https://uz.sputniknews.ru/20210602/shavkat-mirziyoev-sel-za-rul-kombayna-rossiyskogo-proizvodstva-19046830.html

Шавкат Мирзиёев сел за руль комбайна российского производства

Шавкат Мирзиёев сел за руль комбайна российского производства

Впечатляющие кадры уборки зерна из Сурхандарьинской области. Управляет комбайном — президент Узбекистана. Эта сельхозтехника изготовлена на производственной... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T14:18+0500

2021-06-02T14:18+0500

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видео

сельхозтехника

шавкат мирзиёев

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Во время своего рабочего визита в Сурхандарьинскую область президент Узбекистана ознакомился с положением дел в сельском хозяйстве. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>Шавкат Мирзиёев посетил кластер "Ангор Сурхон гурури" в Ангорском районе, ознакомился и расспросил специалистов о том, как они выращивают пшеницу и хлопчатник.После этого глава республики сел за руль комбайна марки Vector410, разработанного группой компаний "Ростсельмаш", и убрал зерно на одном из участков поля.

https://uz.sputniknews.ru/20210422/uvidet-i-poschupat-rostselmash-pokajet-proizvodstvo-na-chirchikskom-zavode-selxoztexniki-18452196.html

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сельхозтехника, шавкат мирзиёев, мультимедиа