Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210602/shavkat-mirziyoev-sel-za-rul-kombayna-rossiyskogo-proizvodstva-19046830.html
Шавкат Мирзиёев сел за руль комбайна российского производства
Шавкат Мирзиёев сел за руль комбайна российского производства
Впечатляющие кадры уборки зерна из Сурхандарьинской области. Управляет комбайном — президент Узбекистана. Эта сельхозтехника изготовлена на производственной... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T14:18+0500
2021-06-02T15:15+0500
видео
сельхозтехника
шавкат мирзиёев
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19044895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c482e38391cf13a52291bc0762ad51cc.jpg
Во время своего рабочего визита в Сурхандарьинскую область президент Узбекистана ознакомился с положением дел в сельском хозяйстве. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! &gt;&gt;Шавкат Мирзиёев посетил кластер "Ангор Сурхон гурури" в Ангорском районе, ознакомился и расспросил специалистов о том, как они выращивают пшеницу и хлопчатник.После этого глава республики сел за руль комбайна марки Vector410, разработанного группой компаний "Ростсельмаш", и убрал зерно на одном из участков поля.
https://uz.sputniknews.ru/20210422/uvidet-i-poschupat-rostselmash-pokajet-proizvodstvo-na-chirchikskom-zavode-selxoztexniki-18452196.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19044895_55:0:1495:1080_1920x0_80_0_0_4af6026633622d68e43b74ef928f8cbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сельхозтехника, шавкат мирзиёев, мультимедиа

Шавкат Мирзиёев сел за руль комбайна российского производства

14:18 02.06.2021 (обновлено: 15:15 02.06.2021)
644
Впечатляющие кадры уборки зерна из Сурхандарьинской области. Управляет комбайном — президент Узбекистана. Эта сельхозтехника изготовлена на производственной площадке российского предприятия "Ростсельхозмаш".
Во время своего рабочего визита в Сурхандарьинскую область президент Узбекистана ознакомился с положением дел в сельском хозяйстве.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>
Шавкат Мирзиёев посетил кластер "Ангор Сурхон гурури" в Ангорском районе, ознакомился и расспросил специалистов о том, как они выращивают пшеницу и хлопчатник.
Российская сельхозтехника в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
Экономика
Увидеть и пощупать: "Ростсельмаш" покажет производство на Чирчикском заводе сельхозтехники
22 апреля, 15:59
9587
После этого глава республики сел за руль комбайна марки Vector410, разработанного группой компаний "Ростсельмаш", и убрал зерно на одном из участков поля.
310101
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:44Водители такси подключились к поискам пропавших людей в Ташкенте
15:09Узбекистан и Россия сыграют друг с другом на ЧМ по мини-футболу
15:03Школы фермеров впервые открылись в Узбекистане
14:42В Ираке посол Узбекистана Бахром Аълоев вручил верительные грамоты главе государства
14:23В Узбекистан из Турции и России возвращены попавшие в трудную ситуацию матери с детьми
14:18Шавкат Мирзиёев сел за руль комбайна российского производства
13:55Европу раскололо партнерство с Китаем
13:49Узбекистанец жестоко расправился с приютившими его родственниками
13:41Шавкат Мирзиёев совершил зиёрат в мавзолей Хакима ат-Термези
13:40Задержаны мошенники, обещавшие вернуть водительские права за деньги
13:39Зеленский приготовил Вашингтону и Брюсселю щедрый подарок
13:03Узбекистан вошел в топ-10 покупателей российской сельхозпродукции
12:53Узбекистанские волонтеры организовали больным детям праздник и оказали помощь в лечении
12:22В Сурхандарье наладят производство ковров из овечьей шерсти
12:06"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит
12:06Горячие головы НАТО заигрались в "войну" у российских границ — им готовят холодный ответ
12:02Предъявите лицо: как в Узбекистане работает биометрия
11:34Почти 30 компаний лишились статуса резидента IT-Park
11:01ООО Lyubaya biznes xorosha попало под уголовную статью — Генпрокуратура
10:47Мирзиёев оценил работу единственного пропускного пункта на границе с Афганистаном