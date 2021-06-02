https://uz.sputniknews.ru/20210602/s-19-iyunya-tashkenttsy-smogut-letat-v-dubay-pochti-kajdyy-den-19036882.html
С 19 июня ташкентцы смогут летать в Дубай почти каждый день
С 19 июня ташкентцы смогут летать в Дубай почти каждый день
Ранее полеты туда и обратно совершались пять раз в неделю. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T08:44+0500
2021-06-02T08:44+0500
2021-06-02T08:44+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Авиакомпания UzAirways увеличила количество регулярных полетов в ОАЭ.Так, с 19 июня рейсы по маршруту Ташкент – Дубай – Ташкент будут выполняться 6 дней в неделю кроме вторника:Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.В сентябре 2020 года UzAirways возобновила полеты в ОАЭ, поэтапно увеличивая частоту рейсов из Ташкента в Дубай.Ранее в Министерстве транспорта Узбекистана также сообщали, что авиакомпания Fly Dubai также увеличит число рейсов с пяти до шести в неделю по маршруту Дубай – Ташкент – Дубай.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/c-10-iyunya-rossiya-uvelichit-chislo-reysov-s-uzbekistanom-i-esche-semyu-stranami-19013999.html
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самолет, полеты, дубай, оаэ
С 19 июня ташкентцы смогут летать в Дубай почти каждый день
Ранее полеты туда и обратно совершались пять раз в неделю.
ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Авиакомпания UzAirways увеличила количество регулярных полетов в ОАЭ.
Так, с 19 июня рейсы по маршруту Ташкент – Дубай – Ташкент будут выполняться 6 дней в неделю кроме вторника:
Ташкент –Дубай: стоимость билетов начинается от 2 325 712 сумов:
Ташкент – Дубай – Ташкент: от 3 627 220 сумов.
Об этом говорится на сайте
авиаперевозчика.
В сентябре 2020 года UzAirways возобновила полеты в ОАЭ, поэтапно увеличивая частоту рейсов из Ташкента в Дубай.
Ранее в Министерстве транспорта Узбекистана также сообщали, что авиакомпания Fly Dubai также увеличит число рейсов с пяти до шести в неделю по маршруту Дубай – Ташкент – Дубай.