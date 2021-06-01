https://uz.sputniknews.ru/20210601/c-10-iyunya-rossiya-uvelichit-chislo-reysov-s-uzbekistanom-i-esche-semyu-stranami-19013999.html
C 10 июня Россия увеличит число рейсов с Узбекистаном и еще семью странами
C 10 июня Россия увеличит число рейсов с Узбекистаном и еще семью странами
Также с 10 июня страна возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и чартерное — с... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T08:32+0500
2021-06-01T08:32+0500
2021-06-01T09:36+0500
россия
самолет
сербия
катар
греция
азербайджан
полеты
рейс
египет
армения
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Россия увеличивает число еженедельных регулярных рейсов сразу в восемь стран. Среди них есть Узбекистан.В частности, речь идет о полетах по маршруту "Москва—Ташкент—Москва".Ранее выполнялись всего два регулярных рейса в неделю по маршруту "Ташкент — Москва" ("Аэрофлот" по воскресеньям и авиакомпания UzAirways по субботам).
https://uz.sputniknews.ru/20210531/iz-uzbekistana-v-rossiyu-v-2021-godu--chto-nujno-znat-18941855.html
россия
сербия
катар
греция
египет
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самолет, сербия, катар, греция, азербайджан, полеты, рейс, египет, армения, таджикистан, узбекистан
C 10 июня Россия увеличит число рейсов с Узбекистаном и еще семью странами
08:32 01.06.2021 (обновлено: 09:36 01.06.2021)
Также с 10 июня страна возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и чартерное — с Албанией.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Россия увеличивает число еженедельных регулярных рейсов сразу в восемь стран. Среди них есть Узбекистан.
В частности, речь идет о полетах по маршруту "Москва—Ташкент—Москва".
"С 10 июня будет увеличено на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту "Москва —Афины" на два рейса в неделю, с Азербайджаном (Москва — Баку), Арменией (Москва — Ереван), Катаром (Москва — Доха), Узбекистаном (Москва — Ташкент) и Таджикистаном (Москва — Душанбе) — на один рейс в неделю, с Египтом (Москва — Каир) и Сербией (Москва — Белград) — до семи рейсов в неделю", — говорится в сообщении оперштаба по борьбе с COVID-19.
Ранее выполнялись всего два регулярных рейса в неделю по маршруту "Ташкент — Москва" ("Аэрофлот" по воскресеньям и авиакомпания UzAirways по субботам).