ниже 37 градусов.
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жара, ташкентский метрополитен

Поезда ташкентского метро снизили скорость из-за жары

10:09 02.06.2021 (обновлено: 10:23 02.06.2021)
1797
© Sputnik / Рамиз БахтияровПассажиры в поезде
Пассажиры в поезде - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Второго июня столбики термометров в столице не опустятся ниже 37 градусов.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Скорость движения поездов на Кольцевой — полностью надземной — линии ташкентского метро снижена в определенные часы, сообщили в администрации подземки.
Причина — очень жаркая погода.

До 18.00 курсируют со скоростью 30-35 километров в час. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов.

Во вторник в Узгидромете сообщили, что жара в республике побила рекорд почти 90-летней давности.
Второго июня на большей части страны сохранится сухая и знойная погода.
В столице прогнозируется небольшая облачность, во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Столбики термометров не опустятся ниже 37 градусов.
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