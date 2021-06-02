https://uz.sputniknews.ru/20210602/poezda-tashkentskogo-metro-snizyat-skorost-iz-za-jary-19038489.html

Поезда ташкентского метро снизили скорость из-за жары

Поезда ташкентского метро снизили скорость из-за жары

Второго июня столбики термометров в столице не опустятся ниже 37 градусов. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

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жара

общество

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Скорость движения поездов на Кольцевой — полностью надземной — линии ташкентского метро снижена в определенные часы, сообщили в администрации подземки.Причина — очень жаркая погода.Во вторник в Узгидромете сообщили, что жара в республике побила рекорд почти 90-летней давности.Второго июня на большей части страны сохранится сухая и знойная погода.В столице прогнозируется небольшая облачность, во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Столбики термометров не опустятся ниже 37 градусов.

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жара, ташкентский метрополитен