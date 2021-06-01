https://uz.sputniknews.ru/20210601/c-10-iyunya-rossiya-uvelichit-chislo-reysov-s-uzbekistanom-i-esche-semyu-stranami-19013999.html

C 10 июня Россия увеличит число рейсов с Узбекистаном и еще семью странами

C 10 июня Россия увеличит число рейсов с Узбекистаном и еще семью странами

Также с 10 июня страна возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и чартерное — с... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T08:32+0500

2021-06-01T08:32+0500

2021-06-01T09:36+0500

россия

самолет

сербия

катар

греция

азербайджан

полеты

рейс

египет

армения

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Россия увеличивает число еженедельных регулярных рейсов сразу в восемь стран. Среди них есть Узбекистан.В частности, речь идет о полетах по маршруту "Москва—Ташкент—Москва".Ранее выполнялись всего два регулярных рейса в неделю по маршруту "Ташкент — Москва" ("Аэрофлот" по воскресеньям и авиакомпания UzAirways по субботам).

https://uz.sputniknews.ru/20210531/iz-uzbekistana-v-rossiyu-v-2021-godu--chto-nujno-znat-18941855.html

россия

сербия

катар

греция

египет

армения

таджикистан

узбекистан

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самолет, сербия, катар, греция, азербайджан, полеты, рейс, египет, армения, таджикистан, узбекистан