https://uz.sputniknews.ru/20210602/s-19-iyunya-tashkenttsy-smogut-letat-v-dubay-pochti-kajdyy-den-19036882.html

С 19 июня ташкентцы смогут летать в Дубай почти каждый день

С 19 июня ташкентцы смогут летать в Дубай почти каждый день

Ранее полеты туда и обратно совершались пять раз в неделю. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T08:44+0500

2021-06-02T08:44+0500

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общество

самолет

полеты

дубай

оаэ

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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Авиакомпания UzAirways увеличила количество регулярных полетов в ОАЭ.Так, с 19 июня рейсы по маршруту Ташкент – Дубай – Ташкент будут выполняться 6 дней в неделю кроме вторника:Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.В сентябре 2020 года UzAirways возобновила полеты в ОАЭ, поэтапно увеличивая частоту рейсов из Ташкента в Дубай.Ранее в Министерстве транспорта Узбекистана также сообщали, что авиакомпания Fly Dubai также увеличит число рейсов с пяти до шести в неделю по маршруту Дубай – Ташкент – Дубай.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/c-10-iyunya-rossiya-uvelichit-chislo-reysov-s-uzbekistanom-i-esche-semyu-stranami-19013999.html

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