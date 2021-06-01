https://uz.sputniknews.ru/20210601/anomalnoe-peklo-jara-v-uzbekistane-pobila-rekord-88-letney-davnosti-19030313.html

Аномальное пекло: жара в Узбекистане побила рекорд 88-летней давности

Аномальное пекло: жара в Узбекистане побила рекорд 88-летней давности

Ранее синоптики предупреждали, что в начале лета во всех регионах республики столбики термометров будут зашкаливать. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T16:40+0500

2021-06-01T16:40+0500

2021-06-01T16:40+0500

общество

жара

узгидромет

погода

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Накануне, 31 мая, в Узбекистане была зафиксирована аномальная жара.Температура была рекордной в прямом смысле слова:Данные опубликовал Узгидромет.Ранее синоптики предупреждали, что первые дни лета выдадутся тоже очень жаркими. В прогнозе погоды на неделю говорилось также о шквалистом ветре, в ряде регионов — до 17-22 метров в секунду. Осадков не ожидается.

https://uz.sputniknews.ru/20210105/15730413.html

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