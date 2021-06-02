https://uz.sputniknews.ru/20210602/shavkat-mirziyoev-sel-za-rul-kombayna-rossiyskogo-proizvodstva-19046830.html
Шавкат Мирзиёев сел за руль комбайна российского производства
Шавкат Мирзиёев сел за руль комбайна российского производства
Впечатляющие кадры уборки зерна из Сурхандарьинской области. Управляет комбайном — президент Узбекистана. Эта сельхозтехника изготовлена на производственной... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T14:18+0500
2021-06-02T14:18+0500
2021-06-02T15:15+0500
видео
сельхозтехника
шавкат мирзиёев
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19044895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c482e38391cf13a52291bc0762ad51cc.jpg
Во время своего рабочего визита в Сурхандарьинскую область президент Узбекистана ознакомился с положением дел в сельском хозяйстве. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>Шавкат Мирзиёев посетил кластер "Ангор Сурхон гурури" в Ангорском районе, ознакомился и расспросил специалистов о том, как они выращивают пшеницу и хлопчатник.После этого глава республики сел за руль комбайна марки Vector410, разработанного группой компаний "Ростсельмаш", и убрал зерно на одном из участков поля.
https://uz.sputniknews.ru/20210422/uvidet-i-poschupat-rostselmash-pokajet-proizvodstvo-na-chirchikskom-zavode-selxoztexniki-18452196.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19044895_55:0:1495:1080_1920x0_80_0_0_4af6026633622d68e43b74ef928f8cbc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сельхозтехника, шавкат мирзиёев, мультимедиа
Шавкат Мирзиёев сел за руль комбайна российского производства
14:18 02.06.2021 (обновлено: 15:15 02.06.2021)
Впечатляющие кадры уборки зерна из Сурхандарьинской области. Управляет комбайном — президент Узбекистана. Эта сельхозтехника изготовлена на производственной площадке российского предприятия "Ростсельхозмаш".
Во время своего рабочего визита в Сурхандарьинскую область президент Узбекистана ознакомился с положением дел в сельском хозяйстве.
Шавкат Мирзиёев посетил кластер "Ангор Сурхон гурури" в Ангорском районе, ознакомился и расспросил специалистов о том, как они выращивают пшеницу и хлопчатник.
После этого глава республики сел за руль комбайна марки Vector410, разработанного группой компаний "Ростсельмаш", и убрал зерно на одном из участков поля.