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Аномальное пекло: жара в Узбекистане побила рекорд 88-летней давности
Аномальное пекло: жара в Узбекистане побила рекорд 88-летней давности
Ранее синоптики предупреждали, что в начале лета во всех регионах республики столбики термометров будут зашкаливать. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T16:40+0500
2021-06-01T16:40+0500
общество
жара
узгидромет
погода
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Накануне, 31 мая, в Узбекистане была зафиксирована аномальная жара.Температура была рекордной в прямом смысле слова:Данные опубликовал Узгидромет.Ранее синоптики предупреждали, что первые дни лета выдадутся тоже очень жаркими. В прогнозе погоды на неделю говорилось также о шквалистом ветре, в ряде регионов — до 17-22 метров в секунду. Осадков не ожидается.
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жара, узгидромет, погода

Аномальное пекло: жара в Узбекистане побила рекорд 88-летней давности

16:40 01.06.2021
2801
© СС0 / Unsplash / Xavier CoifficСолнце
Солнце - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© СС0 / Unsplash / Xavier Coiffic
Ранее синоптики предупреждали, что в начале лета во всех регионах республики столбики термометров будут зашкаливать.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Накануне, 31 мая, в Узбекистане была зафиксирована аномальная жара.
Температура была рекордной в прямом смысле слова:
Нукус: 41,2 градуса — это на 1,7 градуса выше, чем в 2015 году (39,5 градуса);
Ургенч: 42,9 градуса — на 3,5 градуса выше, чем в 1933-м (39,4 градуса);
Бухара: 43 градуса — на 2,7 градуса выше, чем в 1967-м (40,3 градуса);
Навои: 41 градус — на 0,5 градуса выше, чем в 1961-м (40,5 градуса).
Данные опубликовал Узгидромет.
Ранее синоптики предупреждали, что первые дни лета выдадутся тоже очень жаркими. В прогнозе погоды на неделю говорилось также о шквалистом ветре, в ряде регионов — до 17-22 метров в секунду.
Осадков не ожидается.
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